Más de 90,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados durante el Régimen de Excepción

Más de 90,500 terroristas y colaboradores de pandillas han sido capturados en el marco del régimen de excepción, desde el pasado 26 de marzo 2022 al 4 de diciembre 2025.

El reporte oficial registra 90,532 arrestos a escala nacional. Además, en los procedimientos, la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador han incautado 5,144 armas de fuego; 11,806 vehículos; 23,872 celulares y diferentes tipos de drogas valuadas en más de $1.3 millones.

El arresto de los mareros en el marco de la medida de seguridad ha permitido que los salvadoreños ejecuten sus actividades con toda tranquilidad.

«Seguimos golpeando a estas estructuras terroristas que, a pesar de haber perdido el control del territorio, aún pretenden operar desde las sombras. Sepan que no hay rincón o frontera donde puedan esconderse de la verdadera justicia salvadoreña», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ante una de las últimas detenciones.

