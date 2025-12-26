Principal
Servicio de grúa gratuito continúa beneficiando a cientos de automovilistas en todo el país
El servicio de grúas sin costo MOP Te Asiste del Ministerio de Obras Públicas continúa brindando el servicio en todo el país, en el marco del Plan de finde año, informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
Dicho servicio cuenta con asistencia en carretera las 24 horas del día durante la temporada vacacional, con el objetivo de facilitar a la población el remolque de sus vehículos con desperfectos mecánicos.Automóviles y vehículos
El Viceministerio le recordó a la población que este servicio completamente gratuito lo pueden solicitar llamando al número 2510-0199, con un tiempo de respuesta corta y de manera gratuita.
Las autoridades informan que más de 182 servicios gratuitos de asistencia vial con #MOPTeAsiste en este periodo vacacional, del 22 al 24 de diciembre.
El MOP enfatizó a los ciudadanos que soliciten este servicio que los requisitos para hacerlo son tener toda la documentación en regla y no encontrarse en estado de ebriedad
Conductor de vehículo se da a la fuga tras arrollar a motociclista y su acompañante
Dos personas que se desplazaban en motocicleta resultaron lesionadas luego de ser impactadas por un vehículo tipo sedán que se dio a la fuga sobre la 25 avenida sur, en San Salvador. El percance generó alerta entre automovilistas y transeúntes de la zona.Automóviles y vehículos
Socorristas de Cruz Verde Santa Anita llegaron rápidamente al lugar y brindaron atención prehospitalaria a un hombre y una mujer, quienes presentaban múltiples traumas en brazos y piernas.
Tras ser estabilizados en la escena, ambos lesionados fueron trasladados en ambulancia a un centro asistencial, mientras las autoridades realizan las investigaciones para ubicar al responsable del hecho.
Adulto mayor pierde la vida tras caer en fosa de agua en Lourdes Colón
Esta noche, un adulto mayor ha perdido la vida luego de caer al fondo de una fosa de agua de aproximadamente seis metros de profundidad.
Las autoridades infirman que la tragedia se registra en el cantón Las Moritas, distrito de Lourdes Colón, La Libertad.
Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña seccional Lourdes acudieron al lugar tras recibir la alerta y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Tras la confirmación del deceso del hombre, personal especializado de Cruz Verde Santa Anita llevó a cabo la recuperación del cuerpo, el cual fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso correspondiente.
Fuerte sismo de 4.2° sacude El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales brindó los datos preliminares del sismo sentido en el territorio nacional.
Según el MARN, el sismo percibido fue de una magnitud preliminar de 4.2° en la escala de Richter.
La ubicación del movimiento telúrico fue frente a la costa de La Libertad de este 25 de diciembre de 2025, a las 19:54:56 segundos.
Las autoridades piden a la población estar alertas ante un movimiento telúrico y guardar la calma.