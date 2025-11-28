Fallece joven que cayó el miércoles de un bus de la ruta 133

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sujeto que en aparente estado de ebriedad agredió a un grupo de mujeres en un baile en Sensuntepeque.

Usuarios de redes sociales captaron a un sujeto agrediendo a un grupo de mujeres en un baile en el distrito de Sensuntepeque, que se encuentra celebrando sus fiestas patronales.

Gracias a la inmediata actuación de los agentes policiales que se encontraban resguardando el evento, el incidente no pasó a más.

El sujeto que agredió a las mujeres fue arrestado y en las próximas horas será llevado ante las autoridades para que responda por el delito de desórdenes públicos.

