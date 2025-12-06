Motociclista pierde la vida tras chocar contra un árbol en carretera a Nejapa

Una adulta mayor falleció tras ser mordida por una serpiente conocida como “Barba Amarilla” o “Terciopelo”, en el departamento de Santa Ana.

Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a auxiliar a la adulta mayor en su vivienda ubicada en la colonia El Milagro, cantón Montebello, municipio de Santa Ana Este.

La victoria, identificada como Santos Mendoza, fue trasladada por los agentes de la STO hacia FOSALUD de Coatepeque, pero falleció debido a lo letal del veneno.

El veneno de las serpientes Terciopelo o Barba Amarilla es hemorrágico, mionecrótico y proteolítico, es decir, destruye células, vasos sanguíneos y tejido muscular.

