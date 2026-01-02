Principal
Motociclista hondureño choca de frente contra un vehículo en una curva de La Libertad
Un motociclista hondureño resultó con graves lesiones tras impactar de frente contra un vehículo, en el departamento de La Libertad, esta mañana de jueves.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional de Santa Tecla atendieron la emergencia, en indicaron que “la víctima fue trasladada hacia un centro asistencial en estado grave”.
El suceso ocurrió sobre la carretera que conduce hacia Huizúcar, en las cercanías de Salamanca, en el distrito de Nuevo Cuscatlán.
Al parecer, el motociclista conducía a excesiva velocidad y producto de ello perdió el control de la motocicleta cuando tomó la curva.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos y deducir responsabilidades.
Principal
Reducen los precios del gas propano para enero de 2026
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), anunció los precios para el tambo de Gas Licuado de Petróleo) o mejor conocido como gas propano que entrarán en vigencia a partir de enero de 2026.
El precio del tambo de 35 libras serán de $15.19, pero con subsidio costará $7.15, mientras que el de 25 libras será de $10.91y con subsidio solamente costará $2.87. Por su parte el tambo de 20 libras con precio para el consumidor $8.80 y con subsidio queda a $0.76. Finalmente el de 10 libras costará $4.53 y con subsidio quedará en $0.00.
La institución aseguró que seguirán velando por el cumplimiento de los precios oficiales, que los tambos tengan el peso exacto y que cuenten con las condiciones de seguridad establecidas a nivel nacional, para velar por los derechos de los consumidores.
Estos precios presentan una reducción significativa con respecto a los precios de diciembre de 2025, y con ello, las autoridades buscan cuidar el bolsillo de los salvadoreños y garantizar el respeto a su exactitud, por lo que ante cualquier irregularidad con tu cilindro, sugieren reportalo al call center: 2234-6180.
Principal
Ebrio lesionado al chocar de frente contra un muro en la carretera Panamericana
Durante las primeras horas de este jueves 01 de enero de 2026, un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar sobre la carretera Panamericana, en las cercanías de la pasarela de Colón, cuando un hombre perdió el control de su vehículo y chocó frontamente contra un muro a la orilla de la arteria.
Un equipo de Comandos de Salvamento acudió de inmediato al lugar para brindar asistencia prehospitalaria al lesionado, sin embargo, éste se negó a recibir atención médica debido al estado de ebriedad en que se encontraba.
Se desconoce la identidad del lesionado y la gravedad de su estado, sin embargo, las autoridades liberaron la arteria poco después del hecho para no causar tráfico.
Internacionales
Provocan incendio en histórica iglesia en Amsterdam
Durante las últimas horas del 31 de diciembre, personas no identificadas prendieron fuego a la torre más alta de la histórica iglesia Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era considerado como monumento nacional en los Países Bajos.
El incendio provocado consumió por completo la torre y dañó severamente la infraestructura de la iglesia, ubicada en el corazón de Amsterdam.
Según declaración no oficial de algunos testigos, el fuego inició tras el ataque de un grupo de inmigrantes, quienes lanzaron fuegos artificiales hacia la torre hasta iniciar el siniestro.
En otro hecho aislado, dos personas resultaron muertas y varios heridos a causa mala manipulación de fuegos artificiales y actos violentos contra la policía local.