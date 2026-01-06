Nacionales -deportes
Al balón: viralizan brutal agresión en el fútbol aficionado de El Salvador
Usuarios de redes sociales viralizaron una brutal agresión ocurrida en un partido de un torneo aficionado.
En el video se aprecia que un futbolista se queja de haber recibido un fuerte golpe en el rostro, sin que aparentemente se haya marcado la incorrección del rival.
En un segundo instante se aprecia que se acerca un futbolista rival a pedirle disculpas, probablemente porque era quien lo golpeó.
Lejos de aceptar la disculpa, el primer futbolista lanzó un puñetazo que impactó con el rostro del rival que cayó inmediatamente al engramillado.
Tras la nueva agresión el juez central se dirigió hacia los protagonistas y les mostró la tarjeta roja a ambos.
Yamil Bukele deja la Fesabal
El presidente del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, expuso que oficialmente ha dejado la presidencia de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Su renuncia se hizo efectiva el 12 de diciembre, y desde entonces ya no tiene la toma de decisiones en el ente rector del deporte de la cesta y la pelota.
Bukele mencionó que su renuncia obedece al cumplimiento de la normativa del fútbol nacional, que le impide ostentar dos cargos federativos. Fue presidente de la Fesabal desde el año 2013, y en su carta de despedida expuso algunos de los logros que se obtuvieron.
Entre los logros más destacados están la creación de la Liga Mayor de Baloncesto y la Liga Mayor de Baloncesto Femenino, que al día de hoy han potenciado el talento de muchos atletas, inclusive nutriendo a las selecciones nacionales de básquetbol salvadoreñas. Estas ligas permitieron la descentralización del baloncesto en San Salvador, llevando las acciones a más municipios y departamentos donde se constituyeron equipos profesionales.
También trabajó por la creación de la Liga de Desarrollo, y el renacimiento del baloncesto juvenil, dos modalidades que han fortalecido el talento base para futuras generaciones.
También, desde 2022, se ha desarrollado el Tour Nacional de Baloncesto 3×3, una categoría novedosa que ha tenido buena aceptación entre los amantes de este deporte. Se probó como deporte de exhibición en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
Otro de los logros ha sido la venida de torneos internacionales de baloncesto a El Salvador, con equipos y selecciones de gran nivel que han brindado espectáculos para la afición salvadoreña.
La Selecta se mantiene en el puesto 100 en el ranking de la FIFA
La Selecta cerró el año sin reacción el ranking FIFA. En la última actualización, la Selección de El Salvador se quedó ubicado en el puesto 100 mundial y número 12 a nivel de CONCACAF.
La última actualización se realizó este 22 de diciembre y fue publicado en el sitio web de la FIFA.
Por el momento, la Selección salvadoreña no tiene planificado ninguna actividad, para el inicio del próximo año.
Sin embargo, existen rumores de que podrían enfrentar a la selección Argentina.
Anuncian la realización de la Copa Presidente 2026
El año 2026 se disputará la Copa Presidente, con la participación de 24 equipos de las tres categorías profesionales del fútbol salvadoreño.
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, hizo el anuncio oficial en sus perfiles en redes sociales.
Por parte de la primera división del fútbol salvadoreño competirán en la Copa Presidente los 12 equipos que forman parte del circuito de privilegio.
Por su parte, de la segunda división participarán seis equipos y la misma cantidad de la tercera.