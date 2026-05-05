Internacionales
Tragedia con camioneta gigante ‘Monster Truck’ en Popayán: sube a 51 el número de heridos y se conoce nuevo parte médico
El ambiente en un predio de las afueras de Popayán, la capital del Cauca, pasó de entusiasmo a pánico y horror en apenas 10 segundos durante la tarde del domingo. “¡Sonia, Sonia! ¡Sí se puede!”, exclama el presentador de una exhibición de carros gigantes (monster trucks, en inglés) en un video que ha circulado en redes sociales. Un enorme todoterreno, proveniente de Estados Unidos y bautizado como La Dragona, acelera y cruza por encima una serie de obstáculos. Sube y baja, y la maniobra parece concluir con éxito. Pero luego la conductora pierde el control y atropella a una parte del público. “¡Dios mío! ¡Dios mío!”, se escucha decir al presentador. El espectáculo, según informó la Policía Metropolitana de Popayán, concluyó con al menos tres muertos —una mujer adulta y dos menores de edad— y 35 heridos.
“Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de quienes se vieron afectados en este trágico accidente, así como con nuestra ciudad capital”, declaró el domingo por la noche el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, comentó que el accidente en el sector de Boulevard Rose “dolía profundamente” y que ya se habían articulado los equipos de emergencias para brindar “una atención oportuna, humana y digna”. También prometió una investigación para esclarecer si la exhibición, popular en países como Estados Unidos, contaba con las medidas de seguridad necesarias: “Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia”.
Marcela Sandoval, una de las asistentes, relató en Caracol Radio en la mañana de este lunes que las condiciones del espectáculo eran más rudimentarias de lo que pensó cuando compró unas boletas VIP. “Solo había sillas y todo el mundo estaba subiéndose a ellas. No había nada de logística, pero mi hijo estaba contento. Entonces dijimos: ‘No, pues ya estamos aquí, disfrutemos del evento’. Nunca imaginé que esto fuera a pasar”, dijo. Después, relató el pánico que se generalizó en la multitud: “Esos carros suenan durísimo. No sabíamos por dónde venía el carro y si se devolvía [luego de la embestida inicial]. Agarré a mi hijo y salí corriendo, todo el mundo salió corriendo. Todo el mundo gritaba. Hubo gente que se cayó y le pasaron por encima”.
El comandante de Bomberos de Popayán, Francisco Arboleda, reconoció en la misma emisora que la exhibición contaba con condiciones más precarias que las habituales para albergar a estos carros gigantes —de unas cinco toneladas y unos 1.500 caballos de fuerza—. “Normalmente, por lo menos en Estados Unidos, se hacen en un estadio en el que hay una diferencia de niveles entre el público y los vehículos”, declaró. El predio en el Boulevard Rose apenas se había adaptado con unas vallas de conciertos y unas graderías improvisadas. “Afortunadamente, dentro de la tragedia que estamos viviendo, el vehículo no impactó contra las graderías. Hubiera sido bastante más complejo el panorama”.
Sin embargo, las autoridades han señalado que la exhibición contaba con todos los permisos necesarios. Arboleda comentó que se había cumplido con los requisitos en cuanto al “componente técnico de protección contra incendios y seguridad humana” y que la documentación restante dependía de la Alcaldía. El secretario de Gobierno, Reynel Polanía, declaró al periódico El Tiempo que la Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito también había verificado los preparativos. “Se cumplieron todos los requisitos y trámites legales, incluyendo la póliza de responsabilidad civil”, dijo. El comandante de la Policía de Popayán, Julián Castañeda, comentó en declaraciones al mismo diario que hubo “una falla mecánica” y que las investigaciones determinarán las causas de ese desperfecto.
El secretario Polanía también informó que una gran parte de los heridos, atendidos en cinco hospitales de Popayán, ya han sido dados de alta. Entre los heridos, se encuentra la conductora de La Dragona, Sonia Segura. Es la única mujer habilitada para conducir estos carros gigantes en América Latina, según El Tiempo. Ella y sus compañeros venían de Cali, donde se habían presentado hace unos días. El espectáculo, que se realizaba por primera en Popayán, ya estaba por terminar con éxito cuando ocurrió el accidente. Al igual que ha sucedido en otras partes del mundo, el vehículo estadounidense perdió el control de un momento a otro. Los payaneses, inmersos en los últimos días en la zozobra e incertidumbre por la crisis de orden público que azota al departamento, sumaron un motivo más de angustia.
Internacionales
Falla en motor provoca desplome de helicóptero de la Marina en Mazatlán
Un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó en la explanada de la Cuarta Región Naval Militar de Mazatlán la mañana de este lunes tras sufrir una falla mecánica en el motor izquierdo.
De acuerdo con el reporte preliminar, la aeronave de fabricación rusa MI-17 perdió el control, por lo que descendió de forma abrupta hasta impactarse en el piso.
Luego del incidente el personal naval en tierra activó los protocolos de seguridad para evitar riesgos adicionales, por lo que aseguraron el perímetro y realizaron las primeras revisiones tanto de la aeronave como del entorno.
“Durante las maniobras de despegue de la aeronave MI-17 en el helipuerto ubicado en el muelle de la Cuarta Región Naval, presentó falla en el motor izquierdo, lo cual provocó pérdida de potencia del helicóptero teniendo que aterrizar de emergencia en el muelle del cual habían despegado”, refiere el comunicado de la Cuarta Región Naval.
Hasta el momento no se han reportado personas heridas derivado del accidente ocurrido, y todo se limitó a daños materiales.
El caso quedó bajo revisión interna para determinar con precisión las causas de la falla mecánica; no se han dado a conocer más detalles.
Internacionales
El Chapo pide a las autoridades de EE.UU. que le transfieran a México
El excapo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán ha enviado cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua cruel.
Extraditado en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, el Chapo cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.
La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes.
«Esta es una carta cortés sobre (…) las evidencias, que no fueron probadas», explica el Chapo en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis.
El Chapo pide en la misiva, dirigida al tribunal del distrito este de Nueva York, que le reconozca su «derecho a volver» a su país, sin aclarar si su solicitud es para cumplir el resto de su condena en México.
En otra misiva del 20 de abril el Chapo se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena.
Esos documentos «no probarán (sic) mi cruel castigo» añade. «El veredicto de mi juicio no fue justo», asegura.
El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación.
Joaquín Guzmán invoca además la protección de «la primera a la quinta enmienda» de la Constitución estadounidense.
El Chapo se ha quejado en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.
Internacionales
Francia impone millonaria multa contra farmacéuticas por publicidad antiobesidad
Las autoridades francesas anunciaron este lunes la imposición de una multa de 2 millones de euros (2.34 millones de dólares) contra los laboratorios farmacéuticos Novo Nordisk y Eli Lilly tras la difusión de publicidad sobre la obesidad.
La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos (ANSM), un organismo público encargado de evaluar los riesgos y la eficacia de estos productos en Francia, centró su decisión en la publicidad difundida entre el gran público en redes sociales, carteles, prensa, etc.
Estas campañas son «susceptibles de inducir a error al público en un contexto marcado por una fuerte mediatización y un uso indebido creciente de los análogos del GLP-1 (aGLP-1), especialmente con fines de pérdida de peso por motivos estéticos», subraya.
La autoridad sanitaria impuso una sanción global de más de 1.78 millones de euros a Novo Nordisk France, por los anuncios sobre sus medicamentos Saxenda y Wegovy, usados en el tratamiento de la obesidad.
La ANSM también sancionó a Eli Lilly France con 108,766 euros por una campaña que promovía ante el gran público su especialidad contra la obesidad Mounjaro.
La legislación francesa prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria, recuerda el organismo.
Novo Nordisk France indicó a AFP que «rechaza firmemente» la decisión del organismo y que estudia recurrirla.
Por su parte, Eli Lilly France dijo tomar nota de la decisión y estimó que su campaña de sensibilización difundida en abril de 2025 era «conforme al marco aplicable a las comunicaciones relativas a la salud humana».