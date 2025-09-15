Principal
Bomberos sofocan las llamas de un camión de comida en la colonia Escalón
El Cuerpo de Bomberos informó en sus redes sociales que un equipo de esta institución sofocó un incendio de un camión de comida en la colonia Escalón este domingo.
El incendio se registró sobre la 83a. avenida Sur.
En el hecho solo se reportaron perdidas materiales y no se registraron personas lesionadas.
Internacionales -deportes
Barcelona gana y golea al Valencia
El Barcelona ganó este domingo y goleó al Valencia este domingo en el estadio Johan Cruyff por la cuarta fecha de LaLiga. Los catalanes se llevaron la victoria con marcador de 6-0.
El primer tanto llego a los 29 minutos con Fermín tras recibir un pase filtrado de Cubarsí.
El segundo tanto fue a los 53 minutos con el brasileño Raphinha, Rashford lanza un excelente centro y aprovecha el error de comunicación de los centrales naranjeros para dársela a su compañero para que la empuje a la red.
El tercer tanto llegó a los 56 minutos por parte de Fermín que firmaba su segunda anotación para los blaugranas en la fecha cuatro.
Diez minutos después, nuevamente Raphinha anota el cuarto para los catalanes tras recibir un pase de Fermín. El brasileño la baja ante dos defensas del Valencia y define con una volea rapidísima a la portería.
La manita llegó por parte del polaco Robert Lewandowski a los 76 minutos. Finalmente, el mismo delantero cerró la pizarra con marcador de 6-0 a los 86 minutos.
Principal
Él era Miguel, jovencito que perdió la vida tras estrellarse en su moto
Miguel Antonio Guevara Hernández falleció esta madrugada en un fuerte accidente de tránsito sobre la Carretera Ruta de Paz, en el sector de San Carlos, Morazán.
De acuerdo con la información, el joven motociclista perdió la vida de forma instantánea tras impactar contra un poste.
Familiares y amigos de Miguel, consternados por la noticia, han expresado su dolor en redes sociales, destacando que era una persona apreciada en su comunidad.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar las precauciones al manejar, especialmente durante la noche y en zonas de alto riesgo, con el fin de evitar este tipo de tragedias.
Principal
Al menos seis personas lesionadas tras aparatoso accidente
Un aparatoso accidente de tránsito se registra en el kilómetro 25 de la calle antigua a Zacatecoluca, en el distrito de Cuyultitán, departamento de La Paz Oeste.
En el percance se vieron involucrados un microbús y un pick up. Al menos seis de los ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Agentes de la División de Tránsito de la Policía realizaron la inspección en la zona del accidente. A partir de este procedimiento se determinará la responsabilidad de los involucrados en el hecho.