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Último crucero de la temporada atracará el sábado en Acajutla
El Salvador está por finalizar la temporada de cruceros más importante de los últimos años, remarcando así que el país es un destino atractivo para las navieras internacionales y para los visitantes extranjeros.
En ese sentido, la ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó a «Diario El Salvador», que este fin de semana atracará el último crucero de la temporada en el puerto de Acajutla, en Sonsonate.
«Esta semana, específicamente el sábado, estaremos recibiendo el último crucero de la temporada 2025-2026. Es un crucero que viene por primera vez y vamos a tener alrededor de 1,000 cruceristas», afirmó la ministra Valdez.
Las estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) indican que durante la temporada 2025-2026 (de octubre a mayo) 14 navieras internacionales han atracado en el puerto de Acajutla, en Sonsonate; y algunos lo hicieron en el puerto de La Unión. El último en llegar fue el Koningsdam, el 19 de abril.
El Mitur también destacó que durante esta temporada se han atendido a 25,000 visitantes internacionales que viajaban en cada uno de los buques. Además, solo este año se han recibido 10 cruceros en las terminales marítimas del país.
«Nuestros destinos culturales, históricos y naturales continúan conquistando a turistas internacionales. La temporada proyecta más de 25,000 visitantes, consolidando a El Salvador como un destino atractivo en la industria de cruceros», afirmó la cartera de Estado.
Al respecto, la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, aseguró que para la presente temporada se proyectaron entre 14 y 18 cruceros, por lo que se convierte en «la más grande que hemos tenido» en el país.
También destacó que la llegada de estos cruceristas genera la famosa economía naranja, ya que impulsa el movimiento de emprendedores, artistas, turoperadores, entre otros.
«Estas visitas se suman a toda la estrategia de cruceros y de atracción de visitantes que estamos teniendo con eventos, y por supuesto con toda la dinámica que el sector público y privado está realizando en conjunto», comentó Durán.
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Defensoría lanza programa para garantizar la seguridad de productos en el mercado
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lanzó el programa de «Cumplimiento en seguridad de productos para la protección de los consumidores», el cual está dirigido a proveedores que comercializan a escala nacional.
«Está dirigido a aquellos proveedores que comercializan a escala nacional y se busca el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo relativo a los productos seguros», explicó Salazar.
El funcionario señaló que el programa busca fomentar la buena práctica, impulsar una cultura de respeto, transparencia y responsabilidad. Además, las empresas que formen parte de este fortalecerán sus conocimientos legales.
«El conocimiento de esta materia de seguridad de productos, a través de la capacitación de la Defensoría, lo van a elevar y lo van a tener. Igualmente, nosotros vamos a reconocer a aquellos (proveedores) que están dentro del programa», indicó.
La institución ha trabajado desde el año 2019, en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo de programas que fomenten la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en los diferentes proveedores de bienes y servicios.
«El interés de nuestra institución y del Gobierno del presidente Nayib Bukele es generar este tipo de iniciativas para que podamos asegurar un mercado en el cual la seguridad de productos esté presente», destacó.
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Sheinbaum recibirá a BTS y convoca a sus fans al zócalo de México
BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.
La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.
«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.
«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.
BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.
La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.
«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.
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Acusado de feminicidio enfrentará juicio en San Salvador
Gabriel López Meléndez fue enviado a juicio por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, así decidió el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en el distrito de Apopa a raíz de una discusión que se prolongó durante varias horas hasta que el sujeto comenzó a agredir físicamente a la víctima.
«Mientras la pareja se encontraba en una habitación de su vivienda junto a uno de sus hijos, López, motivado por celos, habría comenzado una discusión y golpeó a la víctima en el estómago y el resto del cuerpo hasta quitarle la vida», se detalló en la acusación.
Posteriormente, López acudió a socorristas para solicitar ayuda, sin embargo, cuando estos llegaron, la víctima ya había muerto por las múltiples lesiones.
En el peritaje forense, que fue parte del desfile de pruebas de la Fiscalía, se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de abdomen de tipo contuso.
La investigación determinó que López Meléndez y la víctima mantenían una relación sentimental marcada por violencia psicológica y física ejercida por él. Además, el imputado intentaba controlarla y la maltrataba tras constantes episodios de celos.
Al valorar la oferta probatoria del ministerio público, el juzgado identificó elementos suficientes y relevantes para admitir la acusación y remitir el proceso a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado, que se enfrenta a una posible condena de más de 30 años de prisión.