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Capturados por comercializar piezas de motocicletas robadas en Zacatecoluca
Elementos de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron hacer efectiva la captura de varios sujetos acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación en la colonia Palmira, Zacatecoluca, La Paz Este.
Los capturados corresponde a Se trata Brayan Ernesto Molina Iraheta, de 23 años, José Esteven Guevara Granadeño, de 19, Jeison Herrera Vallejos, de 18, Yelter Esaú Martínez Flores, de 17, Levis Josué Martínez Flores, de 16 años.
“Las detenciones se realizaron luego que una víctima identificó a los sujetos comercializando piezas de su motocicleta, la cual fue hurtada el pasado 03 de abril, en San Juan Nonualco”, informó la PNC.
A Guevara Granadeño, se le agregará el delito de hurto agravado, mientras que a Molina Iraheta se le sumará posesión y tenencia de droga, agregaron las autoridades.
En este procedimiento se incautó tres chasis con sus respectivos motores, tres tanques de motocicleta, un motor, varias piezas de motocicleta y marihuana.
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Conductor pierde el control y cae a un barranco en carretera Panamericana
Esta mañana un vehículo se precipitó a un barranco sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de El Congo, en Santa Ana, informan las autoridades.
El incidente generó preocupación entre conductores que transitaban por la zona, luego e presenciar el auto que había caído al fonde de un barranco.
Según reportes, el conductor, por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó saliéndose de la carretera.
Socorristas fueron alertados de la emergencia y se desplazaron al lugar para verificar la situación y brindar asistencia a posibles personas lesionadas.
De momento, no se ha confirmado si hay víctimas fatales, debido a que las autoridades se encuentran evaluando el suceso.
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Conductor baja gradas en vehículo 4×4 en Sensuntepeque.
Una peligrosa e irresponsable maniobra fue captada en Sensuntepeque, Cabañas, donde el conductor de un vehículo tipo Toyota 4×4 descendió por unas gradas destinadas exclusivamente para peatones.
De acuerdo con el testimonio de un seguidor, el hecho ocurrió en una zona urbana, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que transitan por el lugar. La acción ha generado preocupación entre habitantes, quienes señalan la imprudencia al utilizar espacios peatonales como vía de circulación vehicular.
Hasta el momento, se desconoce si las autoridades han intervenido en el caso; sin embargo, ciudadanos hacen un llamado a respetar las normas de tránsito y evitar este tipo de conductas que pueden provocar accidentes.
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Marero intentó borrar el tatuaje de su pandilla para evitar detención
En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un pandillero que aún amedrentaba a la población honrada.
Se trata Alberto Macis Axume, perfilado como un homeboy y gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), clica Park View Locos Salvatruchos, detallan las autoridades.
Las autoridades informaron que el procedimiento se llevó a cabo durante patrullaje realizado en cantón El Progreso, Santa Tecla, La Libertad Sur.
Además, este pandillero ha intentado ocultar el tatuaje alusivo que lo vincula con la estructura criminal.