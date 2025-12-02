Principal
El Salvador cerrará el año con $14,000 millones en exportaciones
Esta mañana, la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, aseguró que El Salvador estaría cerrando el año con $14,000 millones en exportaciones una cifra récord para la historia del país.Turismo en El Salvador
“En total, estaríamos llegando a los $14 mil millones (en exportaciones salvadoreñas). En los últimos años, hemos ido creciendo más y más. $14 mil millones no lo habíamos tenido, definitivamente”, afirmó Cuéllar en el programa de entrevistas Frente a Frente.
La titular de COEXPORT afirmó que, desde el mes de octubre las exportaciones han ido creciendo en el país. “El crecimiento hasta octubre se dio de un 4.6 %. Está creciendo el volumen tanto como el valor” dijo Cuellar, además ratificó que desde COEXPORT, se mantienen positivos para el próximo año.
Principal
Obligaron a una familia abandonar su vivienda en San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenar a Wendi Gómez y Jonathan Piche, pandilleros del Barrio 18, a pena 12 años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Las investigaciones determinaron que, en el 2022, estos sujetos llegaron a la casa de la víctima ubicada en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, y comenzaron a amenazarla con quitarle la vida si no abandonaba su vivienda.Turismo en El Salvador
La víctima junto a su familia abandonó su casa e interpusieron rápidamente la denuncia.
Los imputados también están siendo procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, por lo que continuarán sumando años de cárcel, detalló la fiscalía.
Principal
Así fue el accidente de tránsito sobre la Manuel Enrique Araujo que dejó un peatón fallecido
Esta madrugada, las cámaras de videovigilancia de Sívar Seguro captaron el momento exacto en el que un automovilista choca con un poste del tendido eléctrico sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo.
Lamentablemente este accidente dejó una persona fallecida luego de ser arrollado por el conductor del pick-up que manejaba a excesiva velocidad; tras arrollar al peatón se estrella contra un poste en el interior de una gasolinera.
Según la información relatada por testigos, es que el peatón quería cruzar la calle y una unidad del transporte colectivo le cedió el paso, la conductora no lo notó y lo arrolló, y al intentar esquivar al hombre, terminó colisionando contra el poste.
Como protocolo, a la mujer se le práctico la prueba antidoping a la cual arrojó un resultado negativo.
Principal
Vicepresidente Ulloa participa en la inauguración del Diplomado en Alta Gerencia Pública
En su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la inauguración del Diplomado en Alta Gerencia Pública.
El diplomado es impulsado por la Procuraduría General de la República (PGR). Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno por fortalecer la profesionalización del servicio estatal.
El Salvador atraviesa una transformación sustancial y acelerada, que exige a las instituciones ponerse al día con las nuevas dinámicas de administración pública, subrayó el vicepresidente Félix Ulloa.
La ESIAP ha logrado certificar a más de 14,000 servidores de 113 instituciones, consolidándose como un actor clave en la modernización del Estado, puntualizó el funcionario.
“El equipo que hace realidad las grandes transformaciones son ustedes. Los líderes trazan la ruta, pero los servidores públicos la vuelven posible”, externó el vicepresidente Ulloa.