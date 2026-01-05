Internacionales -deportes
Xavi Hernández suena entre los posibles reemplazos de Amorin en el Manchester United
Premier League.- Rubén Amorín fue cesado esta mañana como entrenador del Machester United por lo que el equipo de los “Diablos Rojos”, por lo que la institución deportiva busca desde ya a un nuevo reemplazo.
Entre los nombres más sonados esta es el del ex mediocampista y entrenador del Barcelona Fútbol Club, Xavi Hernández.
Especialistas deportivos aseguran que el entrenador catalán siempre ha estado esperando el puesto en el United, era su prioridad y por eso rechazó al Chelsea y al Bayer Leverkusen.
No obstante, otro nombre que también suena como posible nuevo entrenador del United es el de Enzo Maresca, especialmente por cómo logró ganar el Mundial de Clubes.
Se maneja que el exdirector del Chelsea también los principales candidatos para el puesto en United.
Internacionales -deportes
Barcelona convoca a Araujo tras su retiro espiritual
El uruguayo, Ronald Araujo, fue convocado por el FC Barcelona tras pasar por un retiro espiritual tras tener problemas mentales.
El sudamericano fue convocado para jugar la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí).
Araujo es la principal novedad en la expedición blaugrana.
El retiro espiritual se debió tras ser expulsado en el partido de la Champions League contra el Chelsea, el pasado 25 de noviembre del 2025.
Internacionales -deportes
Manchester United se queda sin técnico tras su malos resultados
El Manchester United anunció este lunes que se quedó sin entrenador tras el empate con Leeds United por 1-1.
Los Red Devils marcha sexto en la Premier League con 31 puntos, aunque sus empates solo lo ha logrado con equipos menores.
Ruben Amorim es el técnico del club con peor efectividad de todos los que pasaron tras la salida de Sir Alex Ferguson (38,1%).
El histórico Darren Fletcher será el interino de los Red Devils y ya suenan aspirantes como Enzo Maresca o Gareth Southgate.
Internacionales -deportes
Olmo y Lewandowski dan la victoria al Barça en derbi contra Espanyol
El FC Barcelona, líder en solitario de LaLiga, se impuso este sábado 2-0 en un emocionante derbi en la cancha del Espanyol, gracias a las dianas tardías de Dani Olmo y Robert Lewandowski.
El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto a Marko Dmitrovic (86′).
Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por ‘Lewy’ para sentenciar (90′).
Hasta esos dos destellos de los delanteros del FC Barcelona, los héroes del encuentro habían estado bajo palos: Joan García, exjugador del Espanyol y que fue recibido con abucheos y pancartas en las que era llamado «rata», detuvo en la primera mitad dos ocasiones claras de los «pericos».
Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández (20′) y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla (39′), un repertorio de atajadas que amplió en la segunda mitad.
También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71′).
La victoria amplía provisionalmente a 7 puntos la ventaja del Barça, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir el domingo al Real Betis.
La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules (5º), que sumaban 5 victorias consecutivas en LaLiga.