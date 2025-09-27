Internacionales -deportes
El Real Madrid pierde el derbi con goleada ante el Atlético
Este sábado, el Real Madrid perdió el paso perfecto e invicto al caer 5-2 en un derbi frenético ante el Atlético de Madrid, gracias a un doblete de Julián Álvarez, incluido un golazo de tiro libre.
El derbi de Madrid fue frenético desde el inicio y no dejó ningún instante de respiro. La garra del Atlético sorprendió a un Real Madrid que tardó en meterse al partido, regalando un espectacular empate 2-2 en el primer tiempo.
El equipo de Diego Simeone desfiguró al líder en el inicio del derbi y tras dos ocasiones perdonadas por Sorloth, abrió el marcador a los 14 minutos con un testarazo de Le Normand.
El Real Madrid despertó con un gol de Mbappé, que conectó con Güler a los 25 minutos y definió con calidad con un disparo cruzado.
La remontada del Real Madrid llegó en una acción de Vinícius, que castigó un mal despeje de cabeza de Le Normand, para asistir a Güler en el minuto 36.
Antes del descanso, el átbitro Alberola Rojas anuló el empate a dos, por mano de Lenglet en el remate, pero Sorloth se desquitó de sus errores con un cabezazo en el añadido del primer acto para un trepidante 2-2.
El segundo tiempo se pintó de rojo, blanco y azul. El Atlético aprovechó dos oportunidades y acertó para tomar una buena ventaja.
Finalmente, Julián Álvarez aprovechó un penalti en el minuto 51 y un tiro libre en el 63 para marcar un doblete. El golazo del 4-2 parecía suficiente para sentenciar el partido.
Barcelona vence 3-1 al Real Oviedo y se afianza como escolta del Real Madrid en La Liga
Barcelona continúa su buen inicio en La Liga tras vencer 3-1 al Real Oviedo, en un partido que reafirma su posición como escolta del líder Real Madrid.
Bajo la dirección de Hansi Flick, los culés han ganado cinco de los seis encuentros disputados y se consolidan como el equipo más goleador del torneo hasta el momento, con 19 anotaciones, promediando 3,1 goles por partido.
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Clutch y Zayu
La FIFA dio a conocer este jueves las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026 mediante una animación difundida en sus redes sociales. Los protagonistas son un alce, un águila y un jaguar, que representan a Canadá, Estados Unidos y México, las sedes del torneo.
Bautizados como Maple, Clutch y Zayu, los personajes tienen roles simbólicos en el “equipo” mundialista: Maple, el alce, es el guardameta creativo y protector; Clutch, el águila, se perfila como mediocampista con visión y optimismo; y Zayu, el jaguar, será el goleador con pasión y energía, además de un espíritu fiestero y socialmente consciente.
El Mundial 2026, que comenzará en junio y reunirá por primera vez a 48 selecciones, ya cuenta con estas mascotas que buscan acercar la fiesta del fútbol a los fanáticos de todas las edades.
Achraf Hakimi niega acusaciones de violación y asegura tener la conciencia tranquila
El defensa del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi, de 26 años, negó las acusaciones de violación que enfrenta y afirmó tener «la conciencia tranquila». En una entrevista para el programa Clique de Canal+ Francia, el jugador marroquí, nacido en Madrid, calificó las denuncias de «mentira» y aseguró que siempre ha estado a disposición de la policía.
El pasado 1 de agosto, la fiscalía de Nanterre solicitó su procesamiento por la presunta violación de una joven ocurrida en febrero de 2023, a quien Hakimi habría conocido a través de Instagram. Ahora corresponde al juez de instrucción decidir si se celebrará un juicio.
Hakimi también describió como «chantaje» las denuncias que, según él, enfrentan algunos futbolistas, mientras que la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, negó esta versión y afirmó que se han reunido todos los elementos necesarios que caracterizan el presunto crimen.
El jugador, estrella del PSG y vicecapitán del club, sigue en el foco mediático mientras se espera la decisión judicial. El entrenador Luis Enrique evitó comentar sobre el impacto de este proceso en su rol dentro del equipo.