Internacionales -deportes
Barcelona gana y golea al Valencia
El Barcelona ganó este domingo y goleó al Valencia este domingo en el estadio Johan Cruyff por la cuarta fecha de LaLiga. Los catalanes se llevaron la victoria con marcador de 6-0.
El primer tanto llego a los 29 minutos con Fermín tras recibir un pase filtrado de Cubarsí.
El segundo tanto fue a los 53 minutos con el brasileño Raphinha, Rashford lanza un excelente centro y aprovecha el error de comunicación de los centrales naranjeros para dársela a su compañero para que la empuje a la red.
El tercer tanto llegó a los 56 minutos por parte de Fermín que firmaba su segunda anotación para los blaugranas en la fecha cuatro.
Diez minutos después, nuevamente Raphinha anota el cuarto para los catalanes tras recibir un pase de Fermín. El brasileño la baja ante dos defensas del Valencia y define con una volea rapidísima a la portería.
La manita llegó por parte del polaco Robert Lewandowski a los 76 minutos. Finalmente, el mismo delantero cerró la pizarra con marcador de 6-0 a los 86 minutos.
Internacionales -deportes
Crawford derrota al ‘Canelo’ Álvarez por voto unánime y le arrebata sus títulos mundiales
El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo Álvarez’ y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.
Crawford, que aceptó el reto de subir dos divisiones, se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113.
Veloz como un felino, con movimientos laterales con los que escapó del ataque de su rival, el de Nebraska desconcertó al de Guadalajara, que por momentos hizo daño con su recto de derecha, pero recibió mucho castigo.
Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno.
En el segundo, el mexicano salió a proponer y llevó la iniciativa, aunque hizo poco daño, algo parecido al tercer asalto en el que Crawford encontró un buen golpe de repuesta que hizo impacto en la anatomía del mexicano.
A partir de ahí, Crawford insistió con el ‘jab’ y se cuidó de la potente derecha de Álvarez, que terminó el episodio con inflamación en un ojo.
El estadounidense llegó a la mitad con ventaja después de pegar los mejores golpes en el sexto ‘round’. Desesperado, ‘Canelo’ atacó, sin embargo, recibió buenos impactos zurdos de Terence, con una admirable defensa después de dañar con el ‘jab’.
En el octavo el mexicano tuvo una ligera mejoría, pero en el noveno, otra vez Crawford tuvo la iniciativa en el centro del ring e hizo fallar al mexicano, parado sin tirar golpes en gran parte del ‘round’.
En el undécimo asalto, el monarca de los súper medianos salió a forzar el pleito, pero se encontró con un oponente con excelente preparación física y buenos contragolpes, lo cual le impidió emparejar la acciones.
Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y ‘Canelo’ sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.
«Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford», dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.
@diario_digital_cronio #Respeto #Humildad #amoraDios Victoria histórica de Terrence Crawford a Canelo Alvarez y le arrebató sus cuatro títulos. Crawford les recordó a todos la razón de su victoria sobre Canelo: DIOS. Agradeció a Dios por darle las fuerzas y el momento para ser campeón indiscutible. Sin duda, un gran ejemplo para los millones de niños, adolescentes y adultos que vivieron esta impactante pelea de boxeo. Cualquiera puede ser un don nadie”, expresó Terence Crawford tras la victoria. “La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche”, afirmó el campeón en diálogo con la prensa acreditada. #canelo #terrencecrawford #campeonmundial #Boxeo #LasVegas #USA #Mexico #Dios ♬ sonido original – Diario Digital Cronio
Internacionales -deportes
IA pronostica pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford
El próximo sábado 13 de septiembre, a las 21:00 horas del centro de México, Las Vegas será escenario de una de las peleas más esperadas del boxeo moderno: Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Dos leyendas vivientes se medirán en un combate que promete marcar un capítulo histórico en el pugilismo mundial.
En juego estarán los cinturones de peso supermediano que Canelo ha defendido con éxito en los últimos años. El mexicano, con récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, buscará consolidar aún más su legado frente a un rival que muchos consideran el mejor libra por libra del planeta: Terence Crawford, invicto con 41 triunfos y 31 nocauts.
El estadounidense, de 37 años, subirá dos divisiones de peso para intentar destronar al máximo ídolo del boxeo latinoamericano. Sin embargo, llega con cierta desventaja: no ha peleado desde agosto de 2024 y tendrá que adaptarse a un físico más pesado.
¿Quién tiene más opciones de ganar entre Canelo y Crawford según la IA? De acuerdo con un análisis realizado a partir de datos históricos, estadísticas recientes y modelos matemáticos de inteligencia artificial, la balanza se inclina ligeramente hacia Canelo Álvarez, aunque el duelo sigue muy parejo.
Probabilidad de ganar el combate
Canelo Álvarez: 61%
Terence Crawford: 39%
El análisis refleja la fortaleza de Canelo en su categoría natural y la dificultad que implica para Crawford subir de peso.
Posibilidades de nocaut o decisión
Otro de los escenarios más comentados es si la pelea terminará antes de los doce asaltos. La IA calcula las siguientes probabilidades:
Victoria de Canelo por KO, TKO o descalificación: 21%
Victoria de Crawford por KO, TKO o descalificación: 8%
Probabilidad de que se completen todos los rounds: 78%
Es decir, lo más probable es que la pelea llegue a la decisión de los jueces, un escenario que añade aún más tensión a este choque de estilos.
‘Canelo’ Álvarez y Crawford inician en Las Vegas la cuenta regresiva de su pelea (AFP)
ampliar
¿Quién lanzará más golpes y en qué round puede definirse?
De acuerdo con los datos proyectados:
Mayor cantidad de golpes lanzados
Canelo Álvarez: 31%
Terence Crawford: 62%
La IA señala que Crawford, pese a la desventaja física, podría ser más activo en volumen de golpes.
Rounds más probables para una definición
Round 8: 5%
Round 9: 6%
Round 10: 5%
Round 11: 5%
Una noche que puede redefinir el boxeo mundial
El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo pondrá en juego títulos y récords, sino también el prestigio de dos de los mejores peleadores de la última década. La IA otorga una ligera ventaja al mexicano, pero en el boxeo nada está escrito: un golpe certero puede cambiar la historia en cuestión de segundos.
El mundo entero estará pendiente de Las Vegas el 13 de septiembre, cuando el cuadrilátero decida quién es verdaderamente el mejor boxeador del planeta.
Internacionales -deportes
Flick confirmó la baja de Lamine Yamal y señaló a Luis de la Fuente
Lamine Yamal no podrá decir presente en el choque entre Barcelona y Valencia por una lesión en el pubis que encendió una fuerte polémica entre el club y la Federación Española de Fútbol (RFEF). El técnico alemán Hansi Flick expresó su descontento por la forma en que la selección de España manejó la situación física del jugador, quien se habría sumado al combinado de Luis de la Fuente arrastrando una molestia. Desde la institución catalana advierten que sobre exigieron al joven de 18 años, mientras que la contraparte desmiente dicha versión y afirma que el atacante estaba en plenitud.
En la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Valencia, correspondiente a la 4ª jornada de La Liga de España, Hansi Flick criticó abiertamente a la RFEF y al seleccionador Luis de la Fuente por la utilización de Lamine Yamal durante la reciente fecha FIFA. El entrenador del Barcelona detalló que el futbolista ya presentaba dolores antes de incorporarse a la selección y que, pese a ello, disputó 73 y 79 minutos en los partidos contra Bulgaria y Turquía, respectivamente.
“Será baja contra el Valencia. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa y es lo que puedo decir”, disparó el entrenador del elenco Culé.
Sin embargo, según informaron portales locales como As y Mundo Deportivo, la versión ofrecida por el DT del Barcelona contrasta con la postura de la RFEF, que sostiene que Lamine Yamal no comunicó ningún problema físico ni al seleccionador Luis de la Fuente ni a los médicos de la selección, Claudio Vázquez y Óscar Luis Celada. Desde la Federación aseguran que el futbolista participó en todos los entrenamientos, salvo en la primera sesión, en la que realizó trabajo en bicicleta junto a Nico Williams tras haber jugado el domingo anterior con el Rayo Vallecano. En el resto de las prácticas, el extremo habría completado las actividades sin inconvenientes.
“No he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena”, agregó Hansi Flick, cuando le consultaron si había hablado con su par Luis de la Fuente. Cabe recordar que el ex Bayern Múnich fue director técnico del combinado nacional de Alemania antes de su presente en el Barcelona.
En esta misma línea, Flick confirmó cuáles son las molestias que tiene el joven de 18 años y dejó en el aire su participación en el debut de la UEFA Champions League entre semana: “Tiene una molestia en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”.
El enfrentamiento entre Barcelona y Valencia contará con la particularidad de que se jugará en el Estadi Johan Cruyff, en el que juegan las juveniles de la institución catalana y cuenta con una capacidad para 6 mil espectadores. Esto ocurre porque el Camp Nou está en plena remodelación y, por contratiempos en la construcción, el estadio no fue habilitado para acoger un duelo oficial.
“No nos afecta. Conocemos la situación del estadio. Hablé con el presidente, y me explicó la situación. Tengo la confianza necesaria y esto no afectará al equipo. Hay que ganar, sin excusas. En estos tres partidos fuera de casa no hemos visto al equipo como me gustaría, pero me gusta la calidad de los jugadores. Se trata de actitud. Lo más importante es el equipo, no un jugador. Pedri, Rapha, Lamine… Todos tienen que pensar en qué pueden aportar. Y tenemos unos aficionados increíbles y me encanta trabajar para este club. Nada ha cambiado. Esta temporada será más dura, pero seguimos luchando. Hay que luchar para sumar los tres puntos”, comentó Hansi Flick sobre jugar en un estadio con dimensiones más pequeñas de lo habitual.
El enfrentamiento entre el cuadro Azulgrana y los Chés dará inicio a las 16:00 (hora argentina), el domingo 14 de septiembre. El Barcelona se mantiene invicto en la presente Liga de España, producto de dos victorias y un empate.