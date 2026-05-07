Principal
Bulevar Tutunichapa cerrado por trabajos de aerocable
A partir de hoy un carril en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador Centro, estará cerrado por trabajos de aerocable, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el lugar se mantendrá circulación controlada en la zona por dichos trabajos, sin embargo, habrá presencia de gestores de tránsito en el lugar para orientar a los conductores y agilizar el tránsito vehicular.
El MOP recomienda que los automovilistas tomen rutas alternas y planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.
Los trabajos del aerocable en San Salvador son un proyecto de infraestructura de transporte masivo que iniciaron el 16 de febrero para mejorar la movilidad entre el sector de Zacamil, Mejicanos, y el centro histórico de San Salvador.
Tendrá una extensión de 3.55 km, iniciando en Zacamil, pasando por la Universidad de El Salvador (UES), Centro de Gobierno y finalizando en el parque Cuscatlán.
Internacionales
Gasolina súper y regular superan los $6 en Costa Rica
A partir de este jueves, los precios de los combustibles experimentan una nueva alza en Costa Rica elevando el de las gasolinas por encima de los $6 por galón, mientras que el diésel también se acerca a esta cantidad.
El ajuste quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, e indica que desde el 7 de mayo la gasolina regular tendrá un costo de $6.20 por galón; siendo este hidrocarburo el que se comercializa por mayor precio en ese país al incrementar $0.23, respecto al mes pasado.
La gasolina superior, por su parte, se comercializará por $6.09 por galón, precio que refleja un alza intermensual de $0.27; y el diésel tendrá un valor de $5.94, y experimenta un aumento de $0.33.
Estas alzas son atribuidas al impacto internacional de la guerra que tiene lugar en Medio Oriente, y las consecuentes afectaciones por la inestabilidad en el paso por el estrecho de Ormuz, efectos que tienen incidencia en la adquisición de los productos terminados que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Representantes del sector gasolinero y de transportes del país centroamericano han advertido que estas alzas impactarán directamente el costo de vida, incluyendo servicios como el transporte público y el precio de los bienes básicos.
Con los ajustes, Costa Rica se posiciona como la nación centroamericana más afectada por la escalada de precios de los hidrocarburos, mientras que El Salvador sigue siendo la que mayor contención registra con precios de máximos $4.64 para estos productos.
Internacionales -deportes
El PSG derriba al Bayern y defenderá su trono europeo ante el Arsenal
El Paris Saint-Germain aspirará a defender su título de la Liga de Campeones de Europa tras eliminar en su semifinal al Bayern Munich, con el que empató 1-1 en la vuelta este miércoles en Alemania, una semana después del vibrante triunfo francés por 5-4 en París.
La final europea está por lo tanto servida: el 30 de mayo, en Budapest, el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.
Después del festival anotador de la ida, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la competición, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate por parte de Harry Kane (90+4′).
El Allianz Arena de Múnich fue así de nuevo talismán para el PSG, que conquistó la pasada temporada en ese mismo estadio su primer y hasta ahora único título en el máximo torneo del Viejo Continente, entonces con una exhibición en la final ante el Inter de Milán (5-0).
Ganar su primera Champions será precisamente el objetivo del Arsenal, que jugará su segunda final del torneo veinte años después de caer ante el Barcelona en 2006.
Antes de esa esperada final, tanto PSG como Arsenal, líderes en sus respectivos campeonatos nacionales, tratarán de asegurar cuanto antes el título liguero para poder dosificar fuerzas pensando en su gran desafío.
Una semana llevaba el Bayern conjurándose para buscar la remontada, pero el PSG enfrió de golpe los ánimos locales con una conexión perfecta entre dos hombres clave de esta eliminatoria, que habían firmado sendos dobletes en el choque de ida: Kvaratskhelia envió un pase de la muerte en el área, donde Dembélé conectó rodeado de rivales pero libre de marcaje para firmar su séptima diana en esta Liga de Campeones.
«Kvaradona» siguió confirmando así su rendimiento espectacular en esta Champions, donde ha firmado 10 tantos y aumenta a 5 sus asistencias.
Ese zarpazo en el minuto 3 puso todo muy complicado para el Bayern, que estuvo cerca de igualar en el 15′, cuando Nuno Mendes bloqueó un disparo lleno de peligro de Michael Olise.
Hacia la media hora de juego, el Bayern protestó airadamente una mano en el área de João Neves, que el árbitro estimó involuntaria, y el propio jugador portugués estuvo a punto de anotar poco después, en el 35′, pero su remate de cabeza a bocajarro fue desviado por el arquero Manuel Neuer.
Respondió con la misma eficacia el guardameta visitante, Matvey Safonov, justo antes del descanso ante sendos intentos de Jamal Musiala (44′, 45′).
Dos paredes
En la segunda mitad, los dos porteros siguieron siendo una pesadilla para sus rivales, después de que los goleadores se hubieran ganado los focos en la ida.
Neuer fue metiendo manos providenciales ante Desiré Doué (57′, 64′) y Kvaratskhelia (58′), evitando que el PSG matara completamente la eliminatoria.
Pero en la otra área, Safonov no estaba dispuesto a que el Bayern despertara, a pesar de los intentos aislados de Luis Díaz (69′) y Olise (70′).
Con el pasar de los minutos, el PSG puso cloroformo al partido para desesperación de un Bayern que solo pudo soñar unos instantes, cuando Kane marcó su decimocuarto gol de esta Champions con un potente tiro en el área (90+4′), pero sin tiempo para que su equipo pudiera buscar realmente la prórroga.
Con el pitazo final, el PSG celebró con alivio su tercera clasificación a la final de la Liga de Campeones.
La primera fue la que perdió en 2020, precisamente ante el Bayern, que con el título de Bundesliga asegurado desde el pasado 19 de abril ya solo tiene como aliciente este curso buscar la Copa de Alemania, el sábado 23 contra el Stuttgart, una semana antes de seguir por televisión un PSG-Arsenal que se presenta apasionante.
Empresarial
Paseo Vivo, la apuesta de Blend Capital de desarrollo urbano responsable en El Salvador
BLEND CAPITAL, la firma de desarrollo inmobiliario del grupo Distribuidora Salvadoreña (DISAL), presentó oficialmente Paseo Vivo, un desarrollo urbano de uso mixto que marca un hito en el sector inmobiliario salvadoreño con una apuesta por modelos de ciudad más sostenibles, integrados y orientados al crecimiento ordenado.
Ubicado en el distrito de Apopa, el proyecto articula vivienda moderna, comercio dinámico y espacios públicos de calidad bajo los más altos estándares normativos, generando más de 500 empleos directos e indirectos y consolidando a El Salvador como destino competitivo para la inversión privada de gran escala.
En un encuentro que reunió a representantes del Gobierno Central, autoridades municipales y líderes del sector empresarial, BLEND CAPITAL se posicionó como la evolución estratégica del grupo DISAL hacia el desarrollo de proyectos inmobiliarios con visión de largo plazo, enfocados en sostenibilidad, ordenamiento territorial y generación de valor para el país.
Las autoridades presentes destacaron la relevancia de Paseo Vivo como mecanismo que articula la inversión pública en infraestructura con la inversión privada, facilitando el desarrollo de proyectos bajo esquemas sostenibles y la dinamización económica del territorio metropolitano. “BLEND CAPITAL nace con el propósito de desarrollar proyectos que no solo generen valor económico, sino que aporten al desarrollo ordenado de nuestras ciudades.
Paseo Vivo es la expresión concreta de esa visión: $40 millones invertidos con responsabilidad, rigor normativo y un compromiso real con el país. Cuando existe una visión compartida, la inversión privada y la infraestructura pública se multiplican mutuamente”, expresó Harald Jensen Botrán, presidente de Blend Capital. Paseo Vivo comprende aproximadamente 110,000 m² de desarrollo de uso mixto que integra infraestructura vial mejorada, espacios públicos de calidad, oferta comercial dinámica y vivienda moderna.
El proyecto ha sido ejecutado conforme a la normativa metropolitana vigente y refleja el compromiso del grupo con la gobernanza y el desarrollo territorial responsable. “Paseo Vivo responde a las nuevas dinámicas urbanas del país: integra vivienda, comercio y servicios en un mismo entorno, promoviendo comunidades más conectadas, accesibles y sostenibles.
Este desarrollo no sólo genera valor económico, sino que mejora directamente la calidad de vida de las personas y contribuye al ordenamiento del crecimiento urbano en el AMSS”, señaló Álvaro Barraza, director del proyecto.
La iniciativa se enmarca en un contexto de fortalecimiento de la infraestructura pública en El Salvador, que abre nuevas oportunidades para la inversión privada y consolida esquemas de colaboración público-privada orientados a promover un crecimiento urbano más ordenado, sostenible y de largo plazo.