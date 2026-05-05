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Autoridades reportan 104 días con cero homicidios en el año
La Policía informó que el lunes 4 de mayo finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la tercera jornada del mes sin muertes a causa de la violencia y en la 104 del año.
Los tres días sin asesinatos reportados en mayo se suman a las 27 jornadas con cero homicidios con que finalizó abril, a los 23 días sin muertes a causa de la violencia de marzo, a los 24 días de febrero y a las 27 jornadas sin asesinatos registradas en enero, para totalizar 104 días con cero homicidios en lo que va del año.
Los datos de la corporación policial también establecen que en la gestión del presidente Nayib Bukele se han reportado 1,206 días sin asesinatos, de estos, 1,092 han sido logrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 4 de mayo de 2026, durante el régimen de excepción.
Las medidas de seguridad también permitieron que El Salvador finalizara el 2025 como el país centroamericano con menos homicidios en 2025. Mientras El Salvador solo reportó 82 asesinatos, Guatemala cerró con 3,022 homicidios, Honduras con 2,330, Costa Rica registró 856 y Panamá cerró el año anterior con 588 asesinatos.
En el actual Gobierno, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en el mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con ese bajo promedio, hubo 27 días sin homicidios en abril.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver todos los casos con la captura de los sospechosos. La más reciente fue la Maynor Humberto García Flores, responsable del homicidio en perjuicio de Lorenza del Tránsito Cardona, de 65 años, quien según la PNC, murió tras ser atacada con arma blanca. Este hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
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Gobierno y FAO apuestan por la agricultura
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que en articulación con socios estratégicos como la FAO El Salvador, más de 1,700 familias han sido beneficiadas con insumos de alta calidad y semilla certificada de maíz, lo que les permite aprovechar las lluvias de transición y avanzar en la siembra durante los próximos días.
De acuerdo con el funcionario, las acciones anticipatorias son clave en esta época de siembra. «Al seguir las recomendaciones técnicas y oficiales se aseguran más de 80 días para que el maíz alcance su cosecha; mientras que el frijol entrará en su etapa de maduración. Es momento de sembrar más si cuentan con sistemas de riego, y también para iniciar la siembra donde ya tengan la humedad suficiente en el suelo», afirmó Domínguez.
Asimismo, destacó que en buena parte del país la transición de las lluvias ha dejado niveles adecuados de humedad, que generan condiciones favorables para sembrar. «Estos días son clave para asegurar una buena cosecha», añadió.
El viceministro destacó que de esta manera se reduce el impacto de las sequías y canículas sobre las siembras.
Además, sostuvo que de esta forma cobrarán un mayor impulso iniciativas como el Programa de Aumento a la Producción, que se orienta a incrementar la producción a gran escala, con más de 3,000 manzanas de hortalizas en producción continua y 52,000 manzanas de granos básicos.
«El programa mejora la rentabilidad del agricultor mediante el acceso a insumos a bajo costo, semillas de alto rendimiento con resistencia a plagas y enfermedades, tecnología, asistencia técnica y diversos canales de comercialización [sector privado, central de abastos y agromercados]», dijo.
Los insumos llegan a tiempo y las familias aprovechan las primeras lluvias para sembrar.
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122 adultos mayores participaron en reunión mensual del programa Integrando Abuelos
La Dirección de Integración informó que 122 adultos mayores de Panchimalco, La Joyita, Rosario de Mora, Monteliz y El Barrial, del departamento de San Salvador, asistieron el lunes a una reunión mensual del programa Integrando Abuelos.
De acuerdo con la Dirección de Integración, esta reunión es un espacio que permite fortalecer los vínculos entre los adultos mayores de diferentes comunidades; además, contribuye al intercambio de experiencias.
«Un espacio donde se fortalecen vínculos, se comparten experiencias y se reconoce el valor de nuestros abuelos como protagonistas en la construcción de sus comunidades», añadió la Dirección de Integración.
Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de seguir fomentando la cultura de la integración en las comunidades y abriendo espacios para brindar oportunidades a los adultos mayores para que participen y desarrollen.
«A través de la Cultura de la Integración, seguimos generando oportunidades para que más adultos mayores participen, se integren y continúen aportando al desarrollo del país», indicó.
Con el programa Integrando Abuelos, la Dirección de Integración trabaja para dignificar y fortalecer las capacidades de los adultos mayores de todas las comunidades del país, por medio de actividades formativas, comunitarias y pasantías remuneradas, con el objetivo de reconocer el valor de la población adulta mayor y sus años de experiencia.
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ONU Turismo destaca el sello Family Friendly
El Salvador dio un paso importante en materia de turismo familiar al presentar en ONU Turismo el sello Family Friendly, una estrategia que reconoce los espacios, eventos y servicios turísticos que promueven experiencias seguras y accesibles para todos.
Dicha estrategia fue destacada recientemente por la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, quien afirmó que posicionó al país a escala mundial como una nación exitosa en el tema de seguridad y en la confianza en el sector.
«A la primera dama Gabriela de Bukele y a la ministra Morena Valdez, gracias por la confianza y darme este espacio para acompañarlos de corazón desde Madrid, desde la casa de ONU Turismo», expresó.
Bayona aseguró que el organismo, junto con el Gobierno, han impulsado proyectos en beneficio de los salvadoreños. «Estuve hace dos años visitando a la primera dama [Gabriela de Bukele] para fortalecer el turismo en El Salvador. Está claro que el país es un fenómeno a escala mundial y exitoso en el tema de seguridad, de confianza y de crecimiento en el turismo», detalló la ejecutiva del organismo.
Asimismo, destacó que el país presenta más del 90 % de crecimiento en el sector, por lo que «todos los ojos están puestos en El Salvador», y remarcó que lo importante en el turismo es la familia, los valores y quienes acompañan para hacer estas experiencias realmente memorables.
«El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo donde ONU Turismo ha validado el sello de Family Friendly o destino amigable con las familias. Esto no es importante solo por tener el sello o por el reconocimiento, lo importante es que hoy se pueda activar», comentó.
Por otra parte, Bayona informó que junto con el Gobierno desarrollan cursos para capacitar a todos los que trabajan directa o indirectamente en el turismo con el objetivo de que el sector crezca y tenga el mismo lenguaje, la misma capacitación para que las familias disfruten con seguridad.
«Desde ONU Turismo tenemos el firme compromiso de seguir adelante con el curso, el sello y la guía de inversión que sacamos con el presidente Nayib Bukele, y avanzar más allá», agregó.
Remarcó que este año El Salvador será la sede del Día Mundial del Turismo, que reunirá a importantes líderes del sector.