Trump asegura que Irán desarrolla misiles que podrían golpear EE. UU.

«Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte y más rica que nunca».

Con esa idea arrancó este martes Donald Trump su primer discurso del Estado de la Unión, tradición anual de la política de Washington en la que el presidente repasa lo conseguido y anuncia sus prioridades ante una audiencia conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado.

«Después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación como nunca antes se había visto, y un cambio de rumbo histórico», prosiguió, flanqueado por Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, y el vicepresidente JD Vance en calidad de presidente del Senado.

«Nunca volveremos a donde estábamos hasta hace bien poco. Nunca», aseguró.

«La frontera ahora es segura, la inflación es la más baja de los últimos cinco años, nuestros enemigos están asustados y Estados Unidos es respetado como nunca antes», reivindicó. «El estado de nuestra unión es fuerte».

La réplica demócrata en inglés al discurso le correspondió en esta ocasión a la recién nombrada gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien subrayó que el presidente «no ofreció soluciones reales a los desafíos urgentes de la nación».

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, fue más duro en sus comentarios: «Durante casi dos horas esta noche, Donald Trump vomitó mentiras, propaganda y odio».

A continuación, 6 de los momentos más destacados del discurso, el más largo de la historia desde que se empezó a registrar el dato.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, a la izquierda, y el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, listo para ofrecer el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio de EE. UU. en Washington, DC, EE. UU., el martes 24 de febrero de 2026.Fuente de la imagen,Bloomberg vía Getty Images

Pie de foto,Donald Trump ofreció el discurso flanqueado por Mike Johnson, presidente de la cámara baja, y el vicepresidente J. D. Vance en calidad de presidente del Senado.

1. Nueva ley

Trump destinó gran parte del discurso, que en total duró 1 hora 47 minutos, a la inmigración, uno de los temas a los que más esfuerzos y recursos le ha dedicado durante su primer año tras el regreso a la Casa Blanca.

«El primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales», arrancó diciendo.

Y presumió de que sus políticas de detenciones y deportaciones masivas y el reforzamiento de la frontera están dando los resultados que prometió en campaña.

«Después de 4 años en los que millones y millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras sin ningún control ni verificación, ahora contamos con la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos. En los últimos 9 meses, cero inmigrantes ilegales han sido admitidos en Estados Unidos», aseguró.

También dejó claro que en su segundo año en la Casa Blanca su enfoque respecto a la inmigración no se desviará ni un milímetro.

«Estoy pidiendo que se apruebe la ley «Salva a América» para evitar que los inmigrantes indocumentados y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones americanas», adelantó.

«Es muy simple: todos los votantes deben mostrar una identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar.

2. La caída de «uno de los capos más siniestros»

«Estamos restaurando la seguridad y la supremacía estadounidenses en el Hemisferio Occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera», reivindicó Trump en su alocución.

«Durante años, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por carteles del narcotráfico asesinos. Por eso designé estos carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y declaré al fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva», explicó.

Entre las medidas para combatir el narcotráfico, mencionó los bombardeos que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo contra embarcaciones en el Caribe desde septiembre.

«Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido cantidades récord de drogas que ingresaban a nuestro país, y prácticamente hemos detenido por completo su entrada por aire y mar», agregó.

Aseguró que, en total, el contrabando de fentanilo -responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en EE.UU.- cayó en un 56%.

«También hemos derrotado a uno de los capos de carteles más siniestros de todos. Lo vieron ayer», dijo para cerrar el capítulo, una frase que se ha interpretado como referencia al operativo que el domingo acabó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», en México.

Una operación que, según la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue realizada por las fuerzas de México, sin la intervención de militares estadounidenses, aunque con ayuda de inteligencia.

«Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales (mexicanas). No hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información», aseguró el lunes la presidenta.

3. «Nuestro nuevo socio y amigo, Venezuela»

Venezuela, al que el presidente se refirió como «nuevo socio y amigo», también tuvo su protagonismo en el discurso del Estado de la Unión.

«La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600,000 barriles por día, y acabamos de recibir, de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo», dijo Trump.

El mandatario también se refirió al operativo que acabó con la captura de Nicolás Maduro, que describió como «una victoria colosal para la seguridad de Estados Unidos» y «un brillante nuevo comienzo para el pueblo de Venezuela».

«Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, para liberar extraordinarios beneficios económicos para ambos países y para traer nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente», prosiguió Trump.

Y sorprendió al anunciar la presencia de un ex preso venezolano en el Capitolio.

«Lo trajimos aquí esta noche para que celebre su libertad. Enrique, por favor, pásala bien. Me alegro de que hayas vuelto, Enrique», invitaba Trump mientras las cámaras enfocaban a Enrique Márquez.

Crítico de Maduro, estuvo detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas por ONG y opositores.

Las autoridades venezolanas informaron este lunes de que han comenzado los trabajos de remodelación de dichas instalaciones, para convertirlas en un centro social.

4. «Mentiroso»

Pero uno de los momentos más caldeados de la noche llegó cuando Trump hizo referencia a Minesota, el estado que durante semanas fue epicentro de las redadas migratorias de la administración Trump.

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en el estado generó una gran ola de rechazo, especialmente luego de que agentes federales mataran en Mineápolis a dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good, el 7 de enero, y Alex Pretti el 24 de enero.

El gobierno de Trump ha argumentado que en ambos casos los agentes actuaron en defensa propia y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que eran «terroristas».

Pero la referencia a ese estado fronterizo con Canadá en el discurso del Estado de la Unión tomó otros derroteros.

«Sobre la corrupción que está saqueando a Estados Unidos, no ha habido un ejemplo más impactante que Minesota, donde miembros de la comunidad somalí han saqueado un estimado de US$19.000 millones del contribuyente estadounidense», dijo Trump.

La representante estadounidense Ilhan Omar, demócrata de Minesota, reacciona mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP a través de Getty Images)Fuente de la imagen,AFP via Getty Images

Pie de foto,»Mentiroso», le gritó a Trump la demócrata por Minesota Ilhan Omar.

Hizo referencia con ello al hecho de que decenas de personas han sido acusadas por una trama que, según los fiscales federales, involucraba a una organización benéfica que facturó fraudulentamente al gobierno de Minesota comidas para niños durante la pandemia de covid-19.

Varios inmigrantes somalíes estuvieron implicados en ese supuesto plan, que finalmente le costó al estado decenas de millones de dólares, según Kayseh Magan, exinvestigadora de la fiscalía general de Minesota.

«Mentiroso», le gritó al presidente tras el comentario Ilhan Omar, demócrata por Minesota y la primera somalí-estadounidense en ser elegida para el Congreso.

Estaba sentada junto a la también demócrata Rashida Tlaib, quien gesticuló y gritó en rechazo a lo dicho por el presidente.

5. La promesa de la economía

«Estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer», dijo el presidente antes de centrarse en la situación económica doméstica, materia a la que dedicó gran parte del discurso.

«De cara al futuro, fábricas, empleos, inversiones y trillones de dólares seguirán fluyendo hacia los Estados Unidos de América, porque finalmente tenemos un presidente que pone a Estados Unidos primero», adelantó en esa materia.

«El mes pasado firmé una Orden Ejecutiva para prohibir que las grandes firmas de inversión de Wall Street compren, por miles, casas unifamiliares. Y ahora estoy pidiendo al Congreso que haga permanente esa prohibición, porque las casas son para las personas, no para las corporaciones», enfatizó.

Asimismo, se comprometió a bajar el «costo desmesurado» de los medicamentos con receta, al ritmo que, aseguró, se han reducido otros precios.

«El precio de los huevos ha bajado un 60%. El costo del pollo, la mantequilla, la fruta, los hoteles, los automóviles y el alquiler es más bajo hoy que cuando asumí el cargo, e incluso la carne de res está empezando a bajar. Y pronto, verán cifras que pocos pensarían que eran posibles de alcanzar», subrayó.

Uno de los productos que el presidente mencionó fue la carne de res. Según las cifras oficiales de inflación, externas, los precios de dicho producto cayeron entre diciembre y enero, pero siguen siendo mucho más altos en comparación con hace 12 meses.

Otros productos cuyo precio aumentó en EE.UU. en los últimos 12 meses incluyen el café, con un aumento del 18,3%, y el pescado y mariscos congelados, un 8,5%.

En general, los precios de los comestibles aumentaron un 2,1% en los 12 meses hasta enero de 2026.

Pero no todo ha subido. El precio de los huevos -también mencionado por el presidente- se redujo en un 34,2%.

6. La amenaza a Irán

Pero no todas las referencias fueron internas, y a una hora y media del inicio del discurso, arrancó el bloque dedicado a la política internacional.

Lo hizo hablando de las guerras que asegura haber resuelto en sus 13 meses de mandato, desde el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán a los problemas fronterizos entre Tailandia y Camboya, pasando por la guerra de Israel en Gaza.

En lo referente a esto último, rindió homenaje a sus dos negociadores personales, Steve Witkoff y su propio yerno, Jared Kushner, marido de su hija Ivanka.

«Como presidente, haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario», advirtió.

«Es por eso que, en una operación impresionante el pasado junio, el ejército de Estados Unidos destruyó el programa de armas nucleares de Irán con un ataque en suelo iraní conocido como la Operación Martillo de Medianoche», recordó.

Trump aseguró que Irán ha desarrollado «misiles que pueden amenazar a Europa y bases estadounidenses en el extranjero, y está trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos».

«Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia, pero hay algo seguro: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo tenga un arma nuclear».

Aranceles y elecciones de medio mandato

El discurso llega en un momento difícil para Trump, cuya popularidad lleva meses bajo mínimos, y después del fallo de la Corte Suprema que tumbó el pasado viernes buena parte de sus aranceles, uno de los mayores reveses de su segundo mandato que en el discurso presentó como un «obstáculo en el camino».

La ley en la que Trump quiere apoyarse para mantener sus aranceles le permite imponerlos unilateralmente durante 150 días, y cuando pasen esos cinco meses, necesitará al Congreso.

El hecho de que las elecciones de mitad de mandato, en las que se renueva toda la Cámara Baja del Congreso y un tercio del Senado, estén previstas para noviembre podría complicarle las aspiraciones.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...