Internacionales
«Nuestro amigo y socio, Venezuela» y otros 5 momentos destacados del discurso de Trump del Estado de la Unión
«Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte y más rica que nunca».
Con esa idea arrancó este martes Donald Trump su primer discurso del Estado de la Unión, tradición anual de la política de Washington en la que el presidente repasa lo conseguido y anuncia sus prioridades ante una audiencia conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado.
«Después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación como nunca antes se había visto, y un cambio de rumbo histórico», prosiguió, flanqueado por Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, y el vicepresidente JD Vance en calidad de presidente del Senado.
«Nunca volveremos a donde estábamos hasta hace bien poco. Nunca», aseguró.
«La frontera ahora es segura, la inflación es la más baja de los últimos cinco años, nuestros enemigos están asustados y Estados Unidos es respetado como nunca antes», reivindicó. «El estado de nuestra unión es fuerte».
La réplica demócrata en inglés al discurso le correspondió en esta ocasión a la recién nombrada gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien subrayó que el presidente «no ofreció soluciones reales a los desafíos urgentes de la nación».
El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, fue más duro en sus comentarios: «Durante casi dos horas esta noche, Donald Trump vomitó mentiras, propaganda y odio».
A continuación, 6 de los momentos más destacados del discurso, el más largo de la historia desde que se empezó a registrar el dato.
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, a la izquierda, y el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, listo para ofrecer el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio de EE. UU. en Washington, DC, EE. UU., el martes 24 de febrero de 2026.Fuente de la imagen,Bloomberg vía Getty Images
Pie de foto,Donald Trump ofreció el discurso flanqueado por Mike Johnson, presidente de la cámara baja, y el vicepresidente J. D. Vance en calidad de presidente del Senado.
1. Nueva ley
Trump destinó gran parte del discurso, que en total duró 1 hora 47 minutos, a la inmigración, uno de los temas a los que más esfuerzos y recursos le ha dedicado durante su primer año tras el regreso a la Casa Blanca.
«El primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales», arrancó diciendo.
Y presumió de que sus políticas de detenciones y deportaciones masivas y el reforzamiento de la frontera están dando los resultados que prometió en campaña.
«Después de 4 años en los que millones y millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras sin ningún control ni verificación, ahora contamos con la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos. En los últimos 9 meses, cero inmigrantes ilegales han sido admitidos en Estados Unidos», aseguró.
También dejó claro que en su segundo año en la Casa Blanca su enfoque respecto a la inmigración no se desviará ni un milímetro.
«Estoy pidiendo que se apruebe la ley «Salva a América» para evitar que los inmigrantes indocumentados y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones americanas», adelantó.
«Es muy simple: todos los votantes deben mostrar una identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar.
2. La caída de «uno de los capos más siniestros»
«Estamos restaurando la seguridad y la supremacía estadounidenses en el Hemisferio Occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera», reivindicó Trump en su alocución.
«Durante años, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por carteles del narcotráfico asesinos. Por eso designé estos carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y declaré al fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva», explicó.
Entre las medidas para combatir el narcotráfico, mencionó los bombardeos que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo contra embarcaciones en el Caribe desde septiembre.
«Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido cantidades récord de drogas que ingresaban a nuestro país, y prácticamente hemos detenido por completo su entrada por aire y mar», agregó.
Aseguró que, en total, el contrabando de fentanilo -responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en EE.UU.- cayó en un 56%.
«También hemos derrotado a uno de los capos de carteles más siniestros de todos. Lo vieron ayer», dijo para cerrar el capítulo, una frase que se ha interpretado como referencia al operativo que el domingo acabó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», en México.
Una operación que, según la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue realizada por las fuerzas de México, sin la intervención de militares estadounidenses, aunque con ayuda de inteligencia.
«Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales (mexicanas). No hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información», aseguró el lunes la presidenta.
3. «Nuestro nuevo socio y amigo, Venezuela»
Venezuela, al que el presidente se refirió como «nuevo socio y amigo», también tuvo su protagonismo en el discurso del Estado de la Unión.
«La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600,000 barriles por día, y acabamos de recibir, de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo», dijo Trump.
El mandatario también se refirió al operativo que acabó con la captura de Nicolás Maduro, que describió como «una victoria colosal para la seguridad de Estados Unidos» y «un brillante nuevo comienzo para el pueblo de Venezuela».
«Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, para liberar extraordinarios beneficios económicos para ambos países y para traer nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente», prosiguió Trump.
Y sorprendió al anunciar la presencia de un ex preso venezolano en el Capitolio.
«Lo trajimos aquí esta noche para que celebre su libertad. Enrique, por favor, pásala bien. Me alegro de que hayas vuelto, Enrique», invitaba Trump mientras las cámaras enfocaban a Enrique Márquez.
Crítico de Maduro, estuvo detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas por ONG y opositores.
Las autoridades venezolanas informaron este lunes de que han comenzado los trabajos de remodelación de dichas instalaciones, para convertirlas en un centro social.
4. «Mentiroso»
Pero uno de los momentos más caldeados de la noche llegó cuando Trump hizo referencia a Minesota, el estado que durante semanas fue epicentro de las redadas migratorias de la administración Trump.
La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en el estado generó una gran ola de rechazo, especialmente luego de que agentes federales mataran en Mineápolis a dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good, el 7 de enero, y Alex Pretti el 24 de enero.
El gobierno de Trump ha argumentado que en ambos casos los agentes actuaron en defensa propia y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que eran «terroristas».
Pero la referencia a ese estado fronterizo con Canadá en el discurso del Estado de la Unión tomó otros derroteros.
«Sobre la corrupción que está saqueando a Estados Unidos, no ha habido un ejemplo más impactante que Minesota, donde miembros de la comunidad somalí han saqueado un estimado de US$19.000 millones del contribuyente estadounidense», dijo Trump.
La representante estadounidense Ilhan Omar, demócrata de Minesota, reacciona mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP a través de Getty Images)Fuente de la imagen,AFP via Getty Images
Pie de foto,»Mentiroso», le gritó a Trump la demócrata por Minesota Ilhan Omar.
Hizo referencia con ello al hecho de que decenas de personas han sido acusadas por una trama que, según los fiscales federales, involucraba a una organización benéfica que facturó fraudulentamente al gobierno de Minesota comidas para niños durante la pandemia de covid-19.
Varios inmigrantes somalíes estuvieron implicados en ese supuesto plan, que finalmente le costó al estado decenas de millones de dólares, según Kayseh Magan, exinvestigadora de la fiscalía general de Minesota.
«Mentiroso», le gritó al presidente tras el comentario Ilhan Omar, demócrata por Minesota y la primera somalí-estadounidense en ser elegida para el Congreso.
Estaba sentada junto a la también demócrata Rashida Tlaib, quien gesticuló y gritó en rechazo a lo dicho por el presidente.
5. La promesa de la economía
«Estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer», dijo el presidente antes de centrarse en la situación económica doméstica, materia a la que dedicó gran parte del discurso.
«De cara al futuro, fábricas, empleos, inversiones y trillones de dólares seguirán fluyendo hacia los Estados Unidos de América, porque finalmente tenemos un presidente que pone a Estados Unidos primero», adelantó en esa materia.
«El mes pasado firmé una Orden Ejecutiva para prohibir que las grandes firmas de inversión de Wall Street compren, por miles, casas unifamiliares. Y ahora estoy pidiendo al Congreso que haga permanente esa prohibición, porque las casas son para las personas, no para las corporaciones», enfatizó.
Asimismo, se comprometió a bajar el «costo desmesurado» de los medicamentos con receta, al ritmo que, aseguró, se han reducido otros precios.
«El precio de los huevos ha bajado un 60%. El costo del pollo, la mantequilla, la fruta, los hoteles, los automóviles y el alquiler es más bajo hoy que cuando asumí el cargo, e incluso la carne de res está empezando a bajar. Y pronto, verán cifras que pocos pensarían que eran posibles de alcanzar», subrayó.
Uno de los productos que el presidente mencionó fue la carne de res. Según las cifras oficiales de inflación, externas, los precios de dicho producto cayeron entre diciembre y enero, pero siguen siendo mucho más altos en comparación con hace 12 meses.
Otros productos cuyo precio aumentó en EE.UU. en los últimos 12 meses incluyen el café, con un aumento del 18,3%, y el pescado y mariscos congelados, un 8,5%.
En general, los precios de los comestibles aumentaron un 2,1% en los 12 meses hasta enero de 2026.
Pero no todo ha subido. El precio de los huevos -también mencionado por el presidente- se redujo en un 34,2%.
6. La amenaza a Irán
Pero no todas las referencias fueron internas, y a una hora y media del inicio del discurso, arrancó el bloque dedicado a la política internacional.
Lo hizo hablando de las guerras que asegura haber resuelto en sus 13 meses de mandato, desde el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán a los problemas fronterizos entre Tailandia y Camboya, pasando por la guerra de Israel en Gaza.
En lo referente a esto último, rindió homenaje a sus dos negociadores personales, Steve Witkoff y su propio yerno, Jared Kushner, marido de su hija Ivanka.
«Como presidente, haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario», advirtió.
«Es por eso que, en una operación impresionante el pasado junio, el ejército de Estados Unidos destruyó el programa de armas nucleares de Irán con un ataque en suelo iraní conocido como la Operación Martillo de Medianoche», recordó.
Trump aseguró que Irán ha desarrollado «misiles que pueden amenazar a Europa y bases estadounidenses en el extranjero, y está trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos».
«Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia, pero hay algo seguro: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo tenga un arma nuclear».
Aranceles y elecciones de medio mandato
El discurso llega en un momento difícil para Trump, cuya popularidad lleva meses bajo mínimos, y después del fallo de la Corte Suprema que tumbó el pasado viernes buena parte de sus aranceles, uno de los mayores reveses de su segundo mandato que en el discurso presentó como un «obstáculo en el camino».
La ley en la que Trump quiere apoyarse para mantener sus aranceles le permite imponerlos unilateralmente durante 150 días, y cuando pasen esos cinco meses, necesitará al Congreso.
El hecho de que las elecciones de mitad de mandato, en las que se renueva toda la Cámara Baja del Congreso y un tercio del Senado, estén previstas para noviembre podría complicarle las aspiraciones.
Internacionales
Trump asegura que Irán desarrolla misiles que podrían golpear EE. UU.
El presidente Donald Trump aseguró el martes que Irán busca desarrollar misiles que podrían golpear a Estados Unidos, una tecnología de armamento de largo alcance que solo un número limitado de países posee.
«Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos», declaró Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.
En 2025, la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos señaló que Irán podría potencialmente desarrollar un misil balístico intercontinental viable desde el punto de vista militar para 2035, «si Teherán decidiera perseguir esa capacidad», pero no indicó si se había tomado tal decisión.
Washington y Teherán han concluido dos rondas de conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní que reemplace el pacto que Trump rompió durante su primer mandato en el cargo.
Durante su discurso a la nación, Trump también dijo que quería resolver la confrontación con Irán «a través de la diplomacia», pero advirtió que nunca permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares.
«Estamos en negociaciones con ellos, quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’», dijo Trump en el discurso.
Estados Unidos ha pedido repetidamente a Irán mantener en cero el enriquecimiento de uranio, pero también ha buscado discutir su programa de misiles balísticos y su apoyo a grupos armados en la región.
Internacionales
Guadalajara, golpeada por la violencia narco a casi 100 días del Mundial 2026
El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.
Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.
Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio «El Mencho» Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.
La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.
Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.
Internacionales
El gobierno británico, dispuesto a publicar documentos sobre el expríncipe Andrés
El gobierno británico se declaró este martes a favor de publicar documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.
Tras la divulgación de los archivos del delincuente sexual estadounidense por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano del rey Carlos III pasó a ser sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. De momento, no se ha emitido ningún cargo contra él.
Este martes, el ministro de Comercio, Chris Bryant, apoyó en el Parlamento la petición presentada por el Partido Liberal Demócrata (centrista) para que el gobierno laborista publique los documentos relacionados con el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor.
«Permítanme ser claro desde el principio. Apoyamos esta moción», señaló Bryant, quien describió al expríncipe como «un hombre en una constante carrera de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal».
Algunos de los documentos divulgados parecen indicar que el entonces príncipe habría transmitido informaciones confidenciales al financiero, que se suicidó en prisión en 2019, durante su etapa representante especial de Comercio Internacional del Reino Unido, de 2001 a 2011.
A raíz de este caso, el expríncipe Andrés pasó once horas el jueves en una comisaría, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.
Chris Bryant tachó a Andrew Mountbatten-Windsor de «grosero, arrogante, con un sentimiento de privilegio; incapaz de distinguir entre el interés público, al que decía servir, y su propio interés privado».
Bryant advirtió, sin embargo, que el gobierno debe consultar con la policía qué documentos se pueden divulgar, para no poner en peligro su investigación.
El gobierno expresó su disposición a publicar esos archivos horas después de que la policía liberara, el martes bajo fianza, al exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, detenido la víspera por sus supuestos vínculos con Epstein.
Mandelson fue arrestado el lunes por sospechas de que incumplió sus deberes en su etapa al frente del Ministerio de Industria durante el gobierno laborista entre 2008 y 2010.
Igual que en el caso del expríncipe Andrés, los lazos de Mandelson con Epstein eran conocidos.
El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo el martes en el Parlamento que la relación de Andrés y Mandelson con Epstein representa una «mancha» para el Reino Unido.
«Debemos comenzar a limpiar esa mancha con el desinfectante de la transparencia», señaló Davey.
Las palabras de Davey fueron respaldadas por el ministro de Comercio, que expresó la voluntad de su gobierno de sacar a la luz los documentos.
«Es lo mínimo que le debemos a las víctimas del horrendo abuso perpetrado por Jeffrey Epstein y otros», dijo Bryant.
«Un abuso que fue permitido, facilitado y apoyado por un grupo muy amplio de individuos arrogantes, con un sentimiento de privilegio y a menudo muy adinerados en este país y en otros lugares», añadió el ministro.
Aunque ambas investigaciones son distintas, el diario The Telegraph rescató unas declaraciones de Mandelson en el Parlamento en 2001, en las que consideraba al entonces príncipe Andrés como alguien «totalmente cualificado» para ocupar el puesto de representante para el Comercio Internacional.
Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, declaró a AFP que Mandelson y Tony Blair, primer ministro laborista en 2001, «impusieron el nombramiento» de Andrés.
En esa época, Mandelson ocupaba también el puesto de ministro de Industria y Comercio.
Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein han puesto bajo presión al primer ministro Keir Starmer, acusado de haberlo nombrado pese a saber que había sido alguien cercano al financiero estadounidense tras su condena por delitos sexuales.
Starmer, que retiró a Mandelson del puesto de embajador en septiembre de 2025, después de que salieran a la luz nuevas informaciones que lo vinculaban con Epstein, presentó sus disculpas a las víctimas.
Pese a todo, el primer ministro afirmó hace dos semanas que su gobierno está «fuerte y unido», en un intento de disipar dudas sobre una posible dimisión debido al nombramiento de Mandelson.