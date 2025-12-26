Aeropuerto Internacional de El Salvador atiende a 17,500 pasajeros al día

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), operadora del principal aeropuerto salvadoreño, informó que este es el flujo diario esta temporada. Hasta el domingo 21 de diciembre la terminal había recibido a cinco millones de pasajeros.

CEPA está atendiendo a 17,500 pasajeros, entre entradas, salidas y tránsitos diarios durante las fiestas de Navidad y Fin de Año.

Entre el 1 de diciembre y el próximo 15 de enero de 2026, la entidad proyecta atender a 756,000 pasajeros, en un periodo que se considera “temporada alta”. Hasta el domingo 21 de diciembre, la terminal había atendido a 5 millones de pasajeros, entre entradas, salidas, transbordos y tránsitos.

Entre enero y noviembre de este año, el aeropuerto ha recibido a 4,681,687 pasajeros en sus instalaciones, lo que representó una disminución de 112,022 viajeros con respecto al mismo periodo de 2024, cuando atendió a 4,793,709 millones de pasajeros, según las estadísticas oficiales.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...