20 años de prisión para guatemaltecos que transportaban droga en camión de carga
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a los guatemaltecos Nemesio Aguilar Jolón y Amílcar Carrera Cabnal, por el delito de tráfico ilícito.
Los procesados fueron capturados en flagrancia el 17 de enero de 2025, en un control vehicular que la Policía Nacional Civil instaló en el cantón El Paraje Galán, cerca de la frontera San Cristóbal, en Santa Ana.
Ambos se transportaban en un furgón y, al abrir las puertas para bajarse, los agentes policiales constataron que el olor a marihuana era evidente.
Al revisar el cabezal del vehículo, encontraron ocultos cinco paquetes de material vegetal de gran tamaño.
Condenan a 20 años de cárcel a Mario Gregorio Hernández por homicidio en Chalatenango Sur
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango impuso una condena de 20 años de prisión contra Mario Gregorio Hernández, luego de ser encontrado culpable del asesinato de un hombre en 2024, en la zona de Chalatenango Sur.
De acuerdo con las investigaciones, víctima y victimario se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando surgió una discusión. Posteriormente, Hernández persiguió a la víctima hasta su vivienda, donde lo atacó con un arma blanca, causándole la muerte.
La Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, lo que permitió esclarecer los hechos y obtener una condena ejemplar contra el responsable.
Ministra Karla Trigueros atiende a estudiantes albergados
Esta mañana, la ministra Karla Trigueros visitó el albergue de la comunidad Tutunichapa para entregar 76 paquetes escolares a estudiantes afectados por las lluvias de los últimos días.
Cada paquete incluye uniformes, zapatos y útiles escolares.
Además, la ministra realizó la entrega de tablets y laptops nuevas a niñas, niños, adolescentes y a un adulto que cursa una Modalidad Alterna.
Gracias a estas acciones, los estudiantes resguardados en este albergue podrán retomar nuevamente sus clases y actividades académicas.
“De esta manera garantizamos la continuidad educativa de cada uno de los afectados, señaló la Ministra Trigueros.
Rescatan a seis mujeres durante allanamientos contra acusado de explotación
La Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, ejecutó un amplio operativo en tres inmuebles vinculados a Carlos Norberto Méndez Ortega, quien fue detenido en flagrancia y acusado de delitos relacionados con explotación de mujeres.
Durante los procedimientos, desarrollados en Sonsonate y La Libertad Costa, las autoridades lograron el rescate de cinco jovenes y una mujer adulta.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran obligadas a consumir alcohol y sustancia ilícitas.
Como parte de los allanamientos, se incautaron un arma de fuego, municiones, dos vehículos, una moto acuática, $10,000 en efectivo, droga, celulares, documentos varios, así como objetos personales y maquillaje perteneciente a mujeres.
La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso similar o información relacionada con personas afectadas por este tipo de delitos, con el fin de fortalecer las investigaciones y brindar protección a las víctimas.