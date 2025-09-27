Borracho al volante choca contra poste del tendido eléctrico en calle a Huizúcar

Esta mañana se reporta un accidente de tránsito en la calle antigua a Huizúcar, San Salvador Sur, donde un vehículo chocó contra un poste del tendido eléctrico y lo derribó.

De acuerdo con el reporte policial, un motociclista que circulaba por la zona resultó lesionado.

“El conductor del vehículo manejaba en evidente estado de ebriedad, por el momento está bajo custodia a la espera del resultado del alcotest”, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades ya coordinan con la instancia correspondiente para retirar el poste y el paso está cerrado en carril rumbo a San Salvador.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...