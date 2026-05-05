Principal
Integrantes de estructura criminal son condenados hasta con 540 años de prisión
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias Bestia, y a 216 años de cárcel a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias Yeiko. Ambos son acusados por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros nueve imputados también fueron condenados a penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por los mismos delitos.
«El juzgador valoró 11 casos de homicidio agravado y 21 casos de robo agravado en perjuicio de diversas empresas y personas particulares. La estructura estaba integrada por expolicías, exsoldados y civiles; estos últimos colaboraban proporcionando información a los líderes sobre los movimientos de comercios y víctimas, quienes eran asesinadas si se resistían durante los robos», explicó el fiscal del caso.
La mayoría de los crimines fueron ejecutados por los imputados en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel. En esta última zona, llegaron a asaltar cooperativas y empresas dedicadas a la venta de motocicletas.
«Al emitir el fallo, el juez manifestó que los delitos cometidos fueron atroces y que los procesados se aprovecharon de su posición como agentes de autoridad para vulnerar a la población», indicó el fiscal.
En otro caso, el pasado 30 de abril, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 260 años de prisión a Jaime Ulises Vega Guzmán, alias Siniestro, por ocho casos de homicidio agravado y por el delito de organizaciones terroristas.
Asimismo, condenó a 140 años de prisión a Elías Adonis Quijano Merino, alias Baby de los Chorros, por cuatro homicidios agravados y por el delito de organizaciones terroristas.
Otros tres ranfleros fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas. En el caso de Melvin Adonay García Rivas, alias Badboy de Lavas, y Valentin Cruz Castro, alias Necio, fueron condenados a 50 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Ambos imputados ostentaban el rango de ranfleros en la MS.
Principal
Gobierno y FAO apuestan por la agricultura
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que en articulación con socios estratégicos como la FAO El Salvador, más de 1,700 familias han sido beneficiadas con insumos de alta calidad y semilla certificada de maíz, lo que les permite aprovechar las lluvias de transición y avanzar en la siembra durante los próximos días.
De acuerdo con el funcionario, las acciones anticipatorias son clave en esta época de siembra. «Al seguir las recomendaciones técnicas y oficiales se aseguran más de 80 días para que el maíz alcance su cosecha; mientras que el frijol entrará en su etapa de maduración. Es momento de sembrar más si cuentan con sistemas de riego, y también para iniciar la siembra donde ya tengan la humedad suficiente en el suelo», afirmó Domínguez.
Asimismo, destacó que en buena parte del país la transición de las lluvias ha dejado niveles adecuados de humedad, que generan condiciones favorables para sembrar. «Estos días son clave para asegurar una buena cosecha», añadió.
El viceministro destacó que de esta manera se reduce el impacto de las sequías y canículas sobre las siembras.
Además, sostuvo que de esta forma cobrarán un mayor impulso iniciativas como el Programa de Aumento a la Producción, que se orienta a incrementar la producción a gran escala, con más de 3,000 manzanas de hortalizas en producción continua y 52,000 manzanas de granos básicos.
«El programa mejora la rentabilidad del agricultor mediante el acceso a insumos a bajo costo, semillas de alto rendimiento con resistencia a plagas y enfermedades, tecnología, asistencia técnica y diversos canales de comercialización [sector privado, central de abastos y agromercados]», dijo.
Los insumos llegan a tiempo y las familias aprovechan las primeras lluvias para sembrar.
Principal
122 adultos mayores participaron en reunión mensual del programa Integrando Abuelos
La Dirección de Integración informó que 122 adultos mayores de Panchimalco, La Joyita, Rosario de Mora, Monteliz y El Barrial, del departamento de San Salvador, asistieron el lunes a una reunión mensual del programa Integrando Abuelos.
De acuerdo con la Dirección de Integración, esta reunión es un espacio que permite fortalecer los vínculos entre los adultos mayores de diferentes comunidades; además, contribuye al intercambio de experiencias.
«Un espacio donde se fortalecen vínculos, se comparten experiencias y se reconoce el valor de nuestros abuelos como protagonistas en la construcción de sus comunidades», añadió la Dirección de Integración.
Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de seguir fomentando la cultura de la integración en las comunidades y abriendo espacios para brindar oportunidades a los adultos mayores para que participen y desarrollen.
«A través de la Cultura de la Integración, seguimos generando oportunidades para que más adultos mayores participen, se integren y continúen aportando al desarrollo del país», indicó.
Con el programa Integrando Abuelos, la Dirección de Integración trabaja para dignificar y fortalecer las capacidades de los adultos mayores de todas las comunidades del país, por medio de actividades formativas, comunitarias y pasantías remuneradas, con el objetivo de reconocer el valor de la población adulta mayor y sus años de experiencia.
Principal
ONU Turismo destaca el sello Family Friendly
El Salvador dio un paso importante en materia de turismo familiar al presentar en ONU Turismo el sello Family Friendly, una estrategia que reconoce los espacios, eventos y servicios turísticos que promueven experiencias seguras y accesibles para todos.
Dicha estrategia fue destacada recientemente por la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, quien afirmó que posicionó al país a escala mundial como una nación exitosa en el tema de seguridad y en la confianza en el sector.
«A la primera dama Gabriela de Bukele y a la ministra Morena Valdez, gracias por la confianza y darme este espacio para acompañarlos de corazón desde Madrid, desde la casa de ONU Turismo», expresó.
Bayona aseguró que el organismo, junto con el Gobierno, han impulsado proyectos en beneficio de los salvadoreños. «Estuve hace dos años visitando a la primera dama [Gabriela de Bukele] para fortalecer el turismo en El Salvador. Está claro que el país es un fenómeno a escala mundial y exitoso en el tema de seguridad, de confianza y de crecimiento en el turismo», detalló la ejecutiva del organismo.
Asimismo, destacó que el país presenta más del 90 % de crecimiento en el sector, por lo que «todos los ojos están puestos en El Salvador», y remarcó que lo importante en el turismo es la familia, los valores y quienes acompañan para hacer estas experiencias realmente memorables.
«El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo donde ONU Turismo ha validado el sello de Family Friendly o destino amigable con las familias. Esto no es importante solo por tener el sello o por el reconocimiento, lo importante es que hoy se pueda activar», comentó.
Por otra parte, Bayona informó que junto con el Gobierno desarrollan cursos para capacitar a todos los que trabajan directa o indirectamente en el turismo con el objetivo de que el sector crezca y tenga el mismo lenguaje, la misma capacitación para que las familias disfruten con seguridad.
«Desde ONU Turismo tenemos el firme compromiso de seguir adelante con el curso, el sello y la guía de inversión que sacamos con el presidente Nayib Bukele, y avanzar más allá», agregó.
Remarcó que este año El Salvador será la sede del Día Mundial del Turismo, que reunirá a importantes líderes del sector.