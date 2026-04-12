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Motociclista pierde la vida tras accidentarse en carretera a Suchitoto
Anoche, un joven perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce de Suchitoto hacia Aguilares, San Salvador.
Las autoridades policiales informaron que la tragedia ocurrió entre la comunidad La Mora y Los Almendros.
El joven, de quien se desconoce su identidad, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones provocada por el fuerte impacto.
De manera preliminar se ha informado que la tragedia se pudo haber sido provocada por el exceso de velocidad.
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Conductor pierde el control y cae a un barranco en carretera Panamericana
Esta mañana un vehículo se precipitó a un barranco sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de El Congo, en Santa Ana, informan las autoridades.
El incidente generó preocupación entre conductores que transitaban por la zona, luego e presenciar el auto que había caído al fonde de un barranco.
Según reportes, el conductor, por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó saliéndose de la carretera.
Socorristas fueron alertados de la emergencia y se desplazaron al lugar para verificar la situación y brindar asistencia a posibles personas lesionadas.
De momento, no se ha confirmado si hay víctimas fatales, debido a que las autoridades se encuentran evaluando el suceso.
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Conductor baja gradas en vehículo 4×4 en Sensuntepeque.
Una peligrosa e irresponsable maniobra fue captada en Sensuntepeque, Cabañas, donde el conductor de un vehículo tipo Toyota 4×4 descendió por unas gradas destinadas exclusivamente para peatones.
De acuerdo con el testimonio de un seguidor, el hecho ocurrió en una zona urbana, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que transitan por el lugar. La acción ha generado preocupación entre habitantes, quienes señalan la imprudencia al utilizar espacios peatonales como vía de circulación vehicular.
Hasta el momento, se desconoce si las autoridades han intervenido en el caso; sin embargo, ciudadanos hacen un llamado a respetar las normas de tránsito y evitar este tipo de conductas que pueden provocar accidentes.
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Marero intentó borrar el tatuaje de su pandilla para evitar detención
En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un pandillero que aún amedrentaba a la población honrada.
Se trata Alberto Macis Axume, perfilado como un homeboy y gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), clica Park View Locos Salvatruchos, detallan las autoridades.
Las autoridades informaron que el procedimiento se llevó a cabo durante patrullaje realizado en cantón El Progreso, Santa Tecla, La Libertad Sur.
Además, este pandillero ha intentado ocultar el tatuaje alusivo que lo vincula con la estructura criminal.