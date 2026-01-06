Al balón: viralizan brutal agresión en el fútbol aficionado de El Salvador

El presidente del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, expuso que oficialmente ha dejado la presidencia de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Su renuncia se hizo efectiva el 12 de diciembre, y desde entonces ya no tiene la toma de decisiones en el ente rector del deporte de la cesta y la pelota.

Bukele mencionó que su renuncia obedece al cumplimiento de la normativa del fútbol nacional, que le impide ostentar dos cargos federativos. Fue presidente de la Fesabal desde el año 2013, y en su carta de despedida expuso algunos de los logros que se obtuvieron.

Entre los logros más destacados están la creación de la Liga Mayor de Baloncesto y la Liga Mayor de Baloncesto Femenino, que al día de hoy han potenciado el talento de muchos atletas, inclusive nutriendo a las selecciones nacionales de básquetbol salvadoreñas. Estas ligas permitieron la descentralización del baloncesto en San Salvador, llevando las acciones a más municipios y departamentos donde se constituyeron equipos profesionales.

También trabajó por la creación de la Liga de Desarrollo, y el renacimiento del baloncesto juvenil, dos modalidades que han fortalecido el talento base para futuras generaciones.

También, desde 2022, se ha desarrollado el Tour Nacional de Baloncesto 3×3, una categoría novedosa que ha tenido buena aceptación entre los amantes de este deporte. Se probó como deporte de exhibición en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Otro de los logros ha sido la venida de torneos internacionales de baloncesto a El Salvador, con equipos y selecciones de gran nivel que han brindado espectáculos para la afición salvadoreña.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...