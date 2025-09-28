Principal
Detienen a conductor que atropelló a una persona en la Carretera Panamericana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nery Josué Rivera Hernández, de 33 años, quien esta madrugada atropelló a una mujer de 42 años en el km 36 de la carretera Panamericana, en las inmediaciones del desvío de Ciudad Arce, en La Libertad Centro.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la distracción del conductor fue la causa principal del accidente de tránsito.
Rivera Hernández será remitido a las autoridades correspondientes por el delito de homicidio culposo, mientras la PNC reiteró el llamado a conducir con responsabilidad para evitar tragedias en las carreteras del país.
Motociclista pierde el control y fallece por tratar de esquivar un perro
Un motociclista perdió la vida la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce de Opico hacia Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con los reportes de Cruz Verde Salvadoreña, el conductor de la motocicleta perdió el control de su vehículo e impactó contra un cerco luego de intentar esquivar a un perro que se atravesó en su camino.
Elementos de Cruz Verde Opico llegaron al lugar para brindar asistencia, pero al evaluar a la víctima, un hombre adulto, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.
Autoridades policiales y de tránsito se hicieron presentes en la zona para procesar la escena y determinar las responsabilidades del accidente, mientras el cuerpo fue resguardado a la espera de Medicina Legal.
Capturan a motociclistas que trataron de escapar de un retén policial
Dos hombres que se conducían en motocicleta no atendieron la señal de alto que les hizo un equipo policial.
Los sujetos trataron de huir, pero resbalaron y fueron alcanzados por la patrulla, mostrándose agresivos contra los policías.
Ambos estaban ebrios.
Fueron identificados como:
Dennis Adalberto Rojas Zaldaña, de 25 años, conducía la motocicleta con 165° de alcohol.
Christian Antonio Rivera Vásquez, de 25 años, resultó con 118° de alcohol.
El hecho se registró en el sector de la calle al lago de Coatepeque, Santa Ana Este.
Ambos serán remitidos por el delito de resistencia, mientras que a Rojas Zaldaña se le suma el delito de conducción peligrosa.
Presidente Bukele explica su ausencia en Asamblea General de la ONU y la califica como “inútil”
El Presidente Nayib Bukele explicó en sus redes sociales la razón por la cual no asistió este año a la Asamblea General de las Naciones Unidas, asegurando que la consideró “inútil”.
“Esta vez me salté la Asamblea General de las Naciones Unidas, me pareció inútil este año”, expresó el mandatario, quien indicó que las personas interesadas podían ver su discurso del año pasado.
“si quieren perder el tiempo como lo hice yo”, agregó el mandatario.