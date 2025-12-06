Principal
Motociclista pierde la vida tras chocar contra un árbol en carretera a Nejapa
Un motociclista falleció este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 15 de la carretera a Nejapa.
Según los primeros informes, el hombre perdió el control de la motocicleta y salió de la vía, impactando contra un árbol a un costado de la carretera.
Socorristas de diferentes instituciones llegaron al lugar para atender a la víctima, pero lamentablemente ya no presentaba signos de vida.
Debido al accidente, el tránsito en la zona se ha visto reducido a un solo carril mientras continúan las labores correspondientes.
Abuelita fallece tras ser mordida por una serpiente “Barba Amarilla” en Santa Ana
Una adulta mayor falleció tras ser mordida por una serpiente conocida como “Barba Amarilla” o “Terciopelo”, en el departamento de Santa Ana.
Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a auxiliar a la adulta mayor en su vivienda ubicada en la colonia El Milagro, cantón Montebello, municipio de Santa Ana Este.
La victoria, identificada como Santos Mendoza, fue trasladada por los agentes de la STO hacia FOSALUD de Coatepeque, pero falleció debido a lo letal del veneno.
El veneno de las serpientes Terciopelo o Barba Amarilla es hemorrágico, mionecrótico y proteolítico, es decir, destruye células, vasos sanguíneos y tejido muscular.
Coaster se estrella contra una rastra y deja varios pasajeros lesionados
Un microbús del sistema de transporte público impactó contra una rastra en la carretera a Nejapa, a la altura de calle El Ángel.
Preliminarmente se informa sobre varias personas lesionadas incluyendo al conductor de la coaster que permanece atrapado.
Socorristas de diferentes instituciones trabajan en la escena para liberar al motorista y asistir a los pasajeros heridos.
La excesiva velocidad podría ser una de las causas del grave accidente, información es en desarrollo.
Sismo sacude parte de El Salvador esta mañana de sábado
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.3 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue en el distrito de Chirilagua, San Miguel Centro.