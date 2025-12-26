Servicio de grúa gratuito continúa beneficiando a cientos de automovilistas en todo el país

El servicio de grúas sin costo MOP Te Asiste del Ministerio de Obras Públicas continúa brindando el servicio en todo el país, en el marco del Plan de finde año, informó el Viceministerio de Transporte (VMT).

Dicho servicio cuenta con asistencia en carretera las 24 horas del día durante la temporada vacacional, con el objetivo de facilitar a la población el remolque de sus vehículos con desperfectos mecánicos.Automóviles y vehículos

El Viceministerio le recordó a la población que este servicio completamente gratuito lo pueden solicitar llamando al número 2510-0199, con un tiempo de respuesta corta y de manera gratuita.

Las autoridades informan que más de 182 servicios gratuitos de asistencia vial con #MOPTeAsiste en este periodo vacacional, del 22 al 24 de diciembre.

El MOP enfatizó a los ciudadanos que soliciten este servicio que los requisitos para hacerlo son tener toda la documentación en regla y no encontrarse en estado de ebriedad

