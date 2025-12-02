Internacionales -deportes
Lamine Yamal se acuerda de los colchoneros previo al juego de este martes
El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se acordó este martes del Atlético Madrid en sus redes sociales.
Yamal publicó en su storie de Instagram un gol que le hizo al cuadro colchonero.
Con esta imagen Lamine calienta el partido contra el Atlético que se realizará este día a las 2: 00 de la tarde (hora salvadoreña).
Niño de 15 años hace una increíble travesía para narrar la final de la Copa Libertadores
Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes en redes sociales, se volvió viral luego de que transmitiera la final de la Copa Libertadores efectuada el sábado en Lima, desde lo alto de un cerro.
La historia de este joven que se ha replicado miles de veces en las redes cuenta como Huamán llegó a la capital peruana, tras viajar 18 horas desde su ciudad natal, Huampica.
Sus herramientas, un teléfono móvil, micrófono, trípode, un aro de luz y el apoyo de su hermano. De esta forma el jovencito de 15 años narró desde la cima del cerro colindante al estadio Monumental.
Como todo un profesional, el chico comentó cada jugada de la final del torneo más importante de la Conmebol y que finalmente ganó el Flamengo por 0-1 al Palmeiras.
Mañana hay partidazo en LaLiga: ¡El Barcelona recibirá al Atlético de Madrid!
Mañana no hay Champions, pero sí fútbol de alto nivel en LaLiga. Se trata del partido estelar de la Jornada 19 que será adelantado para mañana y que enfrentará al Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Los de Hansi Flick recibirán a los de Pablo Simeone en el Spotify (2:00 de la tarde hora El Salvador) y en juego está liderato de LaLiga.
Ahora mismo el Barcelona es líder en solitario con 34 puntos, mientras que el Atlético ocupa la cuarta plaza, pero solo con tres puntos menos, es decir, con 31 unidades.
Si los del ’Cholo’ Simeone ganan, serán los nuevos líderes de LaLiga y así cumplirán con las exigencias de gran parte de la afición que cree que tienen calidad suficiente en la plantilla para competir por el título.
Esta jornada, originalmente programada para el 02 de enero de 2026, se adelantó debido a que las semifinales de la Supercopa de España, que se celebrarán en Arabia Saudita, a principios del próximo año.
Por este mismo motivo, el partido Athletic Club contra el Real Madrid se jugará el miércoles en San Mamés.
Araújo pide permiso al Barcelona para recuperarse mentalmente tras su expulsión
Ronald Araújo atraviesa un momento crítico en Barcelona. Luego de haber sido expulsado en la dura derrota por goleada 3-0 ante Chelsea, el uruguayo le pidió un tiempo sin jugar al club para recuperarse tanto mental como psicológicamente, ya que resultó muy afectado.
Las criticas fueron contundentes y ahogaron al charrúa tras su roja en Stamford Bridge por doble tarjeta amarilla, después de una imprudente infracción a Marc Cucurella, a fines del primer tiempo. Además, ya se perdió el duelo contra el Alavés por un «virus estomacal».
«Ronald Araújo no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré nada más. Pido que lo respeten, es lo que puedo y voy a decir», explicó el técnico blaugrana Hansi Flick en conferencia de prensa.
Quien también respaldó al zaguero de 26 años fue el presidente Joan Laporta.