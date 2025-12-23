Internacionales
Explosión en Iztapalapa: peritaje culpa al chofer de la pipa
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el chofer de la pipa de gas LP involucrada en la explosión ocurrida en Iztapalapa fue el principal responsable del accidente que dejó personas fallecidas, lesionados y severos daños materiales en la zona del Puente de la Concordia.
Conductor de pipa responsable del incidente
De acuerdo con los resultados del peritaje, el chofer circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le hizo perder el control de la unidad al tomar una curva.
La pipa terminó impactándose contra el muro de contención, provocando la ruptura del tanque que transportaba gas LP, lo que derivó en una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud.
Las autoridades detallaron que la investigación fue exhaustiva e incluyó análisis mecánicos, estudios de la superficie de rodamiento, reconstrucción de la trayectoria del vehículo, revisión de cámaras de videovigilancia y dictámenes especializados.
Además, la FGJ-CDMX descartó que el accidente haya sido provocado por fallas en la infraestructura vial, hundimientos, desperfectos del pavimento o condiciones externas que influyeran en la pérdida de control del vehículo.
Aunque el conductor perdió la vida en el siniestro, la Fiscalía señaló que la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, también incurrió en responsabilidades.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en la capacitación del operador para el manejo de materiales peligrosos, falta de supervisión adecuada, así como omisiones en los protocolos de seguridad y control de jornadas laborales.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han establecido acuerdos de reparación del daño para las víctimas y sus familias. Estos acuerdos contemplan indemnizaciones millonarias, atención médica, apoyo psicológico y compensaciones económicas por los daños ocasionados a viviendas, vehículos y comercios afectados por la explosión.
Trump evalúa relevar al embajador de EE UU en Guatemala
El gobierno de Estados Unidos evalúa remover al embajador en Guatemala como parte de un amplio cambio diplomático impulsado por la administración de Donald Trump. La medida podría concretarse en enero de 2026.
La prensa estadounidense informó que 29 embajadores de carrera recibieron notificación sobre el fin de sus mandatos. Entre ellos figura, de forma preliminar, el jefe de misión en Guatemala.
Según The Washington Post y Univision, funcionarios del Departamento de Estado comunicaron la decisión la semana pasada. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
Tobin Bradley y el escenario en Guatemala
El actual embajador de Estados Unidos en Guatemala es Tobin Bradley. Llegó al país el 2 de febrero de 2024.
Antes de asumir, Bradley se desempeñó como subsecretario adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Su nombramiento ocurrió durante la administración de Joe Biden.
Guatemala aparece junto a Surinam como los 2 países del hemisferio occidental incluidos en la lista preliminar. Hasta ahora, el Departamento de Estado no confirmó oficialmente los relevos.
Notificaciones y plazos definidos
Los diplomáticos afectados comenzaron a recibir notificaciones entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025. Sus salidas están previstas para enero de 2026.
Las autoridades aclararon que los embajadores no pierden su condición de funcionarios del Servicio Exterior. Regresarán a Washington para asumir otras funciones o posibles reasignaciones.
Por lo general, los embajadores permanecen en sus cargos entre 3 y 4 años. Su continuidad depende de la decisión del presidente en funciones.
Posición del Departamento de Estado
El Departamento de Estado calificó los cambios como un “proceso estándar de cualquier administración”. Señaló que los embajadores actúan como representantes personales del presidente.
Además, indicó que el mandatario tiene derecho a contar con funcionarios alineados con su agenda. En este caso, la prioridad es la política de “America First”.
Países y regiones afectadas
África concentra el mayor número de posibles relevos, con 13 países. La lista incluye Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil y Nigeria, entre otros.
En Asia y el Pacífico, los cambios alcanzarían a Laos, Filipinas, Vietnam, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. También figuran Nepal y Sri Lanka.
Europa aparece con Armenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Eslovaquia. En Medio Oriente, los ajustes incluirían a Argelia y Egipto.
Uganda también figura en la lista, tras la nominación de William Popp para ese país.
Reacciones y contexto político
El medio Politico fue el primero en revelar el retiro de embajadores. La información generó preocupación entre legisladores y el sindicato del servicio exterior.
Los embajadores fueron designados durante el gobierno de Joe Biden. Muchos habían superado una primera revisión tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado sustitutos para las misiones afectadas. El proceso continúa en desarrollo.
Asesinan a un hombre para ofrecer el servicio funerario a su familia
Autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala capturaron a dos trabajadores de una funeraria, luego de que un hombre fuera localizado sin vida dentro de un establecimiento situado en el kilómetro 60 de la ruta a Taxisco, caserío Las Flores, en Escuintla.
Según la PNC, los detenidos fueron sorprendidos dentro de una habitación de la funeraria junto al cuerpo de la víctima. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría sido llevado al lugar bajo engaños, donde fue amarrado y posteriormente atacado con un arma blanca hasta causarle la muerte.
Los capturados fueron identificados como Kevin “N”, de 26 años, y Ángel “N”, de 20 años, quienes no brindaron explicación sobre el hecho. En el lugar se localizó un cuchillo, el cual fue embalado como evidencia. El caso continúa bajo investigación para determinar más responsabilidades.
Hallan tres cuerpos sin vida envueltos en bolsas plásticas
Autoridades de Guatemala localizaron tres cuerpos sin vida envueltos en bolsas, durante un operativo realizado en el kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25.
El hallazgo fue reportado entre los matorrales del sector, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la presencia de varios bultos que inicialmente se pensó que eran desechos.
Tras las inspecciones policiales en el lugar, se confirmó que se trataba de tres bolsas que contenían restos humanos.
La noche del pasado sábado 20 de diciembre @BVoluntariosGT localizaron a tres persona sin vida y una osamenta envuelta en sábanas, en un área boscosa del kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.
Los uniformados indicaron que por la forma del hallazgo, se… pic.twitter.com/KehWRhlb6k
— Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) December 21, 2025