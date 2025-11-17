MARN prevé lluvias para la tarde y noche de este domingo y algunas serán con actividad eléctrica

Para la tarde y noche de este domingo, se esperan lluvias en diferentes puntos del país y algunas serán acompañadas con actividad eléctrica, pero no evitarán que las temperaturas mantengan el ambiente muy cálido durante el día, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El meteorólogo David Pichinte Quele dijo que, por la mañana, no se prevén lluvias; pero desde el mediodía y temprano por la tarde, se prevé la formación de nubosidad y, con ello, algunas lluvias en sectores a lo largo de la franja volcánica y en la cadena montañosa, de las cuales algunas podrían presentar actividad eléctrica.

”Desde temprano y en el transcurso de la noche, se prevén condiciones para que continúen las lluvias, con alguna actividad eléctrica, en sectores de la zona norte y en lugares de las zonas oriental y central”, agregó el meteorólogo del MARN.

Quele dijo que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora (km/h), y ocasionalmente hasta 25 km/h.

“La principal influencia es el flujo del este combinado con el calentamiento diurno y algún apoyo de sistemas en capas altas que, al mismo tiempo, contarán con sistemas en capas medias que podrían limitar la adecuada formación de la nubosidad asociada a lluvias intensas”, explicó Quele.

