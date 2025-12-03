Principal
Captan fuerte siniestro vial en Santa Tecla
Las cámaras de videovigilancia de la alcaldía de La Libertad Sur captaron un fuerte siniestro vial, la tarde del martes, que dejó a una persona lesionada.
En el siniestro se vieron involucrados un automóvil sedán y una motocicleta, donde viajaba la persona que resultó con lesiones leves.
Autoridades de la comuna precisaron que el hecho ocurrió sobre el bulevar Sur, en los alrededores del redondel Utila, en el distrito de Santa Tecla.
En las imágenes se aprecia el momento preciso de la colisión, de la cual los usuarios de redes sociales responsabilizan al automovilista.
Muchos opinaron que el conductor del auto no se realizó un buen cruce y producto de su descuido se originó la colisión. Agregaron que el derecho de vía lo tenía el motociclista, por lo que él no fue el responsable.
Asimismo, hubo otros que recordaron a los motociclistas la importancia de manejar siempre a la defensiva para evitar este tipo de hechos, pues así no sean responsables del siniestro son ellos lo más vulnerables en una colisión.
Principal
Retiran objetos que personas utilizaban para ‘adueñarse’ de la vía pública
La alcaldía de La Libertad Sur por medio de su Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) retiró objetos que diferentes personas utilizaban para ‘adueñarse’ de espacios en la vía pública.
Según el reporte, los elementos del CAM recorrieron diferentes vías de Jardines del Volcán para realizar el retiro de más de 70 “objetos utilizados para reservar parqueo en espacios públicos”.
Autoridades de la comuna en diferentes oportunidades han destacado la importancia de la denuncia ciudadana y así dar solución a las diferentes problemáticas.
“Continuaremos atendiendo las denuncias de para mantener a nuestro municipio limpio y ordenado”, concluyó la comuna.
Principal
El Salvador fue un ‘sauna’ el martes: la temperatura más fresca fue de ¡28 grados!
Todo el territorio nacional fue un ‘sauna’, este martes, con temperaturas que en su punto de mayor frescura registraron ¡28 grados Celsius (°C)!, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte, fue la estación de La Palma, en Chalatenango, la zona del país donde el clima fue más agradable, con 28 °C; mientras que su contraparte, es decir, la máxima temperatura del país, fue registrada por la estación de Santa Rosa de Lima, en La Unión, ¡con 35.7 °C!
Fuera de estos puntos, la temperatura en todo El Salvador osciló de los 28.2 °C a los 35.5 °C, es decir, que en toda la nación el calor se hizo sentir, sobre todo en las horas de mayor insolación.
Ante temperaturas elevadas, como las que azotan al país desde el año pasado, autoridades han recordado la importancia de mantenerse bien hidratados para evitar complicaciones de salud.
Internacionales -deportes
El Madrid juega ante el Athletic y sino gana dejará escapar al Barcelona
El Real Madrid visitará mañana el dificilísimo estadio San Mamés y, tras la victoria del Barcelona en casa contra el Atlético de Madrid, a los de Xabi Alonso solo les queda ganar para seguir al acecho de la LaLiga.
Con la victoria de ahora, el Barcelona llegó a 37 puntos, cuatro más que el Madrid, que debe ganar sí o sí para seguir dependiendo de sí mismo.
Los de Alonso han tenido desastrosas actuaciones ante equipos de bajo nivel como el Elche y Girona, por lo que el partido de mañana ha puesto los focos rojos sobre el encuentro.
Una derrota significaría darle el control absoluto al Barcelona de LaLiga y ya no depender de sí mismos para optar al título, sino esperar a que los de Flick pierdan o empaten.
De acuerdo con la programación, el juego será a las 12:00 del mediodía (hora El Salvador)