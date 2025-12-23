Internacionales -deportes
Charles Barkley se sincera sobre la disputa con Michael Jordan y critica el «ego» de la leyenda de la NBA
El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Charles Barkley, habló sobre por qué se rompió su relación con Michael Jordan.
Las superestrellas de la NBA de los 90 se han convertido, con razón, en dos de los mejores jugadores de todos los tiempos tras sus impresionantes carreras. Jordan, considerado universalmente el mejor jugador de todos los tiempos, ganó seis campeonatos de la NBA, mientras que Barkley es recordado infamemente como el mejor jugador de la historia de la NBA que nunca lo ganó todo.
Y aunque ambos fueron rivales en la cancha, con varias batallas reñidas a lo largo de sus ilustres carreras, mantuvieron una estrecha amistad fuera de ella; Barkley afirmaba que eran «mejores amigos». Ambos llevan más de 20 años retirados y se les ha visto jugando al golf juntos en varias ocasiones.
Pero desde hace más de 10 años, los dos no han hablado una palabra entre sí después de una pelea, y Barkley explicó exactamente lo que había sucedido. Hoy en día, Barkley es considerado uno de los mejores analistas de la NBA del país, con una actitud implacable ante las críticas cuando las considera dignas. Jordan, por su parte, apenas aparece en público y casi nunca concede entrevistas. Sin embargo, sigue siendo el propietario de los Charlotte Hornets, el equipo de su ciudad natal, del que se convirtió en accionista mayoritario en 2010.
En ese equipo, han tenido grandes dificultades, con el peor récord de la liga y cometiendo varios errores en sus selecciones del draft. Barkley ha criticado esto y, en última instancia, esto provocó su despido.
Barkley le dijo a CBS: «Michael no estuvo de acuerdo con algo que dije y rompió la amistad. Y creo que no tiene suficiente gente a su alrededor que le diga ‘No’. Se ofendió mucho y no hemos hablado; se puso furioso».
«Me llamó y lo último que oí fue: «¡Hijo de puta, que te jodan! Se supone que eres mi chico». Barkley defendió sus acciones y a un analista por qué criticó las decisiones de Jordan como propietario de los Charlotte Hornets.
Dijo: «Voy a hacer mi trabajo, porque no tengo ninguna credibilidad si critico a otras personas que están en la misma situación y no critico a mi mejor amigo.
Yo también tengo ego. No puedes ser bueno en algo… eso no te da derecho a ser un imbécil. Me tiene en la mira (si quiere hablar)». Jordan no ha sido entrevistado desde 2020 y ha hablado muy poco sobre su relación con Barkley.
Dani Alves invierte en club de Portugal y evalúa volver a jugar en 2026
Daniel Alves realizó una primera inversión para adquirir el 50% del Sporting Clube de São João de Ver, equipo que milita en la tercera división del fútbol portugués. De acuerdo con información obtenida por ESPN, el acuerdo contempla la compra del porcentaje restante una vez finalice la temporada 2025/26, según lo pactado entre las partes involucradas.
Cuando complete la adquisición total del club del norte de Portugal, el exfutbolista brasileño habrá desembolsado cerca de un millón de euros, cifra que no incluye los gastos operativos relacionados con personal e infraestructura.
Además de su rol como inversor, Alves evalúa la posibilidad de volver a competir oficialmente como jugador durante un período de al menos seis meses, entre enero y junio de 2026. Por ahora, esa opción continúa en fase de análisis.
El exlateral derecho no juega de manera profesional desde enero de 2023, cuando fue imputado y posteriormente detenido en España por un caso de agresión sexual. A sus 42 años, Alves busca cerrar su carrera deportiva dentro del campo de juego.
En marzo pasado, el Tribunal de Justicia de Cataluña absolvió al exjugador de forma unánime, al considerar que el testimonio de la denunciante no era suficiente para sostener la condena. Alves había sido sentenciado en febrero de 2024 a cuatro años y medio de prisión, tras una acusación presentada por una mujer de 23 años, quien afirmó haber sido agredida sexualmente en el baño de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.
Luego de permanecer 14 meses en prisión preventiva, Alves obtuvo la libertad bajo fianza el 25 de marzo de 2024, tras pagar un millón de euros. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia al determinar la insuficiencia de pruebas, una decisión que derivó en su absolución definitiva.
Desde su salida de prisión, ha estado vinculado al fútbol desde un rol más discreto, especialmente en Europa, actuando como intermediario y con la intención de prepararse para una futura carrera como entrenador.
Grupo armado acaba con la vida de nueve personas en un bar en Bekkersdal
Un grupo de hombres armados desató un tiroteo, dejando a nueve personas fallecidas y al menos 10 heridas en Sudáfrica.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el hecho se registró en un bar del municipio de Bekkersdal al oeste de Johannesburgo.
Las autoridades detallaron que los atacantes interrumpieron el lugar y dispararon contra todos los clientes, luego los registraron y les robaron sus objetos de valor.
La policía local ha abierto una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los responsables, sin que hasta el momento, no se reporten capturas.
13 años del récord histórico de Messi: 91 goles que siguen reinando en el fútbol mundial
Han pasado exactamente 13 años desde aquella noche mágica en el Camp Nou. Era el 22 de diciembre de 2012 y el FC Barcelona recibía al Real Valladolid en un partido más de La Liga. Pero ese encuentro pasaría a la historia no por el resultado —una victoria cómoda por 3-1—, sino por el gol que marcó Lionel Messi en el descuento de la primera parte. Ese tanto, el número 91 del año calendario para el argentino, sellaba un récord que parecía inalcanzable y que, a día de hoy, en diciembre de 2025, sigue intacto como uno de los hitos más impresionantes del deporte rey.
Para entender la magnitud de lo que logró Messi hay que retroceder cuatro décadas. En 1972, el mítico Gerd Müller, el ‘Torpedo’ del Bayern Múnich y de la selección alemana, había establecido la marca con 85 goles en un solo año natural, repartidos en 60 partidos. Aquella cifra se mantuvo como un muro infranqueable durante 40 años, un registro que muchos consideraban el techo absoluto de la capacidad goleadora humana en el fútbol de élite.
Pero llegó Messi y lo dinamitó todo. No solo superó los 85 de Müller, sino que los dejó atrás con holgura: 91 goles en apenas 69 partidos, un promedio brutal de 1,31 dianas por encuentro, es decir, un gol cada 66 minutos sobre el césped. A eso hay que sumar 24 asistencias, lo que eleva su participación directa en goles a 115. Fue un año de dominio absoluto, donde el argentino parecía jugar en otra dimensión.La mayoría de esos goles llevaron el sello del Barcelona: 79 en total, con 59 en La Liga —récord absoluto en un año natural—, 13 en la UEFA Champions League, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Los restantes 12 llegaron con la camiseta de Argentina. Y entre tantos momentos icónicos, destaca por encima de todos aquella noche europea en el Camp Nou contra el Bayer Leverkusen, cuando Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions en anotar cinco goles en un solo partido. Una exhibición que dejó al mundo boquiabierto.
Aquel 2012 no solo trajo el récord goleador, sino una cascada de marcas individuales: hat-tricks a decenas, una racha de 21 partidos consecutivos marcando en La Liga con 33 goles incluidos, y el colofón con su cuarto Balón de Oro consecutivo, algo inédito hasta entonces que consolidaba al rosarino como el mejor jugador del planeta sin discusión posible.
Trece años después, el fútbol ha evolucionado, han surgido nuevos monstruos goleadores como Cristiano Ronaldo —cuyo tope anual se quedó en 69—, Lewandowski o Haaland, pero nadie ha logrado siquiera acercarse a esos 91. Messi, ahora con 38 años y defendiendo los colores del Inter Miami en la MLS, supera ya los 800 goles oficiales en su carrera —algunas fuentes lo sitúan por encima de los 895— y sigue agrandando su leyenda.
Como bien dijo Pep Guardiola en aquellos días, aquello parecía «de otro deporte». Hoy, en 2025, seguimos celebrando una hazaña que cambió para siempre la historia del fútbol. ¡Felices 13 años a la obra maestra de Lionel Messi!