Retiran más de 35 toneladas de residuos grandes en la comunidad Independencia

En su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la inauguración del Diplomado en Alta Gerencia Pública.

El diplomado es impulsado por la Procuraduría General de la República (PGR). Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno por fortalecer la profesionalización del servicio estatal.

El Salvador atraviesa una transformación sustancial y acelerada, que exige a las instituciones ponerse al día con las nuevas dinámicas de administración pública, subrayó el vicepresidente Félix Ulloa.

La ESIAP ha logrado certificar a más de 14,000 servidores de 113 instituciones, consolidándose como un actor clave en la modernización del Estado, puntualizó el funcionario.

“El equipo que hace realidad las grandes transformaciones son ustedes. Los líderes trazan la ruta, pero los servidores públicos la vuelven posible”, externó el vicepresidente Ulloa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...