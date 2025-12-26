MARN pronostica algunas lluvias para la noche de este viernes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dio a conocer las condiciones del clima para este viernes 26 de diciembre.

Según las autoridades del clima, durante la mañana, el cielo estará despejado. En el transcurso de la tarde, hay posibilidades de algunas lluvias en sectores de la zona montañosa norte y en alrededores de la franja volcánica central y occidental.

Mientras que a primeras horas de la noche, continúa la posibilidad de algunas lluvias en sectores de la zona paracentral y central.

Así mismo, destacan que con la posibilidad de lluvias, algunas de estas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

El viento estará variando entre 9 y 18 km/h, y ocasionalmente alguna brisa de hasta 30 km/h, más sensible en zonas altas. Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido durante el día, y fresco por la noche y la madrugada.

Temperaturas extremas

Ciudad Max. Min.

San Salvador 31 20

Santa Ana 31 19

Acajutla 33 23

San Miguel 35 21

La Unión 36 23

La Libertad 35 23

