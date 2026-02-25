Jetset
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de «abusos sexuales» y «esclavitud» contra sus trabajadoras
El cantante Julio Iglesias (82 años) ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (54), por acusarle de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud». En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella.
Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky.
También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso».
Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular ‘Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales’. «Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», añadió.
La representación del cantante indica que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra, y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.
Fue el pasado mes de enero, en concreto, cuando el Ministerio Fiscal publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».
La Fiscalía no acepta que Julio Iglesias pueda intervenir en las diligencias abiertas sobre la denuncia de dos exempleadas
Díaz, según recoge el escrito ahora presentado, afirmó que las trabajadoras «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias». «La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», aseveró.
El escrito incide en que «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales».
Lo que Iglesias quiere es que Díaz «se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social» del cantante.
Pocos minutos antes de las 17 horas, la ministra ha respondido al cantante, a través de la red social Bluesky: «Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos».
Jetset
Fallece Willie Colón, pionero e ícono de la salsa, a los 75 años
El reconocido músico William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willie Colón, falleció este sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años, según informó su familia a través de un comunicado oficial en redes sociales. El legendario salsero y trombonista, considerado uno de los pilares del género de la salsa, se destacó por su extensa y trascendental trayectoria musical.
«Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia», se lee al inicio.
Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, hijo de padres puertorriqueños, Colón comenzó su carrera desde muy joven y se convirtió en una figura clave del movimiento salsero surgido en Nueva York en los años 60 y 70. Su estilo fusionó ritmos caribeños con jazz y elementos urbanos, dando lugar a un sonido distintivo e influyente que trascendió generaciones.
«Auque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo», finaliza el mensaje.
Durante la década de 1970, su colaboración con el cantante Héctor Lavoe marcó una etapa fundamental en la historia de la salsa, con álbumes que se convirtieron en clásicos del repertorio latino. Posteriormente, su trabajo con Rubén Blades, especialmente en el emblemático disco Siembra, consolidó aún más su legado.
Hasta el momento, la familia ha solicitado respeto y privacidad para procesar esta pérdida, mientras el mundo musical rinde homenaje a uno de sus grandes exponentes
Jetset
Murió el pintor suizo Peter Stämpfli, exponente europeo del pop art
El pintor suizo y pionero del pop art en Europa Peter Stämpfli, conocido sobre todo por su trabajo con neumáticos, murió el viernes a los 88 años, anunció la galería Georges-Philippe & Nathalie Vallois en un comunicado.
Al informar del deceso, el galerista Georges-Philippe Vallois, que representa al pintor, describió a Stämpfli como «uno de los artistas más singulares de la segunda mitad del siglo XX».
Nacido en 1937 en Deisswil (Suiza) y formado en la Escuela de Bellas Artes de Bienne, el pintor empezó a exponer en los años 1960 en varias galerías.
A lo largo de los años, su obra se incorporó a las colecciones de museos como el MoMA (Museum of Modern Art) de Nueva York o el Centro Pompidou de París.
«Lo que me distinguió es una voluntad de aislar el objeto sobre un fondo blanco. Sacar el objeto de su historia, de su contexto», explicó Stämpfli a la AFP en 2018, en el marco de una exposición en la galería Vallois dedicada a su trabajo sobre objetos y gestos de la vida cotidiana.
El pintor suizo, que pasó varios periodos en París, se hizo famoso desde finales de los años 1960 por sus llamativos automóviles y también por las llantas de esos autos, con cuyas huellas trazaba infinitos motivos geométricos.
Asimismo, Peter Stämpfli dirigió películas y cortometrajes, y también se dedicó a la escultura.
Jetset
Naomi Campbell aparece 300 veces en los archivos de Jeffrey Epstein: su nombre era usado para manipular a jóvenes
El nombre de Naomi Campbell (55 años) vuelve a situarse en el foco mediático tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein.
Tal y como ha informado The New York Times, la supermodelo británica aparece de forma reiterada en los millones de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno al depredador, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en una cárcel de Manhattan.
Según la investigación del diario estadounidense, el nombre de Campbell figura en cerca de 300 documentos, lo que la convierte en una de las celebridades más mencionadas en unos papeles en los que también figuran personalidades de gran peso político y social.
Barcelona como punto de partida, París como escenario de los abusos. Fotografías enviadas para ser evaluadas, transferencias de dinero, mensajes de control y el rostro de Jeffrey Epstein componen el rastro documental del caso de Milena, una joven captada en España por la red del financiero. Años después, ya muerto Epstein, el FBI la identificó como víctima residente en España y reconoció las dificultades para prestarle asistencia desde Europa.
«Es linda pero hay que rehacerle los pechos»: Milena fue la última víctima de Epstein en España, el FBI le dio 6 sesiones de terapia
Los correos electrónicos y registros incluidos en ese material revelan intercambios logísticos en los que la modelo habría solicitado volar en el avión privado de Epstein y coordinado posibles encuentros en su mansión de Nueva York.
Buena parte de esas gestiones se realizaban a través de Lesley Groff, asistente de confianza del financiero durante años.
La documentación también recoge testimonios de víctimas anónimas que, en entrevistas con el FBI, aseguraron haber coincidido con Campbell en actos sociales organizados por Epstein, así como en su residencia neoyorquina e incluso en su isla privada. Entre ellas, Virginia Giuffre, fallecida el pasado año a causa de un suicidio.
Estos elementos, siempre según el diario neoyorquino, apuntan a que la modelo permaneció en la órbita social de Jeffrey Epstein incluso después de que este fuera condenado en Florida en 2008 por solicitación de prostitución de una menor.
Uno de los aspectos más delicados que se desprenden de las transcripciones es la supuesta utilización del nombre de Campbell por parte de Epstein para captar a jóvenes con aspiraciones en el mundo de la moda.
Una víctima que conoció al financiero con apenas 15 años declaró que este le prometió facilitarle trabajo en Victoria’s Secret, asegurándole que conocía tanto a la modelo británica como a influyentes directivos del sector. Otra joven afirmó haber sido presentada a Campbell en la oficina privada de Epstein.
El abogado de la británica, Martin Singer, ha negado tajantemente que su clienta tuviera conocimiento de la conducta criminal del financiero antes de su detención en 2019.
En un comunicado remitido por correo electrónico y recogido por The New York Times, Singer sostiene que Campbell «no sabía nada de su terrible conducta delictiva» y que, de haber sospechado que alguna joven estaba siendo víctima, habría actuado de inmediato.
Asimismo, subraya que la modelo nunca tuvo contrato con la firma de lencería y que, si Epstein utilizó su nombre para impresionar o ganarse la confianza de alguien, lo hizo sin su consentimiento.
El letrado también afirma que Campbell no mantuvo contacto con Epstein tras su arresto en Nueva York y que sus encuentros con él se limitaron a reuniones de carácter profesional.
Además, niega que solicitara la dirección del financiero cuando este ingresó en prisión en Florida en 2008, pese a que su nombre aparece en un documento titulado «Lista de personas que necesitan la dirección de JE»
Conviene subrayar que Campbell no ha sido acusada de ningún delito y que las entrevistas del FBI no aportan pruebas que corroboren las declaraciones de las víctimas en lo relativo a su implicación.
Sin embargo, la reiterada presencia de su nombre en los archivos oficiales vuelve a poner en el foco la pintoresca red de relaciones sociales que rodeó a Epstein y la manera en que este se movía con soltura en entornos de enorme poder e influencia.