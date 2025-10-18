Principal
MARN alerta sobre «alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas» en estas zonas de El Salvador
Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por medio del Informe Especial No. 37 alertaron que "se mantiene alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas" en algunas zonas de El Salvador.
Según el reporte, las condiciones de lluvia pronosticada para las próximas horas y la acumulación actual de humedad en el suelo, indican “probabilidad alta de deslizamientos y caída de rocas que pueden interrumpir caminos y carreteras, así como afectar poblados cercanos a laderas y taludes en las montañas fronterizas del norte, desde Santa Ana a Morazán, énfasis en Montecristo, Miramundo-La Palma, La Montañona y el cerro Cacahuatique. Así mismo, en cordilleras El Bálsamo, Tacuba, Apaneca y Jucuarán, Área Metropolitana de San Salvador, Boquerón, volcán Chingo, lagos de Ilopango y Coatepeque. Volcanes de San Vicente y San Miguel, complejo volcánico Berlín-Tecapa, laderas en el municipio de San Vicente Norte”.
El MARN precisó que también se prevé probabilidad moderada en volcán Conchagua, zona montañosa norte de La Unión y Usulután, distritos de San Vicente, Cojutepeque, Chinameca, Victoria, Nombre de Jesús, Aguas Calientes y Tejutla.
De igual manera, se recomienda atención sobre la carretera Longitudinal del Norte, en los tramos de Metapán a Nueva Concepción, San Isidro Labrador a Nuevo Edén de San Juan, Ciudad Barrios a Osicala, carretera Troncal del Norte, entre Tejutla y Citalá, carretera entre Las Vueltas y Ojos de Agua, carretera entre Chapeltique y Ciudad Barrios, Ruta de Paz entre San Francisco Gotera y Perquín, carretera de La Cumbre, entre Jayaque y Comasagua, y la carretera Litoral, en los tramos de El Zonte a Mizata y El Delirio a Intipucá.
Carretera Panamericana, tramos entre Santa Tecla y Colón, y cerca de curva La Leona y Quebrada Seca, calle al Volcán, entre Santa Tecla y Quezaltepeque, carretera hacia Planes de Renderos y Panchimalco, autopista a Comalapa, calle Antigua a Zacatecoluca, entre San Marcos y Comalapa, carretera de Oro, entre Ciudad Delgado y Soyapango, carretera Panorámica, entre Santiago Texacuangos y Candelaria, carretera a Jucuarán, carretera entre Jujutla y Ahuachapán, Ruta de La Flores, entre Nahuizalco y Concepción de Ataco, calle a Los Naranjos, entre Sonzacate y cantón Las Cruces.
También se recomienda permanecer vigilante sobre la carretera a Placitas, en flanco noroccidental del volcán de San Miguel y carretera al Puerto de La Libertad.
Motociclista resulta gravemente lesionado en accidente
Socorristas brindaron los primeros auxilios este sábado que resultó lesionado un accidente de tránsito en el oriente del país.
El hecho se registró sobre la calle que de Febles conduce hacia Placitas, en el departamento de San Miguel.
El conductor fue identificado como Cristian Ovidio, de 20 años.
Los socorristas recomiendan a los conductores a respetar los límites de velocidad establecidos por la ley de tránsito
San Miguel realizará este sábado su Desfile de Correo
San Miguel da inicio a sus esperadas fiestas patronales con uno de los eventos más coloridos y tradicionales: el Desfile de Correo que se desarrollará este sábado.
El evento está programado que se desarrolle a las 5:00 de la tarde y comience desde el Estadio Charlaix hasta el Parque Guzmán.
El Desfile de Correo es solo el inicio de una serie de actividades que culminarán con el gran Carnaval de San Miguel, uno de los eventos más importantes y esperados de El Salvador.
Le quitan la vida a transportista nicaragüense al llegar a zona fronteriza El Guasaule
Adolfo José Porras Rocha, un transportista nicaragüense de 56 años, le quitaron la vida a tiros en la zona fronteriza de en El Guasaule, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en Honduras.
Según fuentes policiales, Porras Rocha fue interceptado por un grupo de delincuentes mientras descansaba dentro de la cabina del furgón, identificado con placas guatemaltecas.
Al parecer, el hombre fue atacado en un momento de pausa durante su recorrido. Los delincuentes lo atacaron a tiros en la cabeza y tras el hecho huyeron.
Habitantes de la zona, al percatarse de que el furgón permanecía estacionado durante muchas horas, llamaron a las autoridades policiales, que llegaron al lugar para resguardar la escena del crimen y comenzar las investigaciones.
Hasta ahora, se desconoce si los delincuentes robaron pertenencias de la víctima.