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El calor prevalecerá este lunes en El Salvador
Nueva Concepción, Chalatenango, San Miguel y La Unión serán son las zonas más calurosas durante este lunes al alcanzar los 40 °C, detalla el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.
En general, el país estará bajo temperaturas extremas que irán desde los 36 °C en San Salvador y Acajutla; de 37 °C en Santa Ana y 39 °C en La Libertad.
Se espera además calor y viento, y que el cielo esté despejado por la mañana y en la tarde estará poco nublado en la cordillera volcánica y la zona montañosa norte, aunque se mantendrá estable en el resto del país.
De igual forma por la noche se mantendrá poco nublado, con temperaturas más frescas y sin cambios significativos. No se esperan lluvias durante este día.
El MARN detalla que el viento será ligeramente acelerado con 10 a 20 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h, más notables en zonas altas.
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El Salvador recibe al crucero Eurodam con más de 2 mil visitantes
El Puerto de Acajutla, en Sonsonate Oeste, recibió la llegada del crucero Eurodam, con más de 2 mil visitantes de distintas nacionalidades, fortaleciendo la actividad turística en El Salvador.
De este total, 1,616 turistas participarán en recorridos organizados hacia diferentes puntos de interés, para lo cual se han dispuesto 21 buses que facilitarán su traslado a nivel nacional.
Entre los destinos más visitados destacan Joya de Cerén y San Andrés, que recibirán 263 visitantes, así como recorridos en la ciudad de Sonsonate, donde alrededor de 800 personas realizarán tours en microbuses con salidas programadas durante el día
Otros destinos incluidos en la agenda turística son Nahuizalco, Santa Ana, San Salvador y el Cerro Verde, además de experiencias culturales como rutas del cacao y chocolate en Izalco y visitas a fincas locales.
Asimismo, los turistas podrán disfrutar de recorridos temáticos como tours mayas, caminatas panorámicas en Santa Ana y experiencias gastronómicas como el tour de la pupusa.
Con este tipo de visitas, El Salvador continúa posicionándose como un destino atractivo para el turismo internacional, mostrando su riqueza cultural, histórica y natural.
Empresarial
Casa del Ron llega a El Salvador e inicia su expansión internacional
Rones de Guatemala dio un paso estratégico en su plan de crecimiento internacional con la inauguración de la primera Casa del Ron fuera de su país de origen, ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.Esta apertura representa un hito para la compañía, ya que consolida su presencia en mercados clave de la región y marca el debut de su concepto premium de experiencias en entornos aeroportuarios de alto tráfico.
Casa del Ron fue concebida como un homenaje a las marcas Ron Zacapa y Ron Botran, ofreciendo una experiencia sensorial única que combina hospitalidad, gastronomía y coctelería de alto nivel.
El nuevo espacio, ubicado estratégicamente frente a la sala de embarque 14, está diseñado para brindar confort al viajero y convertirse en una pausa sofisticada dentro del flujo de la terminal.El lounge cuenta con servicio a la mesa, una oferta gastronómica diferenciada y una innovadora propuesta de mixología, todo ello pensado para transformar el tiempo de espera en una oportunidad de disfrute y conexión con la marca.
“Esta apertura marca un paso natural en nuestra evolución como marca, al llevar Casa del Ron a un entorno internacional donde la experiencia, el servicio y la conexión con el consumidor son fundamentales”, señaló Michelle Muñoz, Directora de Casa del Ron.
La iniciativa no solo forma parte de la estrategia de expansión de Rones de Guatemala, sino que también responde a la creciente relevancia de los espacios experienciales dentro de los aeropuertos, donde el travel retail evoluciona hacia propuestas que generan valor, recordación y una experiencia memorable para el pasajero.
El concepto Casa del Ron busca posicionarse como referente de servicio y calidad en el entorno aeroportuario, con atención personalizada, un equipo altamente capacitado y estándares internacionales. La oferta incluye una cuidada selección de productos del portafolio de la compañía, destacando los reconocidos Ron Zacapa y Ron Botran, apreciados a nivel global por su calidad y carácter distintivo.
Con esta apertura, Rones de Guatemala reafirma su visión de crecimiento y su compromiso de llevar la excelencia del ron guatemalteco a nuevos mercados, consolidando su presencia en espacios estratégicos de alto tránsito internacional.
Casa del Ron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador abre sus puertas con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia premium antes de iniciar su viaje, integrando tradición, innovación y excelencia en cada detalle.
Principal
Vicepresidente Ulloa participó en la inauguración del 25º Congreso de la UPAEP
El Vicepresidente Félix Ulloa participó en la inauguración del 25º Congreso de la UPAEP – Unión Postal de las Américas, España y Portugal, desarrollado en Cascais, Portugal, espacio regional de alto nivel que reunió a representantes de los gobiernos de los 29 países miembros, orientado al fortalecimiento del sector postal, en un contexto marcado por la transformación digital y los nuevos desafíos logísticos.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que el sector postal atraviesa una etapa de transformación, impulsada por el comercio electrónico, la inteligencia artificial, y los cambios en las cadenas logísticas, lo que exige instituciones más modernas y eficientes. En ese contexto, señaló que El Salvador, bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, ha procurado mantenerse a la vanguardia mediante una visión orientada a la adaptación digital y la innovación financiera, destacando en ese marco la adopción del #Bitcoin
Mencionó también que El Salvador ha registrado a más de 60 empresas internacionales, entre ellas Tether, gracias al marco institucional impulsado por la Comisión Nacional de Activos Digitales. En ese contexto, el Vicepresidente Ulloa afirmó: “Ese es el mundo en el que el sector postal debe posicionarse ahora”. Asimismo, subrayó que esta modernización debe ir acompañada de una visión integral sobre los riesgos emergentes, especialmente en materia de ciberseguridad y prevención del delito, advirtiendo que el desarrollo tecnológico también abre espacio a nuevas amenazas que pueden comprometer servicios esenciales.
En esa línea, remarcó que el sector postal ya no debe ser comprendido únicamente como un canal de comunicación, sino como una herramienta clave para la inclusión económica, la cohesión territorial y el desarrollo de los países. Finalmente, expresó sus mejores deseos para el éxito de las deliberaciones del Congreso, confiando en que este encuentro permitirá impulsar acuerdos orientados al fortalecimiento institucional, la modernización normativa y la prestación de servicios postales más seguros, eficientes y de mayor calidad para la ciudadanía.
La participación del Vicepresidente Ulloa en este importante foro regional reafirma el compromiso de El Salvador con la modernización de los servicios públicos, la innovación institucional y el fortalecimiento de los espacios de cooperación internacional.