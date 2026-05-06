Defensoría lanza programa para garantizar la seguridad de productos en el mercado

El Salvador está por finalizar la temporada de cruceros más importante de los últimos años, remarcando así que el país es un destino atractivo para las navieras internacionales y para los visitantes extranjeros.

En ese sentido, la ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó a «Diario El Salvador», que este fin de semana atracará el último crucero de la temporada en el puerto de Acajutla, en Sonsonate.

«Esta semana, específicamente el sábado, estaremos recibiendo el último crucero de la temporada 2025-2026. Es un crucero que viene por primera vez y vamos a tener alrededor de 1,000 cruceristas», afirmó la ministra Valdez.

Las estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) indican que durante la temporada 2025-2026 (de octubre a mayo) 14 navieras internacionales han atracado en el puerto de Acajutla, en Sonsonate; y algunos lo hicieron en el puerto de La Unión. El último en llegar fue el Koningsdam, el 19 de abril.

El Mitur también destacó que durante esta temporada se han atendido a 25,000 visitantes internacionales que viajaban en cada uno de los buques. Además, solo este año se han recibido 10 cruceros en las terminales marítimas del país.

«Nuestros destinos culturales, históricos y naturales continúan conquistando a turistas internacionales. La temporada proyecta más de 25,000 visitantes, consolidando a El Salvador como un destino atractivo en la industria de cruceros», afirmó la cartera de Estado.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, aseguró que para la presente temporada se proyectaron entre 14 y 18 cruceros, por lo que se convierte en «la más grande que hemos tenido» en el país.

También destacó que la llegada de estos cruceristas genera la famosa economía naranja, ya que impulsa el movimiento de emprendedores, artistas, turoperadores, entre otros.

«Estas visitas se suman a toda la estrategia de cruceros y de atracción de visitantes que estamos teniendo con eventos, y por supuesto con toda la dinámica que el sector público y privado está realizando en conjunto», comentó Durán.

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