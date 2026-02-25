Principal
Vicepresidente Ulloa participa en Grupo de Conservadores y Reformistas del Parlamento Europeo
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó como orador en la reunión del Grupo de Conservadores y Reformistas del Parlamento Europeo (ECR) donde se abordó: “El caso de El Salvador: de la lucha contra el crimen al crecimiento económico.”
En dicho contexto, los Eurodiputados, Sr. Nicola Procaccini y Sr. Carlo Fidanza, dieron la bienvenida al Vicemandatario y resaltaron cómo El Salvador logró enfrentar con determinación el crimen organizado, subrayando que la seguridad es pilar fundamental del desarrollo y el bienestar de los pueblos.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación nacional, recordando que en el pasado, ex Presidentes de la República fueron condenados por actos de corrupción y otros ex funcionarios huyeron al extranjero para evadir la justicia. Enfatizó que hoy, en primer lugar, no existe espacio para la impunidad frente a ningún delito y que el Estado actúa con firmeza dentro del marco legal.
Asimismo, recordó que anteriormente el país fue catalogado como la “Capital de los Homicidios”, contexto que llevó al Presidente de la República, a declarar la guerra contra las pandillas, fundamentada en el principio de jus ad bellum, que en el derecho internacional faculta al Estado a ejercer su legítima defensa para proteger a su población cuando esta es atacada.
Indicó que el “milagro de la seguridad” ha permitido avanzar hacia un “milagro económico”, sustentado en un plan integral de seis etapas. Gracias a este entorno de estabilidad, El Salvador lidera el crecimiento turístico en América y ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con un aumento del 92 % en la llegada de visitantes y del 211 % en ingresos, según ONU Turismo.
Destacó que El Salvador avanza en la quinta revolución industrial mediante la modernización del Estado, la incorporación de inteligencia artificial en sectores estratégicos como salud y educación, y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas de la comunidad educativa del sector público.
Finalmente, subrayó el sólido marco jurídico que impulsa la economía digital y el desarrollo del bitcoin como parte de la estrategia nacional de innovación y atracción de inversión. Este espacio permitió posicionar la transformación de El Salvador y consolidar el entendimiento político sobre bases de respeto y objetivos compartidos
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de «abusos sexuales» y «esclavitud» contra sus trabajadoras
El cantante Julio Iglesias (82 años) ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (54), por acusarle de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud». En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella.
Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky.
También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso».
Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular ‘Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales’. «Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», añadió.
La representación del cantante indica que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra, y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.
Fue el pasado mes de enero, en concreto, cuando el Ministerio Fiscal publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».
La Fiscalía no acepta que Julio Iglesias pueda intervenir en las diligencias abiertas sobre la denuncia de dos exempleadas
Díaz, según recoge el escrito ahora presentado, afirmó que las trabajadoras «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias». «La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», aseveró.
El escrito incide en que «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales».
Lo que Iglesias quiere es que Díaz «se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social» del cantante.
Pocos minutos antes de las 17 horas, la ministra ha respondido al cantante, a través de la red social Bluesky: «Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos».
Gobierno de El Salvador entrega 137 escrituras a familias afectadas por Corporación Argoz
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias de 21 lotificaciones, de diferentes puntos de El Salvador, quienes fueron estafadas por la corporación Argoz.
De acuerdo con las autoridades son 137 escrituras de propiedad entregadas estregadas este día, lo que garantiza la seguridad jurídica de los afectados por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
«Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso han esperado hasta 43 años por este documento», detalló la funcionaria.
Con la entrega de estas escrituras, el Ministerio de Vivienda recupera aproximadamente $1.4 millones en favor de las familias.
«Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en 7 departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones», destacó la ministra durante la entrega de escrituras.
Las familias beneficiadas residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.
«Le doy gracias a Dios y al presidente Nayi Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo», dijo Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, Santa Ana.
Más de 6,000 personas serán beneficiadas con el nuevo puente sobre el río Guastena
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.