Detienen a conductor ebrio tras provocar choque en carretera de Santa Ana
Ricardo Alfredo Pérez Rojas, de 40 años, fue detenido luego de provocar un accidente de tránsito mientras conducía con 146 grados de alcohol en su organismo, según informaron las autoridades.
El incidente ocurrió en el kilómetro 71 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera, a la altura de la residencial Ciudad Paraíso I.
De acuerdo con el reporte, el conductor invadió el carril de un autobús, generando la colisión.
Pérez Rojas fue capturado en el lugar y será remitido por el delito de conducción peligrosa, según la información oficial.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar tragedias viales.
UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al Festival de Flores y Palmas de Panchimalco
Los salvadoreños y en particular los residentes de Panchimalco tienen un nuevo motivo por el cual sentirse orgullosos.
La UNESCO incluyó al Festival de Flores y Palmas de Panchimalco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La decisión fue tomada en la vigésima reunión del Comité Intergubernamental celebrada en Nueva Delhi, India.
Esta festividad, cuyo nombre formal es el de Cofradía de las Flores y Palmas, se celebra en Panchimalco el primer domingo de mayo.
La celebración es una colorida expresión de fe y del sincretismo religioso del cual se nutre la cultura salvadoreña.
Fallece a los 26 años un ‘influencer’ italiano tras luchar contra un raro cáncer
El culturista e ‘influencer’ italiano Alessandro Antonicelli falleció el pasado 6 de diciembre a los 26 años, tras dos años de lucha contra el cáncer, informan medios locales.
Antonicelli fue diagnosticado con osteosarcoma condroblástico, un cáncer de hueso extremadamente raro que afecta a solo dos personas por cada millón.
El joven inicialmente creció en las redes por su contenido de entrenamiento, pero en los últimos dos años compartió cada etapa de su vida y del tratamiento con sus más de 195.000 seguidores.
Hoy el mundo está un poco más vacío: Ale voló, libre de dolor, encontrando la paz que merecía», reza el comunicado anunciando el fallecimiento
Durante su tratamiento, Antonicelli también utilizó su alcance para ayudar a recaudar dinero para la investigación de la enfermedad, creando gorras con frases como ‘Al diablo con el cáncer’ y ‘No estás solo’, que se volvieron emblemas de apoyo para sus seguidores.
VIDEO: motociclista sufre aparatoso accidente tras chocar con una roca
Un grave accidente vial se registró sobre el periférico Gerardo Barrios, en el sentido hacia La Unión, cuando una motocicleta impactó contra una roca de gran tamaño que se encontraba en la calzada.
El aparatoso accidente fue captado por una persona que se encontraba en el lugar de casualidad.
Según algunas hipótesis, la roca se desprendió debido a un derrumbe en la zona, lo que convirtió la vía en un punto de alto riesgo para los conductores.
#ElSalvador l Impactante momento en el cual un motociclista -que manejaba a alta velocidad- choca contra una piedra que se había desprendido de un muro de tierra ubicado en el periférico Gerardo Barrios, del departamento de San Miguel, en sentido al departamento de La Unión. pic.twitter.com/OJ3HjVfwtu
— Señal Capital (@senalcapital) December 10, 2025