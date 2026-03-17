Internacionales
Mueren ocho personas y 157 resultan heridas en Emiratos Árabes Unidos
Ocho ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina han muerto y 157 residentes de diversas nacionalidades han sufrido heridas de leves a tumbas en el país en medio del aumento reciente de las tensiones regionales, informó hoy martes el Ministerio de Defensa emiratí.
Desde el comienzo de lo que el ministerio describió como ataques iraníes, los sistemas de defensa antiaérea de EAU han hecho frente a 314 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.672 drones, detalló el ministerio.
Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron sólo hoy 10 misiles balísticos y 45 drones disparados contra el país, agregó.
Horas antes, las autoridades en Abu Dabi confirmaron que una persona murió a causa de la metralla tras la interceptación de un misil. El ministerio señaló que permanece totalmente preparado para enfrentar cualquier amenaza y que combatirá con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad del país.
Internacionales
Tiroteo deja dos muertos en restaurante cerca de aeropuerto de Frankfurt, Alemania
Dos personas murieron tiroteadas la madrugada del martes en un restaurante en Raunheim, cerca del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, informó la policía local.
Según los hallazgos iniciales, un individuo armado entró en el establecimiento alrededor de las 03:45 hora local (02:45 GMT) y abrió fuego contra las víctimas, que murieron en el lugar a causa de sus heridas.
El sospechoso huyó y permanece prófugo, mientras que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro, informaron medios alemanes. La policía ha lanzado una operación de búsqueda a gran escala.
Internacionales
Dimite Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU.
«Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense», escribió Kent en una publicación en X.
En su carta dirigida al presidente Donald Trump, Kent afirmó que, al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses «desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma Estados Unidos Primero y sembró sentimientos a favor de la guerra para incitar a un conflicto con Irán».
Kent señaló que no puede apoyar el envío de la próxima generación a «luchar y morir en una guerra que no reporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses».
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, al menos 13 soldados estadounidenses han muerto. Otros diez han resultado gravemente heridos y unos 200 han sufrido heridas leves, de acuerdo con un informe publicado el viernes por The Wall Street Journal.
Internacionales
Francia incauta un récord de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Dunkerque
La aduana francesa incautó 13 toneladas de cocaína en febrero en el puerto de Dunkerque (norte del país), lo que constituye un récord en el territorio nacional, anunció el martes a AFP el ministro de Acción y Cuentas Públicas, David Amiel.
Se trata de tres incautaciones realizadas en diez días: 1,9 toneladas (7 de febrero), 8,4 toneladas (12 de febrero) y 2,8 toneladas (18 de febrero), cuyo valor de reventa al por menor se estima en casi 992,3 millones de dólares.
La cantidad interceptada en febrero representa casi un tercio de la cocaína incautada en todo el año anterior (31 toneladas).
«Tras un año 2025 marcado por la incautación histórica de más de 31 toneladas de cocaína por parte de la aduana francesa, estas tres incautaciones de gran magnitud -realizadas en Dunkerque en el mes de febrero- demuestran que los servicios y agentes aduaneros continúan su movilización sin fisuras en su lucha contra el tráfico de estupefacientes», celebró Amiel.
Estas 13 toneladas establecen un récord, después de las 10 toneladas interceptadas en marzo de 2025, también por la aduana, en este mismo puerto del mar del Norte.
La droga estaba oculta en contenedores de mercancías legales.
«Una parte de las 13 toneladas estaba destinada al territorio francés y otra parte a otros territorios fuera de la Unión Europea», detalló la directora regional de la aduana en Dunkerque, Frédérique Durand.