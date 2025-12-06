Café salvadoreño destaca en feria internacional de Arabia Saudita

Los sabores inconfundibles del grano de oro llegaron hasta la Exhibición Internacional de Café y Chocolate, realizada en Riad, Arabia Saudita, gracias a las gestiones de nuestra Representación Diplomática acreditada en dicha nación.

En esta actividad, realizada recientemente en Riad, se presentó la calidad, diversidad y ventajas competitivas del Café de El Salvador en uno de los mercados de mayor crecimiento en la zona del Golfo Pérsico.

Este evento, una de las plataformas más relevantes del sector, reunió a productores, distribuidores, importadores, tostadores e inversionistas provenientes de distintos países y otras regiones.

La presencia en esta exhibición facilitó exponer las características distintivas del Café de El Salvador, en especial la variedad pacamara; así como abrir espacios de diálogo con actores interesados en explorar oportunidades comerciales.

