Más descansos y fines de semana largos: así queda el calendario de asuetos 2026
El año 2026 trae un calendario cargado de oportunidades para el descanso y la planificación familiar en El Salvador, con varios días de asueto oficiales que permiten organizar viajes, actividades culturales o simplemente disfrutar de pausas más largas durante el año.
Entre los principales días de descanso nacional figuran:
1 de enero (jueves) – Año Nuevo, con asueto desde el inicio del año.
2, 3 y 4 de abril – Semana Santa (Jueves, Viernes y Sábado Santo).
1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo, ideal para crear un fin de semana largo.
10 de mayo (domingo) – Día de la Madre, celebrado cada año con importancia cultural.
17 de junio (miércoles) – Día del Padre.
3 al 6 de agosto – Fiestas Agostinas y Celebración del Divino Salvador del Mundo.
15 de septiembre (martes) – Día de la Independencia.
2 de noviembre (lunes) – Día de los Difuntos, ideal para crear un fin de semana largo.
25 de diciembre (viernes) – Navidad, con alta tradición familiar y cierre de actividades en gran parte del país.
Barcelona convoca a Araujo tras su retiro espiritual
El uruguayo, Ronald Araujo, fue convocado por el FC Barcelona tras pasar por un retiro espiritual tras tener problemas mentales.
El sudamericano fue convocado para jugar la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí).
Araujo es la principal novedad en la expedición blaugrana.
El retiro espiritual se debió tras ser expulsado en el partido de la Champions League contra el Chelsea, el pasado 25 de noviembre del 2025.
Hombre estacionó su vehículo frente a una cochera y se ganó una multa de $150.00
En redes sociales se ha viralizado la imagen de una multa impuesta por el Vice Ministerio de Transporte (VMT) a un conductor por estacionar su vehículo frente a una cochera.
La multa impuesta por el VMT, ha causado revuelo entre los internautas quienes han aplaudido la acción de las autoridades.
Según el VMT, el conductor fue sancionado luego de estacionar su vehículo frente a una cochera, obstruyendo la salida de los vehículos del inmueble.
La normativa establece que las personas no pueden parquearse frente a entradas principales de edificios públicos, teatros, hoteles, bancos, hospitales, o cocheras de viviendas particulares.
La próxima vez que busque un parqueo y no encuentre, recuerde que no puede dejar su vehículo estacionado frente a ninguna cochera, de lo contrario será multado por haber incurrido en una falta grave y se le aplicará una multa de $150.00.
Captan a conductor de pick up atropellando a varios guatemaltecos y no se detiene para auxiliarlos
Varias personas resultaron lesionadas tras ser embestidas por un vehículo tipo pick up cuyo conductor no detuvo la marcha tras el lamentable hecho.
Varias cámaras de seguridad ubicadas en las calles de Santa Cruz del Quiché captaron el instante cuando el pick up embiste a los peatones.
Medios de comunicación locales publicaron que el conductor del automóvil todo terreno se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes.
Los lesionados fueron auxiliados por socorristas de Bomberos Voluntarios Departamentales.
Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al conductor para que responda por sus acciones.