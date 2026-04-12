Principal
Violento choque entre dos motociclistas por exceso de velocidad en Cabañas
Dos motociclistas resultaron lesionados la noche de este sábado tras un fuerte impacto en la carretera que conduce a Sensuntepeque.El accidente ocurrió en el tramo entre el caserío Rancho Quemado y el cantón Quesera, en el municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas.
Según las primeras versiones, el exceso de velocidad fue la principal causa del choque entre las dos motos.
Elementos de la Cruz Verde Salvadoreña llegaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas y trasladarlas de urgencia hacia un centro hospitalario.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los lesionados ni el estado de gravedad en que se encuentran.Autoridades de Tránsito ya se encuentran en la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar con exactitud las causas del percance.
Jetset
Justin Bieber regresa con fuerza y nostalgia en su show de Coachella 2026
Con un set minimalista y un viaje a su pasado musical, el astro del pop Justin Bieber regresó oficialmente al escenario este sábado, cuando encabezó el segundo día del Coachella.Bieber se presentó ante una multitud que colmó el Empire Polo Club vistiendo suéters, camisetas y gorros alusivos al cantante canadiense que no subía a un escenario similar desde 2022, cuando canceló su gira mundial debido a temas personales y de salud.
Bieber fue adentrándose en las búsquedas de YouTube que no sólo le mostraron sus antiguos clips sino también momentos particulares capturados por las cámaras que suelen perseguirlo, así como a su esposa, Hailey Bieber.
El cantante, vestido de suéter rojo, bermudas y botas negras, estableció de inmediato una conexión con su público en la arena, pero también con quienes estaban viéndolo en casa gracias a la transmisión en vivo de YouTube.
Bieber, que comenzó su carrera publicando videos de niño en la plataforma, fungió este sábado como una suerte de DJ invitando a los seguidores que lo veían virtualmente a sugerir las canciones que querían escuchar.
Tras un repaso por varias canciones de su más reciente álbum Swag II, lanzado el año pasado, Bieber se sentó al computador y comenzó un viaje al pasado buscando sus videos en YouTube y cantando retazos de varios éxitos como That Should Be Me, Beauty and a Beat, Never Say Never y el himno pop adolescente Baby, que se convirtió en la banda sonora de una generación.
Bieber fue adentrándose en las búsquedas de YouTube que no sólo le mostraron sus antiguos clips sino también momentos particulares capturados por las cámaras que suelen perseguirlo, así como a su esposa, Hailey Bieber.
Pero su paseo virtual no alteró su interacción con la gente en directo. «Esto es especial», dijo a la audiencia el artista de 32 años. «Esta es una noche que soñé por mucho tiempo, estar aquí es increíble», agregó.
Bieber no se presenta en un espacio de las dimensiones de Coachella desde 2022, cuando participó en el Rock in Rio en Brasil, pero en el último año ha protagonizado un regreso paulatino a la escena. El anuncio de su participación en Coachella surgió poco después de los lanzamientos de Swag y «Swag II».Este sábado, el cantante invitó a la tarima a Tems, Dijon, Wizkid y el productor y guitarrista Mk.gee, y también entonó éxitos como Sorry, Stay, Where Are Ü Now y Daisies, con la cual se despidió de la audiencia.«Teloneros de Justin Bieber»
Poco antes, los rockeros neoyorquinos de The Strokes se subieron a la tarima en lo que también fue una especie de regreso: la banda anunció un nuevo disco para junio, luego de una pausa de seis años.
La banda entonó varios de sus himnos, como Hard to Explain, Reptilia, Last Nite y Someday.
Julian Casablancas bromeó varias veces con el peso de tocar antes de Justin Bieber, y su bajista Nikolai Fraiture llegó a ironizar con el tema.
«Quiero agradecerles por llenar nuestro sueño de vida de abrir para Justin Bieber», dijo Fraiture, poco antes de tocar What Ever Happened, la tonada sobre el lado b del éxito, con la cual se despidieron.Mientras que, Nine Inche Noize, la colaboración de Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, tomó por asalto el escenario Sahara.
Con un dramático juego de luces y un sonido visceral, Trent Reznor, Atticus Ross y Boys Noize bombardearon la escena y pusieron a saltar a sus seguidores con versiones de éxitos como Closer, Heresy, The Warning y Copy of A.
Una de las sorpresas del segundo día de festival estuvo a cargo de Sombr, quien invitó a su set a Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins, con quien cantó 1979.
Los nueve escenarios del festival desplegaron una diversidad de géneros con un cartel variopinto en el que se contaron, entre otros, Luísa Sonza, Addison Rae, PinkPantheress, Taemin y David Byrne.
El festival se celebra del 10 al 12 de abril, y regresa con un cartel prácticamente idéntico el siguiente fin de semana.
Principal
ANIA lanza academia de cine con inteligencia artificial para jóvenes salvadoreños
La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) apuesta por la formación de talento creativo en El Salvador con el lanzamiento de «La Academia de Cine de IA Soberana», una iniciativa que combina inteligencia artificial (IA) y producción audiovisual para impulsar una nueva generación de creadores de contenido en el país.
El programa, que forma parte del ecosistema de formación de CUBO AI, se desarrolla como un bootcamp intensivo de dos semanas en el que participan 45 jóvenes salvadoreños provenientes de distintas disciplinas. El objetivo es claro: unir a creadores de contenido con estudiantes de inteligencia artificial para producir entre cinco y diez cortometrajes sobre El Salvador, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas.
«Queremos tener a los mejores creadores de contenido de El Salvador trabajando junto a los mejores estudiantes de inteligencia artificial, formando equipos capaces de contar historias originales con herramientas de IA», explicó Mario Flamenco, director de la ANIA.
Los cortometrajes serán estrenados en un festival especial previo al SovAI Summit, la cumbre de inteligencia artificial soberana que reunirá a expertos y actores clave del sector. Este espacio no solo servirá como vitrina para el talento local, sino también como una plataforma para proyectar la imagen del país a nivel internacional.
Flamenco destacó que la iniciativa busca potenciar El Salvador a través del contenido audiovisual. «Las películas, la música y las historias construyen la percepción de un país. Queremos que los salvadoreños sean quienes cuenten esas historias de la mejor manera posible», afirmó.
Además del componente cultural, el programa también tiene un fuerte enfoque en empleabilidad. Según el director de la ANIA, las habilidades adquiridas durante la academia son altamente valoradas en sectores como marketing, periodismo y producción digital. «Formamos profesionales capaces de pensar, crear y articular ideas en productos audiovisuales, lo cual genera un alto valor agregado para cualquier empresa», señaló.
El curso cuenta con la participación de Christian Blaze, cineasta salvadoreño con experiencia en Canadá, quien lidera la formación técnica y artística. Desde su perspectiva, la inteligencia artificial está democratizando el acceso a la producción cinematográfica. «Antes, hacer una película requería inversiones de miles o millones de dólares. Hoy, con IA, se pueden generar imágenes y videos de alta calidad de manera mucho más accesible», explicó.
Blaze subrayó que esta transformación abre oportunidades para países como El Salvador, que históricamente han tenido barreras para ingresar a la industria audiovisual global. «Ahora es posible crear producciones con calidad comparable a Hollywood sin pasar por décadas de desarrollo de infraestructura», agregó.
Durante el programa, los estudiantes aprenden desde guionización y actuación hasta el uso de herramientas de IA para generar storyboards, imágenes y videos. También exploran el uso de modelos en la nube y soluciones locales, lo que les permite comprender diferentes enfoques tecnológicos dentro de la producción audiovisual.
Para los participantes, la experiencia representa una oportunidad única de desarrollo profesional. David Melara, estudiante de ciencias de datos, destacó el valor del programa para combinar habilidades técnicas y creativas. «Aquí no solo aprendemos de inteligencia artificial, sino también a crear historias y conectar con las emociones del público», comentó.
Por su parte, Raúl Padilla, creador de contenido, resaltó el impacto de la IA en la producción audiovisual. «Ahora podemos hacer en horas lo que antes tomaba semanas o meses. Esto abre muchas oportunidades para crear contenido y transmitir mensajes», afirmó.
Al finalizar el programa, los estudiantes recibirán una certificación con estampa de tiempo, lo que fortalecerá su perfil profesional. Con esta iniciativa, la ANIA busca consolidar un núcleo de creadores capaces de posicionar a El Salvador en el mapa global del contenido digital, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de transformación cultural y económica.
Internacionales
Tragedia en Haití: estampida en fortaleza histórica deja al menos 30 muertos
Una estampida durante una visita turística a una fortaleza histórica en Haití causó al menos 30 muertos el sábado, entre ellos varios jóvenes, informó el domingo a la AFP un ministro del gobierno.«El Ministro de Cultura y Comunicación confirmó la muerte de 30 personas», declaró el ministro de Cultura Emmanuel Menard a la AFP en un mensaje escrito.
«Los heridos están recibiendo actualmente la atención médica necesaria, y un equipo de rescate está buscando a las personas desaparecidas», dijo Menard, sin precisar el número exacto de heridos.
El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en Milot, durante «una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes», indicó el gobierno haitiano en Facebook.La fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue cerrada hasta nuevo aviso, agregó el ministro Menard.
La cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos, dijo el responsable de la oficina de protección civil en el norte de Haití, Jean Henry Petit, al diario local Le Nouvelliste.Varias decenas de personas resultaron también heridas y fueron trasladadas al hospital, informó el medio.
Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto.
«Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en alerta máxima para proporcionar, sin demora, la asistencia, el cuidado y el apoyo necesarios», indicó el gobierno en un comunicado.