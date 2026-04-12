Violento choque entre dos motociclistas por exceso de velocidad en Cabañas

La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) apuesta por la formación de talento creativo en El Salvador con el lanzamiento de «La Academia de Cine de IA Soberana», una iniciativa que combina inteligencia artificial (IA) y producción audiovisual para impulsar una nueva generación de creadores de contenido en el país.

El programa, que forma parte del ecosistema de formación de CUBO AI, se desarrolla como un bootcamp intensivo de dos semanas en el que participan 45 jóvenes salvadoreños provenientes de distintas disciplinas. El objetivo es claro: unir a creadores de contenido con estudiantes de inteligencia artificial para producir entre cinco y diez cortometrajes sobre El Salvador, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas.

«Queremos tener a los mejores creadores de contenido de El Salvador trabajando junto a los mejores estudiantes de inteligencia artificial, formando equipos capaces de contar historias originales con herramientas de IA», explicó Mario Flamenco, director de la ANIA.

Los cortometrajes serán estrenados en un festival especial previo al SovAI Summit, la cumbre de inteligencia artificial soberana que reunirá a expertos y actores clave del sector. Este espacio no solo servirá como vitrina para el talento local, sino también como una plataforma para proyectar la imagen del país a nivel internacional.

Flamenco destacó que la iniciativa busca potenciar El Salvador a través del contenido audiovisual. «Las películas, la música y las historias construyen la percepción de un país. Queremos que los salvadoreños sean quienes cuenten esas historias de la mejor manera posible», afirmó.

Además del componente cultural, el programa también tiene un fuerte enfoque en empleabilidad. Según el director de la ANIA, las habilidades adquiridas durante la academia son altamente valoradas en sectores como marketing, periodismo y producción digital. «Formamos profesionales capaces de pensar, crear y articular ideas en productos audiovisuales, lo cual genera un alto valor agregado para cualquier empresa», señaló.

El curso cuenta con la participación de Christian Blaze, cineasta salvadoreño con experiencia en Canadá, quien lidera la formación técnica y artística. Desde su perspectiva, la inteligencia artificial está democratizando el acceso a la producción cinematográfica. «Antes, hacer una película requería inversiones de miles o millones de dólares. Hoy, con IA, se pueden generar imágenes y videos de alta calidad de manera mucho más accesible», explicó.

Blaze subrayó que esta transformación abre oportunidades para países como El Salvador, que históricamente han tenido barreras para ingresar a la industria audiovisual global. «Ahora es posible crear producciones con calidad comparable a Hollywood sin pasar por décadas de desarrollo de infraestructura», agregó.

Durante el programa, los estudiantes aprenden desde guionización y actuación hasta el uso de herramientas de IA para generar storyboards, imágenes y videos. También exploran el uso de modelos en la nube y soluciones locales, lo que les permite comprender diferentes enfoques tecnológicos dentro de la producción audiovisual.

Para los participantes, la experiencia representa una oportunidad única de desarrollo profesional. David Melara, estudiante de ciencias de datos, destacó el valor del programa para combinar habilidades técnicas y creativas. «Aquí no solo aprendemos de inteligencia artificial, sino también a crear historias y conectar con las emociones del público», comentó.

Por su parte, Raúl Padilla, creador de contenido, resaltó el impacto de la IA en la producción audiovisual. «Ahora podemos hacer en horas lo que antes tomaba semanas o meses. Esto abre muchas oportunidades para crear contenido y transmitir mensajes», afirmó.

Al finalizar el programa, los estudiantes recibirán una certificación con estampa de tiempo, lo que fortalecerá su perfil profesional. Con esta iniciativa, la ANIA busca consolidar un núcleo de creadores capaces de posicionar a El Salvador en el mapa global del contenido digital, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de transformación cultural y económica.

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