Más de 90,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados durante el Régimen de Excepción
Más de 90,500 terroristas y colaboradores de pandillas han sido capturados en el marco del régimen de excepción, desde el pasado 26 de marzo 2022 al 4 de diciembre 2025.
El reporte oficial registra 90,532 arrestos a escala nacional. Además, en los procedimientos, la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador han incautado 5,144 armas de fuego; 11,806 vehículos; 23,872 celulares y diferentes tipos de drogas valuadas en más de $1.3 millones.
El arresto de los mareros en el marco de la medida de seguridad ha permitido que los salvadoreños ejecuten sus actividades con toda tranquilidad.
«Seguimos golpeando a estas estructuras terroristas que, a pesar de haber perdido el control del territorio, aún pretenden operar desde las sombras. Sepan que no hay rincón o frontera donde puedan esconderse de la verdadera justicia salvadoreña», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ante una de las últimas detenciones.
Abuelita fallece tras ser mordida por una serpiente “Barba Amarilla” en Santa Ana
Una adulta mayor falleció tras ser mordida por una serpiente conocida como “Barba Amarilla” o “Terciopelo”, en el departamento de Santa Ana.
Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a auxiliar a la adulta mayor en su vivienda ubicada en la colonia El Milagro, cantón Montebello, municipio de Santa Ana Este.
La victoria, identificada como Santos Mendoza, fue trasladada por los agentes de la STO hacia FOSALUD de Coatepeque, pero falleció debido a lo letal del veneno.
El veneno de las serpientes Terciopelo o Barba Amarilla es hemorrágico, mionecrótico y proteolítico, es decir, destruye células, vasos sanguíneos y tejido muscular.
Coaster se estrella contra una rastra y deja varios pasajeros lesionados
Un microbús del sistema de transporte público impactó contra una rastra en la carretera a Nejapa, a la altura de calle El Ángel.
Preliminarmente se informa sobre varias personas lesionadas incluyendo al conductor de la coaster que permanece atrapado.
Socorristas de diferentes instituciones trabajan en la escena para liberar al motorista y asistir a los pasajeros heridos.
La excesiva velocidad podría ser una de las causas del grave accidente, información es en desarrollo.
Sismo sacude parte de El Salvador esta mañana de sábado
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.3 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue en el distrito de Chirilagua, San Miguel Centro.