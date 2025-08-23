Ministra Karla Trigueros atiende a estudiantes albergados

La Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, ejecutó un amplio operativo en tres inmuebles vinculados a Carlos Norberto Méndez Ortega, quien fue detenido en flagrancia y acusado de delitos relacionados con explotación de mujeres.

Durante los procedimientos, desarrollados en Sonsonate y La Libertad Costa, las autoridades lograron el rescate de cinco jovenes y una mujer adulta.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran obligadas a consumir alcohol y sustancia ilícitas.

Como parte de los allanamientos, se incautaron un arma de fuego, municiones, dos vehículos, una moto acuática, $10,000 en efectivo, droga, celulares, documentos varios, así como objetos personales y maquillaje perteneciente a mujeres.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso similar o información relacionada con personas afectadas por este tipo de delitos, con el fin de fortalecer las investigaciones y brindar protección a las víctimas.

