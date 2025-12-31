Internacionales -deportes
La FIFA prohíbe nuevos fichajes al Botafogo por deuda con Thiago Almada
Una prohibición de realizar fichajes para el Botafogo de Brasil entró en vigencia este miércoles, por deudas por la contratación del argentino Thiago Almada en 2024, procedente del estadounidense Atlanta United, informó la FIFA.
Almada, de 24 años y campeón del Mundial de Catar 2022, integró el plantel del equipo de Rio de Janeiro cuando ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.
Después fue cedido al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club.
Ante reclamos del Atlanta United por el pago pendiente de 21 millones de dólares, la web de la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el Fogão en las próximas tres ventanas de transferencias.
Sobre la medianoche del martes, en un comunicado, el Botafogo informó negociaciones con el equipo estadounidense para buscar un acuerdo.
«Las conversaciones fueron pausadas por el receso de fin de año y serán retomadas en breve», apuntó el equipo brasileño.
«El Botafogo espera tener el tema resuelto» para la próxima ventana de transferencias, expresa el texto. «El club será muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026», agregó.
Con su propietario, el estadounidense John Textor, en el ojo del huracán, el Botafogo enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle al Lyon el descenso en Francia.
Botafogo y Lyon pertececen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.
A raíz de la crisis, Textor fue apartado de la directiva del equipo francés.
El Botafogo, que fue comprado en 2022 por el magnate norteamericano, está en un proceso de reestructuración.
El 22 de diciembre anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.
Mbappé se lesiona y no jugaría la Supercopa de España contra Athletic, Barcelona y Atlético
La Supercopa de España está por iniciar y Kylian Mbappé no jugaría debido a que sufre una lesión de rodilla.
De acuerdo con el parte médico publicado por el Real Madrid, el jugador francés tiene un problema en su rodilla izquierda.
“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, reza el escueto comunicado publicado por el Madrid.
Por su parte, L’Equipe, uno de los principales periódicos deportivos de Francia, afirmó que el ‘10’ no podrá jugar la Supercopa, algo que podría ser cierto ya que el Madrid no dio un tiempo estimado de baja.
Sin duda, el Madrid hará lo posible para que Mbappé esté disponible, pero por ahora todo es dudas sobre si jugará o no el torneo junto al Athletic, Barcelona y Atlético.
Aunque por ahora no se saben los pormenores, en las próximas horas, como suele suceder, la prensa deportiva española filtrará detalles sobre el tiempo de baja. La Supercopa se disputará del 07 al 11 de enero en Arabia Saudita.
El Barcelona se interesa en Joao Cancelo tras saber que el Al Hilal no cuenta con él
Simone Inzaghi comunicó a los altos mandos del Al Hilal que ya no desea contar con Joao Cancelo a partir de enero y tras conocerse la noticia ya hay varios clubes preguntando por su situación deportiva.
Al parecer, el conjunto saudí haría una cesión y no una venta, por lo que el interés sobre el portugués aún es más grande debido a que el Al Hilal ser haría cargo de una gran parte de su sueldo.
“El Inter se ha puesto en contacto con el Al Hilal para preguntar por las condiciones de su cesión y explorar la posible estructura del acuerdo. El Barcelona y la Juventus también se han puesto en contacto, en las últimas 48 horas, para preguntar por la situación de Cancelo”, afirmó Fabrizio Romano.
De acuerdo con medios españoles, Jorge Mendes le está buscando acomodo en Europa en condiciones muy favorables e incluso hay equipos de la Premier interesados, así como los algunos grandes clubes de Portugal.
Para Cancelo jugar es de vital importancia dado que el año entrante será el Mundial y si no está en activo hasta podría no ser convocado por Roberto Martínez.
Cristiano Ronaldo se acerca a los 1,000 goles con un gol de espalda
Cristiano Ronaldo sigue sumando goles para acercarse a los 1,000 de forma profesional en el empate 2-2 de Al Nassr contra Al Ettifaq este martes en la Liga de Arabia Saudí.
El portugués anotó con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, portero del Al Ettifaq.
El empate 2-2 cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), aunque mantiene la ventaja de tres puntos sobre el segundo lugar.
Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta este martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.