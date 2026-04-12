Capturados por comercializar piezas de motocicletas robadas en Zacatecoluca

Elementos de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron hacer efectiva la captura de varios sujetos acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación en la colonia Palmira, Zacatecoluca, La Paz Este.

Los capturados corresponde a Se trata Brayan Ernesto Molina Iraheta, de 23 años, José Esteven Guevara Granadeño, de 19, Jeison Herrera Vallejos, de 18, Yelter Esaú Martínez Flores, de 17, Levis Josué Martínez Flores, de 16 años.

“Las detenciones se realizaron luego que una víctima identificó a los sujetos comercializando piezas de su motocicleta, la cual fue hurtada el pasado 03 de abril, en San Juan Nonualco”, informó la PNC.

A Guevara Granadeño, se le agregará el delito de hurto agravado, mientras que a Molina Iraheta se le sumará posesión y tenencia de droga, agregaron las autoridades.

En este procedimiento se incautó tres chasis con sus respectivos motores, tres tanques de motocicleta, un motor, varias piezas de motocicleta y marihuana.

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