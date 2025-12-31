Cuerpos de seguridad ejecutan patrullajes a escala nacional

En 2025, El Salvador presentó una tendencia a la baja en cuanto a los registros de Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) que genera el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan, y que también se entiende como riesgo país.

Un vistazo general, muestra que el país inició 2025 con 388 en enero pasado; luego vio un repunte en julio cuando alcanzó los 418 puntos; mientras que para septiembre mostró una reducción de hasta 375 puntos, y finalmente en diciembre exhibió 328.

Esta última cifra también significa la menor marca presentada por El Salvador en cuanto a este indicador desde 2018, cuando entre marzo y abril se registró una medición de 372 puntos, y se justifica por una serie de estrategias estatales que favorecieron su comportamiento.

Entre las estrategias, economistas destacan una adecuada gestión de pasivos, la recompra de deuda, y la consolidación de acuerdos internacionales como el que se dio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En relación con su comportamiento a lo largo del año, destaca una reducción de 60 puntos, al comparar el inicio (388), y el cierre de 2025 (238).

Cabe mencionar que esta dinámica a la baja comenzó a percibirse a lo largo de 2024 que inició con 687 puntos y se vio mermada hacia el cierre de ese año por debajo de los 400 puntos, lo que se atribuyó a una agresiva estrategia de manejo de pasivos que incluyó tres recompras de bonos en los meses de julio, octubre y noviembre.

Esta marca es importante debido a que sirve de referencia a los inversionistas internacionales en cuanto a la fijación de precios de las emisiones de deuda, y para monitorear cambios en la percepción de solvencia y liquidez de un país, así lo señaló hace algunos meses el presidente de la República, Nayib Bukele.

«El índice EMBI rastrea la diferencia de rendimientos entre los bonos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica el nivel de riesgo de invertir en esos mercados. Cuanto mayor sea el EMBI, mayor será el riesgo percibido», acotó el mandatario.

En cuanto al posicionamiento de los países latinoamericanos con respecto a su riesgo país para el cierre de 2025, es Venezuela la nación más complicada de la región con una marca de 16,000 puntos; seguida por Ecuador que refleja 1,200 puntos, y México con 612 puntos.

A su vez, Uruguay, Chile, y Perú reflejan una puntuación menor con 72; 92; y 165, respectivamente.

Las perspectivas económicas de El Salvador para el cierre de 2025 también muestran un importante crecimiento del producto interno bruto (PIB), el cual se estima se ubicará entre un 3.5 % y 4 %, según el Banco Central de Reserva (BCR) con inclinación hacia el dato más alto.

Estos datos se refuerzan en el reciente informe de resultados del tercer trimestre de 2025 que dio a conocer un aumento del 5.1 %; consolidando su trayectoria ascendente luego de haber crecido 2.4% y 4.1% en el primer y segundo trimestre, respectivamente.

El BCR apunta que este crecimiento fue impulsado por factores como: las condiciones de seguridad en el país, solidez del sector financiero, auge de la inversión pública y privada en construcción, entre otros.

Además, detalla que las actividades económicas que registraron mayor crecimiento en el tercer trimestre de 2025 fueron: Construcción (27.1%), Minas y canteras (23.3%), Servicios profesionales (20.5%), entre otros.

