Captan fuerte siniestro vial en Santa Tecla

Las cámaras de videovigilancia de la alcaldía de La Libertad Sur captaron un fuerte siniestro vial, la tarde del martes, que dejó a una persona lesionada.

En el siniestro se vieron involucrados un automóvil sedán y una motocicleta, donde viajaba la persona que resultó con lesiones leves.

Autoridades de la comuna precisaron que el hecho ocurrió sobre el bulevar Sur, en los alrededores del redondel Utila, en el distrito de Santa Tecla.

En las imágenes se aprecia el momento preciso de la colisión, de la cual los usuarios de redes sociales responsabilizan al automovilista.

Muchos opinaron que el conductor del auto no se realizó un buen cruce y producto de su descuido se originó la colisión. Agregaron que el derecho de vía lo tenía el motociclista, por lo que él no fue el responsable.

Asimismo, hubo otros que recordaron a los motociclistas la importancia de manejar siempre a la defensiva para evitar este tipo de hechos, pues así no sean responsables del siniestro son ellos lo más vulnerables en una colisión.

