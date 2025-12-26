Principal
MARN alerta de corrientes de retorno en las costas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advierte a la población de tener mucha precaución, en esta temporada navideña, en las costas, ya que es posible el desarrollo de corrientes de retorno que en algunas ocasiones pueden causar ahogamientos.
Según el MARN, las posibles corrientes de retorno se pueden presentar desde el 24 de diciembre hasta el 02 de enero en las costas salvadoreñas.
Estas condiciones que se prevén de marea, oleaje y viento en el mar, esto generarán corrientes de retorno rápidas en muelles de embarcaderos, desembocaduras de ríos, bocanas de esteros y entradas de bahías, por lo que se recomienda precaución al ingresar en sus inmediaciones para evitar ahogamiento.
Internacionales
Ocho fallecidos y 19 heridos tras caer autobús a un barranco
Ocho personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas, la noche del 24 diciembre, tras un accidente de autobús en el estado de Veracruz, México.
Las autoridades locales que entre las víctimas fatales hay adultos mayores y niños, luego que el autobús en el que se conducían se precipitara a un barranco en la localidad de Zontecomatlán.
«Lamentablemente, la Fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas», dijo la dependencia en un comunicado. «Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla», informaron las autoridades.
Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.
El Gobierno del estado coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión.
De acuerdo con versiones de lesionados y cuerpos de emergencias, el autobús circulaba por un tramo difícil cuando se desbarrancó, se volcó y llegó hasta un río en el citado municipio de Zontecomatlán.
Principal
¿Por qué el recalentado de navideño es peligroso?
En Navidad y Año Nuevo, el recalentado es casi tan importante como la cena original. Pavo, carnes, lomo de cerdo u otras, que vuelven a la mesa para reunir a la familia y alargar el festejo. Sin embargo, aunque es una práctica común, recalentar comida puede implicar riesgos si no se hace de forma correcta.
Muchas personas piensan que los recalentados son ricos, pero cuidado, el recalentado puede ser peligroso según los expertos en el tema.
Las comidas mal manipuladas son un terreno ideal para bacterias. Especialistas señalan que los alimentos cocidos deben consumirse máximo entre tres y cuatro días si se guardan en refrigeración. Después de ese periodo, el riesgo de enfermedad aumenta, incluso si el platillo luce en buen estado.
Uno de los errores más comunes es meter la comida caliente directamente al refrigerador. Los expertos recomiendan dejarla reposar a temperatura ambiente, pero sin exceder las dos horas.
Otro de los errores es: recalentar la olla completa una y otra vez. Cada vez que el alimento entra y sale del rango de temperatura seguro, las bacterias tienen oportunidad de multiplicarse.
La recomendación de los expertos es calentar solo la porción que vas a consumir. Esto reduce el tiempo de exposición al calor parcial y evita que el resto de la comida vuelva a pasar por temperaturas peligrosas.
Internacionales
Familia desconsolada al quedarse sin dinero en plena Navidad por culpa de ratones
Momentos de desesperación y angustia vivió una familia hondureña al saber que el dinero que, por todo el año mantenía como ahorros dentro de su vivienda, los ratones se lo echaron a perder.
La idea era recolectar la mayor cantidad de dinero posible para que en fin de año se utilizara para comprar ropa y comida para la familia.
En las imágenes que circulan en redes sociales no muestra exactamente la cantidad de billetes destruidos, entre estos de denominación de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y de 500 lempiras.
«Se cancela la compra de estrenos, ahorramos para los ratones», fue el mensaje que colocó en el video, acompañado del audio viral de «mis ahorros, mi dinero».
«Corrí a ver los 100 pesos que tengo debajo del colchón, pero gracias a Dios están intactos»; «Eso pasa por andar ahorrando, yo por eso lo ahorro en la panza» y «Que tragedia, si dan ganas de llorar. La ilusión de haber ahorrado alguito», son algunos mensajes que se leen en redes sociales.