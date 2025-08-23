Principal
Rescatan a seis mujeres durante allanamientos contra acusado de explotación
La Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, ejecutó un amplio operativo en tres inmuebles vinculados a Carlos Norberto Méndez Ortega, quien fue detenido en flagrancia y acusado de delitos relacionados con explotación de mujeres.
Durante los procedimientos, desarrollados en Sonsonate y La Libertad Costa, las autoridades lograron el rescate de cinco jovenes y una mujer adulta.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran obligadas a consumir alcohol y sustancia ilícitas.
Como parte de los allanamientos, se incautaron un arma de fuego, municiones, dos vehículos, una moto acuática, $10,000 en efectivo, droga, celulares, documentos varios, así como objetos personales y maquillaje perteneciente a mujeres.
La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso similar o información relacionada con personas afectadas por este tipo de delitos, con el fin de fortalecer las investigaciones y brindar protección a las víctimas.
Ministra Karla Trigueros atiende a estudiantes albergados
Esta mañana, la ministra Karla Trigueros visitó el albergue de la comunidad Tutunichapa para entregar 76 paquetes escolares a estudiantes afectados por las lluvias de los últimos días.
Cada paquete incluye uniformes, zapatos y útiles escolares.
Además, la ministra realizó la entrega de tablets y laptops nuevas a niñas, niños, adolescentes y a un adulto que cursa una Modalidad Alterna.
Gracias a estas acciones, los estudiantes resguardados en este albergue podrán retomar nuevamente sus clases y actividades académicas.
“De esta manera garantizamos la continuidad educativa de cada uno de los afectados, señaló la Ministra Trigueros.
Capturan a sujeto que agarró a patadas un vehículo en centro comercial
Herberth Andrejulio Chicas García golpeó el carro de otro conductor.
La acción quedó grabada en un video que fue difundido en redes sociales.
El hecho ocurrió ayer por la tarde en un centro comercial del distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.
El detenido será remitido por daños.
Dos hombres mueren atropellados en carretera a Santa Ana; conductor se dio a la fuga
Dos hombres fallecieron atropellados en el kilómetro 42 ½ de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, distrito de Coatepeque, Santa Ana Este.
Uno de los cuerpos quedó en una cuneta y el otro fue localizado unos 500 metros después.
El conductor responsable huyó del lugar.
El paso por la zona está restringido a un carril mientras se realiza la inspección.