Principal
Aeropuerto Internacional de El Salvador atiende a 17,500 pasajeros al día
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), operadora del principal aeropuerto salvadoreño, informó que este es el flujo diario esta temporada. Hasta el domingo 21 de diciembre la terminal había recibido a cinco millones de pasajeros.
CEPA está atendiendo a 17,500 pasajeros, entre entradas, salidas y tránsitos diarios durante las fiestas de Navidad y Fin de Año.
Entre el 1 de diciembre y el próximo 15 de enero de 2026, la entidad proyecta atender a 756,000 pasajeros, en un periodo que se considera “temporada alta”. Hasta el domingo 21 de diciembre, la terminal había atendido a 5 millones de pasajeros, entre entradas, salidas, transbordos y tránsitos.
Entre enero y noviembre de este año, el aeropuerto ha recibido a 4,681,687 pasajeros en sus instalaciones, lo que representó una disminución de 112,022 viajeros con respecto al mismo periodo de 2024, cuando atendió a 4,793,709 millones de pasajeros, según las estadísticas oficiales.
Principal
Conductor de vehículo se da a la fuga tras arrollar a motociclista y su acompañante
Dos personas que se desplazaban en motocicleta resultaron lesionadas luego de ser impactadas por un vehículo tipo sedán que se dio a la fuga sobre la 25 avenida sur, en San Salvador. El percance generó alerta entre automovilistas y transeúntes de la zona.Automóviles y vehículos
Socorristas de Cruz Verde Santa Anita llegaron rápidamente al lugar y brindaron atención prehospitalaria a un hombre y una mujer, quienes presentaban múltiples traumas en brazos y piernas.
Tras ser estabilizados en la escena, ambos lesionados fueron trasladados en ambulancia a un centro asistencial, mientras las autoridades realizan las investigaciones para ubicar al responsable del hecho.
Principal
Adulto mayor pierde la vida tras caer en fosa de agua en Lourdes Colón
Esta noche, un adulto mayor ha perdido la vida luego de caer al fondo de una fosa de agua de aproximadamente seis metros de profundidad.
Las autoridades infirman que la tragedia se registra en el cantón Las Moritas, distrito de Lourdes Colón, La Libertad.
Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña seccional Lourdes acudieron al lugar tras recibir la alerta y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Tras la confirmación del deceso del hombre, personal especializado de Cruz Verde Santa Anita llevó a cabo la recuperación del cuerpo, el cual fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso correspondiente.
Principal
Fuerte sismo de 4.2° sacude El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales brindó los datos preliminares del sismo sentido en el territorio nacional.
Según el MARN, el sismo percibido fue de una magnitud preliminar de 4.2° en la escala de Richter.
La ubicación del movimiento telúrico fue frente a la costa de La Libertad de este 25 de diciembre de 2025, a las 19:54:56 segundos.
Las autoridades piden a la población estar alertas ante un movimiento telúrico y guardar la calma.