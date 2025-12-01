Principal
Doctor SV realiza un promedio diario de entre 10,000 y 11,000 consultas médicas
El director de Doctor SV App, Manuel Bello, detalla que este nuevo sistema de salud innovador ha sido bien aceptado por la población y ha ido creciendo cada día.
De acuerdo con el funcionario, la plataforma presenta más de 200,000 descargas y un promedio de entre 10,000 a 11,000 consultas diarias.
“Esto quiere decir que son 10,000 u 11,000 consultas menos en los establecimientos de salud tradicionales”, enfatizó Bello.
Asimismo, enfatizó que los números podrían aumentar en la medida en que se amplíen las edades de consulta en la plataforma.
Captan siniestro vial provocado por un autobús en el Paseo General Escalón
Las cámaras del sistema de videovigilancia Sívar Seguro de la alcaldía de San Salvador Centro captaron el siniestro vial provocado por un autobús del transporte colectivo sobre el Paseo General Escalón, la tarde del lunes.
Se trató de un autobús de la Ruta 52 que impactó a una camioneta y esta, a su vez, colisionó contra otra que circulaba en el carril de junto.
“Esta tarde, las cámaras de videovigilancia captaron el momento de imprudencia vial, cuando una camioneta y un autobús colisionaron en el Paseo General Escalón debido a la alta velocidad y la falta de precaución al volante”, dijo la comuna.
De acuerdo con la información, el autobús no respetó la señal de alto y producto de ello se originó el siniestro vial que dejó cuantiosos daños materiales.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos y deducir responsabilidades.
Busero provoca triple accidente al no respetar señal de alto en San Salvador
Un triple accidente de tránsito se registra en la intersección de la 75 Avenida Norte con el Paseo General Escalón, cerca del redondel Beethoven en San Salvador.
Según los reportes preliminares, el conductor de un bus de la ruta 52 no respetó la señal de alto y colisionó contra dos vehículos particulares.
A consecuencia del accidente, únicamente un carril permanece habilitado, lo que ha generado congestionamiento en la zona.
Elementos policiales se encuentran en el lugar regulando el tránsito y atendiendo la situación para evitar nuevos incidentes.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad.
Internacionales -deportes
Araújo pide permiso al Barcelona para recuperarse mentalmente tras su expulsión
Ronald Araújo atraviesa un momento crítico en Barcelona. Luego de haber sido expulsado en la dura derrota por goleada 3-0 ante Chelsea, el uruguayo le pidió un tiempo sin jugar al club para recuperarse tanto mental como psicológicamente, ya que resultó muy afectado.
Las criticas fueron contundentes y ahogaron al charrúa tras su roja en Stamford Bridge por doble tarjeta amarilla, después de una imprudente infracción a Marc Cucurella, a fines del primer tiempo. Además, ya se perdió el duelo contra el Alavés por un «virus estomacal».
«Ronald Araújo no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré nada más. Pido que lo respeten, es lo que puedo y voy a decir», explicó el técnico blaugrana Hansi Flick en conferencia de prensa.
Quien también respaldó al zaguero de 26 años fue el presidente Joan Laporta.