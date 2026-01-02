Motociclista hondureño choca de frente contra un vehículo en una curva de La Libertad

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), anunció los precios para el tambo de Gas Licuado de Petróleo) o mejor conocido como gas propano que entrarán en vigencia a partir de enero de 2026.

El precio del tambo de 35 libras serán de $15.19, pero con subsidio costará $7.15, mientras que el de 25 libras será de $10.91y con subsidio solamente costará $2.87. Por su parte el tambo de 20 libras con precio para el consumidor $8.80 y con subsidio queda a $0.76. Finalmente el de 10 libras costará $4.53 y con subsidio quedará en $0.00.

La institución aseguró que seguirán velando por el cumplimiento de los precios oficiales, que los tambos tengan el peso exacto y que cuenten con las condiciones de seguridad establecidas a nivel nacional, para velar por los derechos de los consumidores.

Estos precios presentan una reducción significativa con respecto a los precios de diciembre de 2025, y con ello, las autoridades buscan cuidar el bolsillo de los salvadoreños y garantizar el respeto a su exactitud, por lo que ante cualquier irregularidad con tu cilindro, sugieren reportalo al call center: 2234-6180.

