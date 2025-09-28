Duicentro del Centro Histórico cerrará y será reubicado en Soyapango

El servicio de emisión y renovación del Documento Único de Identidad (DUI) que funcionaba en el Portal Sagrera, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador, cerrará definitivamente sus puertas este sábado 27 de septiembre de 2025. La información fue confirmada a través de las redes sociales de Duicentro El Salvador, entidad encargada de gestionar estas oficinas a nivel nacional.

Este centro es uno de los tres que están siendo trasladados por una supuesta baja en la producción de trámites. A partir del lunes 29 de septiembre, los salvadoreños podrán realizar sus gestiones de DUI en la nueva sede que estará funcionando en Plaza Mundo Soyapango.

Otros duicentros también cambiarán de ubicación

Este traslado forma parte de una reestructuración más amplia aprobada por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) a mediados de año. La medida implica el cierre o reubicación de varias oficinas en el país con el argumento de «optimizar y mejorar la cobertura» de los servicios.

Ya fue trasladado el duicentro de Usulután, que ahora atiende en Plaza Mundo Usulután. También se ha confirmado el traslado del centro de servicios de Apopa, que pronto será reubicado en Plaza Mundo de ese municipio.

Sin embargo, una de las novedades más destacadas es que el duicentro de Santiago de María, también en el departamento de Usulután, cerrará de forma definitiva, sin una nueva sede asignada. Esto debido a que, según el RNPN, los trámites de DUI en esa oficina han disminuido de forma sostenida entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

Aunque Duicentros ha recomendado a la población que agende su cita en la nueva sede de Plaza Mundo Soyapango a través del sitio web www.dui.sv, al momento de la redacción de esta nota, el portal aún no incluye las nuevas ubicaciones de Soyapango ni de Usulután en su sistema.

Este detalle ha generado confusión entre los usuarios que buscan programar su cita con anticipación. Por ahora, se recomienda esperar la actualización del portal o acudir directamente a la nueva sede a partir del lunes.

Para sacar, renovar o modificar tu DUI, debés seguir estos pasos básicos:

Primera vez: llevá tu partida de nacimiento original y un documento que valide tu identidad. Si no lo tenés, podés ir acompañado de tus padres o testigos con DUI vigente.

Renovación o reposición: hacé el pago de $10.31 en bancos o en línea y presentá el recibo en el duicentro.

Según las autoridades del RNPN, la decisión de mover estas oficinas a centros comerciales obedece a razones estratégicas: mayor afluencia de personas, fácil acceso en transporte público y comodidad en espacios con estacionamiento y seguridad.

Si bien esta medida puede facilitar el acceso a algunos usuarios, también representa una pérdida simbólica para quienes valoraban la cercanía y tradición del servicio en puntos como el Portal Sagrera, un sitio emblemático en el corazón del Centro Histórico.

