Internacionales
Atacan la vivienda del vicepresidente de los Estados Unidos
El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, confirmó en sus redes sociales que fue atacada su vivienda.
«Aprecio los buenos deseos de todos sobre el ataque en nuestra casa. Por lo que puedo decir, una persona desquiciada intentó forzar la entrada golpeando las ventanas con un martillo», afirmó el vicemandatario norteamericano.
El ataque se habría registrado cuando Vance retornaba a Washington D. C.
Medios locales detallaron que ya fue detenido el responsable del ataque
Localizan a joven madre junto a su bebé sin vida en Escuintla
Una mujer de 18 años aproximadamente y su hija de unos 8 meses, fueron localizadas sin vida, entre los matorrales de un río del pueblo de el Capulín, en la vuelta de la Danta, en Siquinalá, Escuintla.
Los cuerpos fueron encontrados este domingo 4 por los pobladores, quienes consideran que fueron atacadas a machetazos por las heridas que tenían en diferentes partes del cuerpo.
«La escena fue desgarradora, la bebé quedó recostada sobre el cuerpo de su madre», lamentó una vecina de la localidad.
Durante el levantamiento de los cuerpos sin vida, no se acercaron familiares
Suiza le congela todos los activos a Maduro y no descarta traspasarlos al pueblo venezolano
El Gobierno de Suiza ha anunciado este lunes que ha congelado los activos de Nicolás Maduro y de las personas vinculadas a él, a fin de evitar la transferencia de “bienes adquiridos ilícitamente” fuera del país, que se suman a las sanciones vigentes desde 2018.
El Consejo Federal ha informado de que en caso de que se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano. Asimismo, ha matizado que la actual medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el Gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro.
Suiza se acogió a una ley federal que contempla la congelación de activos de extranjeros “políticamente expuestos” cuando hay razones para asumir que fueron adquiridos mediante corrupción, una gestión delictiva u otros delitos graves.
Y se remarcó que, en caso de que esto último se confirmase en futuros procedimientos judiciales, “Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano”.
Las autoridades helvéticas han explicado que ante la “volátil situación”, donde “varios escenarios son posibles”, se ha optado por esta medida cautelar para evitar que “puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente”.
Suiza ha argumentado que la medida no se basa en el derrocamiento de Maduro y si esta maniobra se produjo violando el Derecho Internacional.
“El factor decisivo”, sostiene, es que tras su caída es posible que Venezuela inicie procedimientos legales en el futuro “con respecto a los activos adquiridos ilícitamente”.
“La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”, ha explicado el Consejo Federal suizo.
El país ha ofrecido “repetidamente” sus buenos oficios a todas las partes para encontrar una solución pacífica a la crisis política en el país sudamericano, recordó.
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes: exgobernante afirma ser «prisionero de guerra»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este lunes durante la primera comparecencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, instancia en la que enfrentan cargos relacionados con narcotráfico tras haber sido capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas, según informó Agencia Europa Press.
Durante la audiencia, el mandatario rechazó de plano las acusaciones formuladas por la fiscalía estadounidense. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, afirmó ante el tribunal. En esa misma línea, Maduro sostuvo que es un “hombre decente” y el presidente en ejercicio de Venezuela, agregando una declaración que marcó la jornada judicial.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa, en Caracas”, según consignó la cadena CNN.
En la misma comparecencia, la primera dama Cilia Flores también se declaró “no culpable, completamente inocente”.
Cabe destacar que ambos imputados asistieron vestidos con uniformes oscuros de prisión y permanecieron sentados con un asiento de separación durante el desarrollo de la audiencia.
Los abogados defensores de Maduro y Flores informaron al juez que, “por el momento”, no solicitarán libertad condicional.
De hecho, la defensa del mandatario señaló que la mujer presenta “algunos problemas de salud que requerirán atención”, mientras que el abogado de Flores denunció que su representada sufrió “lesiones importantes durante su secuestro”.
La audiencia, que se extendió por menos de una hora, fue presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, quien ejerce el cargo desde 1998, durante el mandato del expresidente estadounidense Bill Clinton. El tribunal fijó la próxima comparecencia para el 17 de marzo, a las 11:00 horas locales.
Para enfrentar el proceso penal, Maduro contrató al reconocido abogado Barry Pollack, penalista que representó durante años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, participando recientemente en el proceso que derivó en su liberación.
En tanto, Mark Donnelly, exfiscal del Departamento de Justicia y especialista en delitos económicos, asumió la defensa de Cilia Flores.
De acuerdo con el pliego de cargos presentado por la fiscalía, el presidente venezolano está acusado de conspiración narco-terrorista, basándose en el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. Además, se le imputa un cargo por fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada, específicamente por la presunta posesión de cinco kilogramos de cocaína.
A esto se suman acusaciones por conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos, y conspiración para la posesión de este tipo de armamento, cargos que podrían derivar en un proceso judicial de alto impacto político y diplomático.