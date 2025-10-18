MARN alerta sobre «alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas» en estas zonas de El Salvador

Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por medio del Informe Especial No. 37 alertaron que “se mantiene alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas” en algunas zonas de El Salvador.Seguros de viaje

Según el reporte, las condiciones de lluvia pronosticada para las próximas horas y la acumulación actual de humedad en el suelo, indican “probabilidad alta de deslizamientos y caída de rocas que pueden interrumpir caminos y carreteras, así como afectar poblados cercanos a laderas y taludes en las montañas fronterizas del norte, desde Santa Ana a Morazán, énfasis en Montecristo, Miramundo-La Palma, La Montañona y el cerro Cacahuatique. Así mismo, en cordilleras El Bálsamo, Tacuba, Apaneca y Jucuarán, Área Metropolitana de San Salvador, Boquerón, volcán Chingo, lagos de Ilopango y Coatepeque. Volcanes de San Vicente y San Miguel, complejo volcánico Berlín-Tecapa, laderas en el municipio de San Vicente Norte”.

El MARN precisó que también se prevé probabilidad moderada en volcán Conchagua, zona montañosa norte de La Unión y Usulután, distritos de San Vicente, Cojutepeque, Chinameca, Victoria, Nombre de Jesús, Aguas Calientes y Tejutla.

De igual manera, se recomienda atención sobre la carretera Longitudinal del Norte, en los tramos de Metapán a Nueva Concepción, San Isidro Labrador a Nuevo Edén de San Juan, Ciudad Barrios a Osicala, carretera Troncal del Norte, entre Tejutla y Citalá, carretera entre Las Vueltas y Ojos de Agua, carretera entre Chapeltique y Ciudad Barrios, Ruta de Paz entre San Francisco Gotera y Perquín, carretera de La Cumbre, entre Jayaque y Comasagua, y la carretera Litoral, en los tramos de El Zonte a Mizata y El Delirio a Intipucá.

Carretera Panamericana, tramos entre Santa Tecla y Colón, y cerca de curva La Leona y Quebrada Seca, calle al Volcán, entre Santa Tecla y Quezaltepeque, carretera hacia Planes de Renderos y Panchimalco, autopista a Comalapa, calle Antigua a Zacatecoluca, entre San Marcos y Comalapa, carretera de Oro, entre Ciudad Delgado y Soyapango, carretera Panorámica, entre Santiago Texacuangos y Candelaria, carretera a Jucuarán, carretera entre Jujutla y Ahuachapán, Ruta de La Flores, entre Nahuizalco y Concepción de Ataco, calle a Los Naranjos, entre Sonzacate y cantón Las Cruces.

También se recomienda permanecer vigilante sobre la carretera a Placitas, en flanco noroccidental del volcán de San Miguel y carretera al Puerto de La Libertad.

