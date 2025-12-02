Internacionales -deportes
Araújo pide permiso al Barcelona para recuperarse mentalmente tras su expulsión
Ronald Araújo atraviesa un momento crítico en Barcelona. Luego de haber sido expulsado en la dura derrota por goleada 3-0 ante Chelsea, el uruguayo le pidió un tiempo sin jugar al club para recuperarse tanto mental como psicológicamente, ya que resultó muy afectado.
Las criticas fueron contundentes y ahogaron al charrúa tras su roja en Stamford Bridge por doble tarjeta amarilla, después de una imprudente infracción a Marc Cucurella, a fines del primer tiempo. Además, ya se perdió el duelo contra el Alavés por un «virus estomacal».
«Ronald Araújo no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré nada más. Pido que lo respeten, es lo que puedo y voy a decir», explicó el técnico blaugrana Hansi Flick en conferencia de prensa.
Quien también respaldó al zaguero de 26 años fue el presidente Joan Laporta.
Liverpool revive al ganar al West Ham
El Liverpool, en una profunda crisis, reaccionó este domingo con una victoria 2-0 en su visita al West Ham en la 13ª jornada, donde la otra gran noticia fue que Alexander Isak marcó su primer tanto en Premier League con los Reds desde su traspaso millonario de principio de curso.
Con 21 puntos (siete victorias, seis derrotas), el Liverpool sube al octavo puesto, a dos unidades provisionalmente de la zona de Liga de Campeones y a ocho puntos del líder Arsenal, que visita al Chelsea (4º) en el último duelo del día.
El vigente campeón de Inglaterra no podía permitirse otro nuevo desastre en este partido en el London Stadium, después de haber perdido en seis de sus últimos siete partidos en el campeonato y en nueve de los doce últimos teniendo en cuenta todas las competiciones.
Todas las alarmas estaban ya disparadas y el entrenador Arne Slot sorprendió de entrada en Londres dejando a su atacante egipcio Mohamed Salah en el banquillo. En su lugar, el alemán Florian Wirtz hizo un partido prometedor.
Pero fue otro fichaje estelar del Liverpool para esta temporada, el sueco Isak, el que desbloqueó el partido y relajó la atmósfera alrededor de su equipo.
En el minuto 21 había quedado frustrado por una parada de Alphonse Areola ante uno de sus intentos, pero el delantero nórdico pudo marcar en el 60, colocando el balón entre el palo y el arquero francés tras recibir de su compañero neerlandés Cody Gakpo, que logró luego el segundo y definitivo en el 90+2.
Hasta ahora, Isak solo había conseguido un tanto para el Liverpool desde su llegada desde el Newcastle en el último día del mercado de pretemporada. Había sido en un duelo de la Copa de la Liga inglesa.
En el 88, cuando el Liverpool ganaba por un tanto, el West Ham estuvo a punto de igualar con un potente disparo de Jarrod Bowen.
Para entonces el Liverpool estaba ya en superioridad numérica por las dos tarjetas amarillas que vio en el 84 de manera consecutiva el brasileño Lucas Paquetá, que recibió la segunda por sus airadas protestas.
El Inter Miami jugará su primera final de MLS contra el Vancouver Whitecaps
En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 el sábado al New York City y avanzó a su primera final de la liga norteamericana (MLS), que le enfrentará al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.
La escuadra canadiense, que se impuso 3-1 al San Diego FC en la final de la Conferencia Oeste, y Miami, ganador del Este, chocarán el próximo sábado por el título en el estadio del Inter.
El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación de Miami con un triplete de goles, mientras su joven compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.
El triunfo fue celebrado a lo grande por los casi 22.000 aficionados en Fort Lauderdale (afueras de Miami), donde también brillaron invitados especiales como el tenista español Carlos Alcaraz, que le entregó el trofeo de campeón del Este al capitán Messi.
«Es el partido que soñábamos a inicios de temporada, una final en nuestra casa ante nuestra gente», festejó el entrenador Javier Mascherano.
Triplete de Allende
En su sexta temporada de vida, el Inter puede cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con el sonado fichaje de Messi a mediados de 2023.
El Inter dejó escapar un segundo título de la Leagues Cup de agosto, perdiendo la final ante Seattle Sounders, pero inesperadamente encontró su mejor forma en el cierre de esta extenuante campaña, sumando 30 tantos en ocho partidos jugados desde octubre.
Messi, principal artífice de esta explosión goleadora, cedió este sábado por una vez el protagonismo a sus compañeros de ataque, en especial a Tadeo Allende.
El atacante cordobés llegó a ocho tantos en los cinco partidos de playoffs, igualando la mayor marca de una postemporada que tenía el guatemalteco Carlos Ruiz desde 2002.
El hat-trick de Allende arrancó al recibir en carrera un pase de Sergio Busquets desde su campo y marcando con un potente derechazo en el minuto 14.
El segundo tanto nació también de la inteligencia de juego del mediocampista español, que sacó rápidamente una falta tras una pequeña trifulca entre Messi y su compatriota Maxi Moralez.
Alba recibió la pelota en la banda izquierda y la envió al área neoyorquina, donde Allende (23′) cabeceó a la escuadra.
Busquets y Alba por último título
La felicidad en el Chase Stadium era absoluta cuando los visitantes descontaron con un cabezazo inapelable del estadounidense Justin Haak (37′).
La franquicia neoyorquina amenazaba con otra sorpresa como la de la semana pasada ante Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular.
En el 66, el arquero argentino Rocco Ríos Novo salvó al Inter en un remate de Julián Fernández y un minuto después Silvetti marcó el gol de la tranquilidad local tras una asistencia en el área de Messi.
Las gradas entraron después en éxtasis cuando Segovia (83′) anotó el cuarto tras un taconazo magistral de Alba y Allende (89′) completó la goleada en otro fulminante contragolpe.
Barcelona remonta al Alavés y recupera el liderato provisional de LaLiga
El FC Barcelona venció 3-1 al Alavés en la 14ª jornada de LaLiga, en un partido que inició con desventaja tras el gol de Pablo Ibáñez en el primer minuto. Lamine Yamal empató al 8 y Dani Olmo firmó un doblete al 26 y 90+3.
Con 34 puntos, el Barcelona retomó el liderato provisional, a la espera del juego del Real Madrid, segundo con 32 unidades, que visitará el domingo al Girona.
El encuentro se disputó en el Camp Nou, que continúa en obras y actualmente puede recibir a poco más de 45,000 espectadores. Raphinha, quien regresó recientemente de lesión, asistió los goles de Yamal y Olmo.
En el segundo tiempo, el Alavés generó ocasiones y Lucas Boyé estuvo cerca del empate al 76, pero Pau Cubarsí evitó el gol. En el tiempo añadido, Olmo sentenció el marcador. La afición también celebró la reaparición de Pedri tras una lesión muscular.
En otro partido, el Mallorca empató 2-2 ante Osasuna, pese a haber tomado una ventaja de dos goles con un doblete de Vedat Muriqi. Enzo Boyomo igualó para Osasuna al 90+2.