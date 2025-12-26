Principal
MARN pronostica algunas lluvias para la noche de este viernes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dio a conocer las condiciones del clima para este viernes 26 de diciembre.
Según las autoridades del clima, durante la mañana, el cielo estará despejado. En el transcurso de la tarde, hay posibilidades de algunas lluvias en sectores de la zona montañosa norte y en alrededores de la franja volcánica central y occidental.
Mientras que a primeras horas de la noche, continúa la posibilidad de algunas lluvias en sectores de la zona paracentral y central.
Así mismo, destacan que con la posibilidad de lluvias, algunas de estas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.
El viento estará variando entre 9 y 18 km/h, y ocasionalmente alguna brisa de hasta 30 km/h, más sensible en zonas altas. Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido durante el día, y fresco por la noche y la madrugada.
Temperaturas extremas
Ciudad Max. Min.
San Salvador 31 20
Santa Ana 31 19
Acajutla 33 23
San Miguel 35 21
La Unión 36 23
La Libertad 35 23
Principal
Conductor de vehículo se da a la fuga tras arrollar a motociclista y su acompañante
Dos personas que se desplazaban en motocicleta resultaron lesionadas luego de ser impactadas por un vehículo tipo sedán que se dio a la fuga sobre la 25 avenida sur, en San Salvador. El percance generó alerta entre automovilistas y transeúntes de la zona.Automóviles y vehículos
Socorristas de Cruz Verde Santa Anita llegaron rápidamente al lugar y brindaron atención prehospitalaria a un hombre y una mujer, quienes presentaban múltiples traumas en brazos y piernas.
Tras ser estabilizados en la escena, ambos lesionados fueron trasladados en ambulancia a un centro asistencial, mientras las autoridades realizan las investigaciones para ubicar al responsable del hecho.
Principal
Adulto mayor pierde la vida tras caer en fosa de agua en Lourdes Colón
Esta noche, un adulto mayor ha perdido la vida luego de caer al fondo de una fosa de agua de aproximadamente seis metros de profundidad.
Las autoridades infirman que la tragedia se registra en el cantón Las Moritas, distrito de Lourdes Colón, La Libertad.
Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña seccional Lourdes acudieron al lugar tras recibir la alerta y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Tras la confirmación del deceso del hombre, personal especializado de Cruz Verde Santa Anita llevó a cabo la recuperación del cuerpo, el cual fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso correspondiente.
Principal
Fuerte sismo de 4.2° sacude El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales brindó los datos preliminares del sismo sentido en el territorio nacional.
Según el MARN, el sismo percibido fue de una magnitud preliminar de 4.2° en la escala de Richter.
La ubicación del movimiento telúrico fue frente a la costa de La Libertad de este 25 de diciembre de 2025, a las 19:54:56 segundos.
Las autoridades piden a la población estar alertas ante un movimiento telúrico y guardar la calma.