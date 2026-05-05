Tragedia con camioneta gigante ‘Monster Truck’ en Popayán: sube a 51 el número de heridos y se conoce nuevo parte médico

El ambiente en un predio de las afueras de Popayán, la capital del Cauca, pasó de entusiasmo a pánico y horror en apenas 10 segundos durante la tarde del domingo. “¡Sonia, Sonia! ¡Sí se puede!”, exclama el presentador de una exhibición de carros gigantes (monster trucks, en inglés) en un video que ha circulado en redes sociales. Un enorme todoterreno, proveniente de Estados Unidos y bautizado como La Dragona, acelera y cruza por encima una serie de obstáculos. Sube y baja, y la maniobra parece concluir con éxito. Pero luego la conductora pierde el control y atropella a una parte del público. “¡Dios mío! ¡Dios mío!”, se escucha decir al presentador. El espectáculo, según informó la Policía Metropolitana de Popayán, concluyó con al menos tres muertos —una mujer adulta y dos menores de edad— y 35 heridos.

“Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de quienes se vieron afectados en este trágico accidente, así como con nuestra ciudad capital”, declaró el domingo por la noche el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, comentó que el accidente en el sector de Boulevard Rose “dolía profundamente” y que ya se habían articulado los equipos de emergencias para brindar “una atención oportuna, humana y digna”. También prometió una investigación para esclarecer si la exhibición, popular en países como Estados Unidos, contaba con las medidas de seguridad necesarias: “Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia”.

Marcela Sandoval, una de las asistentes, relató en Caracol Radio en la mañana de este lunes que las condiciones del espectáculo eran más rudimentarias de lo que pensó cuando compró unas boletas VIP. “Solo había sillas y todo el mundo estaba subiéndose a ellas. No había nada de logística, pero mi hijo estaba contento. Entonces dijimos: ‘No, pues ya estamos aquí, disfrutemos del evento’. Nunca imaginé que esto fuera a pasar”, dijo. Después, relató el pánico que se generalizó en la multitud: “Esos carros suenan durísimo. No sabíamos por dónde venía el carro y si se devolvía [luego de la embestida inicial]. Agarré a mi hijo y salí corriendo, todo el mundo salió corriendo. Todo el mundo gritaba. Hubo gente que se cayó y le pasaron por encima”.

El comandante de Bomberos de Popayán, Francisco Arboleda, reconoció en la misma emisora que la exhibición contaba con condiciones más precarias que las habituales para albergar a estos carros gigantes —de unas cinco toneladas y unos 1.500 caballos de fuerza—. “Normalmente, por lo menos en Estados Unidos, se hacen en un estadio en el que hay una diferencia de niveles entre el público y los vehículos”, declaró. El predio en el Boulevard Rose apenas se había adaptado con unas vallas de conciertos y unas graderías improvisadas. “Afortunadamente, dentro de la tragedia que estamos viviendo, el vehículo no impactó contra las graderías. Hubiera sido bastante más complejo el panorama”.

Sin embargo, las autoridades han señalado que la exhibición contaba con todos los permisos necesarios. Arboleda comentó que se había cumplido con los requisitos en cuanto al “componente técnico de protección contra incendios y seguridad humana” y que la documentación restante dependía de la Alcaldía. El secretario de Gobierno, Reynel Polanía, declaró al periódico El Tiempo que la Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito también había verificado los preparativos. “Se cumplieron todos los requisitos y trámites legales, incluyendo la póliza de responsabilidad civil”, dijo. El comandante de la Policía de Popayán, Julián Castañeda, comentó en declaraciones al mismo diario que hubo “una falla mecánica” y que las investigaciones determinarán las causas de ese desperfecto.

El secretario Polanía también informó que una gran parte de los heridos, atendidos en cinco hospitales de Popayán, ya han sido dados de alta. Entre los heridos, se encuentra la conductora de La Dragona, Sonia Segura. Es la única mujer habilitada para conducir estos carros gigantes en América Latina, según El Tiempo. Ella y sus compañeros venían de Cali, donde se habían presentado hace unos días. El espectáculo, que se realizaba por primera en Popayán, ya estaba por terminar con éxito cuando ocurrió el accidente. Al igual que ha sucedido en otras partes del mundo, el vehículo estadounidense perdió el control de un momento a otro. Los payaneses, inmersos en los últimos días en la zozobra e incertidumbre por la crisis de orden público que azota al departamento, sumaron un motivo más de angustia.

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